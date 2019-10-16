***TSKB* *HALKB* *GARAN* *ISCTR* *YKBNK* *AKBNK* *VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
16.10.2019 05:08
***TSKB******HALKB******GARAN******ISCTR******YKBNK******AKBNK******VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKBNK, GARAN, HALKB, ISCTR, TSKB, VAKBN, YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğünce, BIST30 Endeksi dahilinde olan Akbank T.A.Ş. (AKBNK.E), Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN.E), Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB.E), Türkiye İş Bankası A.Ş. C grubu (ISCTR.E), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB.E), Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN.E), Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK.E) paylarında 16/10/2019 tarihinden itibaren geçici olarak açığa satış yasağı getirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793397
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