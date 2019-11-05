***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr ve 441.740 629.396 0 3.658.622 52.719 3.711.341TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.101 0 0 -34.116 0 -11.015 -54 -11.069Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.101 0 0 -34.116 0 -11.015 -54 -11.069Yeni Bakiye2.400.000 428 0 374 215.352 -30 16.798 0 7.847 -39.404 9.222 0 441.740 595.280 0 3.647.607 52.665 3.700.272Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 1.380 0 14.188 -241.383 -6.050 0 0 0 425.905 194.040 -43.025 151.015Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.468 -195.973 0 -109.505 0 -109.505Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -109.865 0 -109.865 0 -109.865Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.468 -86.108 0 360 0 360Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.800.000 428 0 374 215.352 -30 18.178 0 22.035 -280.787 3.172 0 528.208 -693 425.905 3.732.142 9.640 3.741.782Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.800.000 516 0 374 261.494 -566 23.442 0 15.704 -162.058 6.791 0 529.059 670.698 0 4.145.454 38.622 4.184.076TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.800.000 516 0 374 261.494 -566 23.442 0 15.704 -162.058 6.791 0 529.059 670.698 0 4.145.454 38.622 4.184.076Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 -1.961 0 1.434 133.647 11.694 0 0 0 573.676 718.490 -582 717.908Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 -82 0 29 -4.695 -4.666Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 697.397 -697.531 0 -134 0 -134Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -134 0 -134 0 -134Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 697.397 -697.397 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.800.000 526 0 374 261.494 -566 21.481 0 17.138 -28.411 18.485 0 1.226.557 -26.915 573.676 4.863.839 33.345 4.897.184Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER11.448.299 59.731.149 71.179.448 10.490.917 55.046.934 65.537.851GARANTİ VE KEFALETLER1 435.663 3.242.127 3.677.790 487.945 2.685.862 3.173.807Teminat Mektupları435.663 1.075.989 1.511.652 487.945 1.095.048 1.582.993Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları435.663 1.075.989 1.511.652 487.945 1.095.048 1.582.993Banka Kredileri0 120.827 120.827 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 120.827 120.827 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 2.045.311 2.045.311 0 1.590.814 1.590.814Belgeli Akreditifler0 2.045.311 2.045.311 0 1.590.814 1.590.814Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER1 2.068.369 3.188.753 5.257.122 1.204.053 2.621.343 3.825.396Cayılamaz Taahhütler1.755.091 666.780 2.421.871 967.278 358.418 1.325.696Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri248.356 361.786 610.142 29.356 67.684 97.040Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler1.506.335 211.908 1.718.243 937.522 193.329 1.130.851Cayılabilir Taahhütler313.278 2.521.973 2.835.251 236.775 2.262.925 2.499.700Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri313.278 2.521.973 2.835.251 236.775 2.262.925 2.499.700Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR2 8.944.267 53.300.269 62.244.536 8.798.919 49.739.729 58.538.648Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 19.685.476 19.685.476 0 18.028.129 18.028.129Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 19.685.476 19.685.476 0 18.028.129 18.028.129Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler8.944.267 33.614.793 42.559.060 8.798.919 31.711.600 40.510.519Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri2.235.748 2.030.212 4.265.960 1.819.934 1.981.015 3.800.949Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.183.302 965.247 2.148.549 974.149 964.311 1.938.460Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.052.446 1.064.965 2.117.411 845.785 1.016.704 1.862.489Para ve Faiz Swap İşlemleri5.367.252 30.129.497 35.496.749 4.415.005 27.012.656 31.427.661Swap Para Alım İşlemleri796.652 7.803.058 8.599.710 982.222 6.479.239 7.461.461Swap Para Satım İşlemleri4.570.600 3.717.583 8.288.183 3.432.783 3.821.411 7.254.194Swap Faiz Alım İşlemleri0 9.304.428 9.304.428 0 8.356.003 8.356.003Swap Faiz Satım İşlemleri0 9.304.428 9.304.428 0 8.356.003 8.356.003Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.333.160 1.451.646 2.784.806 2.563.980 2.704.528 5.268.508Para Alım Opsiyonları666.580 725.823 1.392.403 1.281.990 1.352.264 2.634.254Para Satım Opsiyonları666.580 725.823 1.392.403 1.281.990 1.352.264 2.634.254Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer8.107 3.438 11.545 0 13.401 13.401EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER71.432.448 406.911.263 478.343.711 70.908.800 361.697.865 432.606.665EMANET KIYMETLER2.036.891 593.411 2.630.302 1.476.393 268.838 1.745.231Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler1.947.433 593.411 2.540.844 1.425.034 268.019 1.693.053Tahsile Alınan Çekler248 0 248 130 0 130Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0 0 0 819 819Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar89.210 0 89.210 51.229 0 51.229REHİNLİ KIYMETLER50.152.321 231.857.813 282.010.134 50.395.754 208.822.385 259.218.139Menkul Kıymetler471.248 13.417.885 13.889.133 484.248 12.637.631 13.121.879Teminat Senetleri74.421 3.497.554 3.571.975 72.835 3.180.176 3.253.011Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul3.524.476 59.466.606 62.991.082 3.232.731 56.825.467 60.058.198Diğer Rehinli Kıymetler46.082.176 155.475.768 201.557.944 46.605.940 136.179.111 182.785.051Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER19.243.236 174.460.039 193.703.275 19.036.653 152.606.642 171.643.295BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI82.880.747 466.642.412 549.523.159 81.399.717 416.744.799 498.144.516Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı518.463 1.567.392Alınan Faizler2.324.899 1.851.099Ödenen Faizler-1.090.609 -1.030.761Alınan Temettüler6.754 5.062Alınan Ücret ve Komisyonlar52.884 46.984Elde Edilen Diğer Kazançlar62.036 11.955Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar84.659 7.872Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-140.170 -107.814Ödenen Vergiler-216.740 -104.756Diğer-565.250 887.751Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim150.467 -2.005.317Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.848 2.199Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış1.131.672 373.842Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-189.037 -1.014.971Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-805.752 -1.104.041Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)16.432 -262.346Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı668.930 -437.925YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-138.265 -332.501İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-150 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-4.591 -1.410Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller2.309 -7Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-590.969 -620.294Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar456.424 517.430Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 -227.528Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-1.288 -692FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit78.639 1.208.725Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit86.572 1.318.590Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-134 -109.865Kiralamaya İlişkin Ödemeler-7.799 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-103 132.196Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)609.201 570.495Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.385.825 504.248Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.995.026 1.074.743Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)573.094 382.892DİĞER KAPSAMLI GELİRLER144.814 -231.865Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.961 1.380Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-1.961 1.380Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar146.775 -233.245Yabancı Para Çevrim Farkları1.434 14.188Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri171.365 -309.518Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları11.694 -6.050Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-37.718 68.135TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)717.908 151.027Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.748.116 3.332.224 8.080.340 3.595.512 3.227.870 6.823.382Nakit ve Nakit Benzerleri1.656.020 1.217.461 2.873.481 616.183 1.507.389 2.123.572Nakit Değerler ve Merkez Bankası1 13.571 864.657 878.228 6.353 736.875 743.228Bankalar3 6.142 353.121 359.263 36.469 770.762 807.231Para Piyasalarından Alacaklar1.637.197 0 1.637.197 573.613 0 573.613Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-890 -317 -1.207 -252 -248 -500Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar2 8.936 247.442 256.378 9.859 290.660 300.519Devlet Borçlanma Senetleri8 0 8 8 0 8Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler1 0 1 1 0 1Diğer Finansal Varlıklar8.927 247.442 256.369 9.850 290.660 300.510Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4 2.443.378 1.453.575 3.896.953 2.212.256 1.207.814 3.420.070Devlet Borçlanma Senetleri2.249.789 1.405.474 3.655.263 2.008.419 1.165.034 3.173.453Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler56.232 46.955 103.187 52.251 41.778 94.029Diğer Finansal Varlıklar137.357 1.146 138.503 151.586 1.002 152.588Türev Finansal Varlıklar2 639.782 413.746 1.053.528 757.214 222.007 979.221Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı639.782 413.746 1.053.528 757.214 222.007 979.221Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 5.716.919 23.989.476 29.706.395Krediler5 4.757.534 24.709.856 29.467.390 4.083.334 23.851.985 27.935.319Kiralama İşlemlerinden Alacaklar10 0 117.138 117.138 0 133.929 133.929Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar6 1.813.332 455.151 2.268.483 1.735.521 419.420 2.154.941Devlet Borçlanma Senetleri1.813.332 455.151 2.268.483 1.735.521 419.420 2.154.941Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-216.318 -551.138 -767.456 -101.936 -415.858 -517.794SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)16 64.403 0 64.403 1 0 1Satış Amaçlı64.403 0 64.403 1 0 1Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI487.700 0 487.700 435.915 0 435.915İştirakler (Net)7 481.181 0 481.181 429.546 0 429.546Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler480.125 0 480.125 428.490 0 428.490Konsolide Edilmeyenler1.056 0 1.056 1.056 0 1.056Bağlı Ortaklıklar (Net)8 4.759 0 4.759 4.609 0 4.609Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar150 0 150 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar4.609 0 4.609 4.609 0 4.609Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)1.760 0 1.760 1.760 0 1.760Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler1.760 0 1.760 1.760 0 1.760MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)12 296.671 0 296.671 292.651 0 292.651MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)13 4.777 0 4.777 4.872 0 4.872Şerefiye1.005 0 1.005 1.005 0 1.005Diğer3.772 0 3.772 3.867 0 3.867YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)14 248.180 0 248.180 247.793 0 247.793CARİ VERGİ VARLIĞI226 0 226 3.575 0 3.575ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI15 25.528 0 25.528 3.844 0 3.844DİĞER AKTİFLER (Net)17 147.798 612.629 760.427 99.968 651.044 751.012VARLIKLAR TOPLAMI12.377.947 28.675.860 41.053.807 10.401.050 27.868.390 38.269.440YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT1 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER3 566.486 24.252.405 24.818.891 127.007 23.692.663 23.819.670PARA PİYASALARINA BORÇLAR80.626 355.828 436.454 264.820 137.458 402.278İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)3 86.572 7.780.845 7.867.417 0 6.949.189 6.949.189Bonolar86.572 0 86.572 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 7.780.845 7.780.845 0 6.949.189 6.949.189FONLAR2.120 36.571 38.691 2.408 30.121 32.529Müstakrizlerin Fonları2.120 36.571 38.691 2.408 30.121 32.529Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2 334.192 292.268 626.460 442.290 350.050 792.340Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı334.192 292.268 626.460 442.290 350.050 792.340Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)5 5.303 0 5.303 0 0 0KARŞILIKLAR7 259.944 12.789 272.733 250.984 10.292 261.276Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı17.106 0 17.106 15.054 0 15.054Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar242.838 12.789 255.627 235.930 10.292 246.222CARİ VERGİ BORCU8 83.406 0 83.406 94.104 0 94.104ERTELENMİŞ VERGİ BORCU8 54 0 54 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI10 0 1.717.171 1.717.171 0 1.549.774 1.549.774Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 1.717.171 1.717.171 0 1.549.774 1.549.774DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER141.988 148.055 290.043 137.603 46.601 184.204ÖZKAYNAKLAR4.938.035 -40.851 4.897.184 4.253.510 -69.434 4.184.076Ödenmiş Sermaye11 2.800.000 0 2.800.000 2.800.000 0 2.800.000Sermaye Yedekleri900 0 900 890 0 890Hisse Senedi İhraç Primleri526 0 526 516 0 516Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri374 0 374 374 0 374Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler282.545 -136 282.409 278.614 5.756 284.370Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler47.927 -40.715 7.212 -64.373 -75.190 -139.563Kar Yedekleri1.226.557 0 1.226.557 529.059 0 529.059Yasal Yedekler306.633 0 306.633 272.773 0 272.773Statü Yedekleri75.641 0 75.641 75.641 0 75.641Olağanüstü Yedekler841.363 0 841.363 177.725 0 177.725Diğer Kar Yedekleri2.920 0 2.920 2.920 0 2.920Kar veya Zarar546.761 0 546.761 670.698 0 670.698Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-26.915 0 -26.915 -58 0 -58Dönem Net Kâr veya Zararı573.676 0 573.676 670.756 0 670.756Azınlık Payları33.345 0 33.345 38.622 0 38.622YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI6.498.726 34.555.081 41.053.807 5.572.726 32.696.714 38.269.440Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ1 2.589.425 2.211.344 789.008 948.923Kredilerden Alınan Faizler1.735.174 1.632.483 527.098 704.988Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler7.129 7.045 1.772 2.659Bankalardan Alınan Faizler51.115 53.444 19.827 19.666Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler264.917 74.382 67.314 22.798Menkul Değerlerden Alınan Faizler511.313 431.800 162.861 191.673Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar1.229 1.015 276 541Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar331.797 253.418 112.057 100.017İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler178.287 177.367 50.528 91.115Finansal Kiralama Faiz Gelirleri4.589 4.601 1.212 2.068Diğer Faiz Gelirleri15.188 7.589 8.924 5.071FAİZ GİDERLERİ (-)2 -1.093.141 -1.073.816 -299.433 -473.311Mevduata Verilen Faizler0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-508.546 -439.004 -152.087 -197.553Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-148.544 -254.862 -7.889 -107.690İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-432.540 -378.951 -138.101 -167.548Kiralama Faiz Giderleri-871 0 -828 0Diğer Faiz Giderleri-2.640 -999 -528 -520NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ1.496.284 1.137.528 489.575 475.612NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ42.559 37.306 14.917 12.732Alınan Ücret ve Komisyonlar52.884 46.984 17.872 16.078Gayri Nakdi Kredilerden17.355 15.347 6.215 5.344Diğer35.529 31.637 11.657 10.734Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-10.325 -9.678 -2.955 -3.346Gayri Nakdi Kredilere-2.290 -2.127 -588 -638Diğer-8.035 -7.551 -2.367 -2.708TEMETTÜ GELİRLERİ3 6.754 5.062 47 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)4 -372.957 -250.704 -157.326 -152.064Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)2.462 1.769 1.484 377Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-496.244 94.990 -323.919 41.832Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)120.825 -347.463 165.109 -194.273DİĞER FAALİYET GELİRLERİ5 35.225 159.909 3.967 2.667FAALİYET BRÜT KÂRI1.207.865 1.089.101 351.180 338.947BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )6 -316.089 -433.830 -79.933 -190.591DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )6 -20.000 0 0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-115.964 -98.585 -37.884 -33.112DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)7 -69.561 -51.742 -23.578 -15.349NET FAALİYET KARI (ZARARI)686.251 504.944 209.785 99.895BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)39.946 52.286 23.941 18.750NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)726.197 557.230 233.726 118.645SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)8 -153.103 -174.338 -43.487 -45.087Cari Vergi Karşılığı-212.451 -60.109 -75.897 4.566Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-191.809 -203.093 -58.427 -112.382Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi251.157 88.864 90.837 62.729SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)10 573.094 382.892 190.239 73.558DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)