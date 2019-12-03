GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.12.2019 09:10
GÜNCEL HABERLER



***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Cengaver Yıldızgöz Genel Müdür Yardımcısı - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 02.08.2010 (212) 334 50 20 gyo@tskb.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 209217 - 701855
Ebru Ormancı Finansal Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Yönetici Yardımcısı 02.12.2019 (212) 344 53 93 gyo@tskb.com.tr
Melike Hamza Finansal Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Uzmanı 02.12.2019 (212) 344 50 22 gyo@tskb.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801407


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:29108.034
Değişim :  0,03% |  29,97
Açılış :  107.873  
Önceki Kapanış :  108.004  
En Yüksek
108.080 En Düşük
107.583
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SMART 7,87 31.406.968 % 10,85  
OSMEN 3,39 24.628 % 9,71  
SANKO 9,08 14.917.593 % 9,66  
UZERB 1,85 84.491 % 9,47  
BALAT 0,48 115.512 % 9,09  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4290 7,4663 % 0,21  
Frank 5,7761 5,8109 % 0,10  
Riyal 1,5282 1,5359 % 0,08  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.462 1.462 -0,90  
Altın Gr. 270 270 0,14  
Cumhuriyet 1.790 1.817 -3,00  
Tam 1.780 1.825 -7,91  
Yarım 860 883 -3,83  
Çeyrek 432 441 -1,91  
Gümüş.Ons 16,88 16,93 0,00  
Gümüş Gr. 3,13 3,13 0,00  
B. Petrol 61,08 61,08 0,16  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru