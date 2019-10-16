***TSKB* *HALKB* *GARAN* *ISCTR* *YKBNK* *AKBNK* *VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***TSKB******HALKB******GARAN******ISCTR******YKBNK******AKBNK******VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [AKBNK, GARAN, HALKB, ISCTR, TSKB, VAKBN, YKBNK]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğünce, BIST30 Endeksi dahilinde olan Akbank T.A.Ş. (AKBNK.E), Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN.E), Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB.E), Türkiye İş Bankası A.Ş. C grubu (ISCTR.E), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB.E), Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN.E), Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK.E) paylarında 16/10/2019 tarihinden itibaren geçici olarak açığa satış yasağı getirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793397BIST