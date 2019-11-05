***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
05.11.2019 18:14
***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr ve 441.740 629.396 0 3.658.622 52.719 3.711.341
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.101 0 0 -34.116 0 -11.015 -54 -11.069
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.101 0 0 -34.116 0 -11.015 -54 -11.069
Yeni Bakiye
2.400.000 428 0 374 215.352 -30 16.798 0 7.847 -39.404 9.222 0 441.740 595.280 0 3.647.607 52.665 3.700.272
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 1.380 0 14.188 -241.383 -6.050 0 0 0 425.905 194.040 -43.025 151.015
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.468 -195.973 0 -109.505 0 -109.505
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -109.865 0 -109.865 0 -109.865
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.468 -86.108 0 360 0 360
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.800.000 428 0 374 215.352 -30 18.178 0 22.035 -280.787 3.172 0 528.208 -693 425.905 3.732.142 9.640 3.741.782
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.800.000 516 0 374 261.494 -566 23.442 0 15.704 -162.058 6.791 0 529.059 670.698 0 4.145.454 38.622 4.184.076
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.800.000 516 0 374 261.494 -566 23.442 0 15.704 -162.058 6.791 0 529.059 670.698 0 4.145.454 38.622 4.184.076
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -1.961 0 1.434 133.647 11.694 0 0 0 573.676 718.490 -582 717.908
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 -82 0 29 -4.695 -4.666
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 697.397 -697.531 0 -134 0 -134
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -134 0 -134 0 -134
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 697.397 -697.397 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.800.000 526 0 374 261.494 -566 21.481 0 17.138 -28.411 18.485 0 1.226.557 -26.915 573.676 4.863.839 33.345 4.897.184
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
11.448.299 59.731.149 71.179.448 10.490.917 55.046.934 65.537.851
GARANTİ VE KEFALETLER
1 435.663 3.242.127 3.677.790 487.945 2.685.862 3.173.807
Teminat Mektupları
435.663 1.075.989 1.511.652 487.945 1.095.048 1.582.993
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
435.663 1.075.989 1.511.652 487.945 1.095.048 1.582.993
Banka Kredileri
0 120.827 120.827 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 120.827 120.827 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 2.045.311 2.045.311 0 1.590.814 1.590.814
Belgeli Akreditifler
0 2.045.311 2.045.311 0 1.590.814 1.590.814
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1 2.068.369 3.188.753 5.257.122 1.204.053 2.621.343 3.825.396
Cayılamaz Taahhütler
1.755.091 666.780 2.421.871 967.278 358.418 1.325.696
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
248.356 361.786 610.142 29.356 67.684 97.040
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
1.506.335 211.908 1.718.243 937.522 193.329 1.130.851
Cayılabilir Taahhütler
313.278 2.521.973 2.835.251 236.775 2.262.925 2.499.700
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
313.278 2.521.973 2.835.251 236.775 2.262.925 2.499.700
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2 8.944.267 53.300.269 62.244.536 8.798.919 49.739.729 58.538.648
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 19.685.476 19.685.476 0 18.028.129 18.028.129
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 19.685.476 19.685.476 0 18.028.129 18.028.129
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
8.944.267 33.614.793 42.559.060 8.798.919 31.711.600 40.510.519
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.235.748 2.030.212 4.265.960 1.819.934 1.981.015 3.800.949
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.183.302 965.247 2.148.549 974.149 964.311 1.938.460
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.052.446 1.064.965 2.117.411 845.785 1.016.704 1.862.489
Para ve Faiz Swap İşlemleri
5.367.252 30.129.497 35.496.749 4.415.005 27.012.656 31.427.661
Swap Para Alım İşlemleri
796.652 7.803.058 8.599.710 982.222 6.479.239 7.461.461
Swap Para Satım İşlemleri
4.570.600 3.717.583 8.288.183 3.432.783 3.821.411 7.254.194
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 9.304.428 9.304.428 0 8.356.003 8.356.003
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 9.304.428 9.304.428 0 8.356.003 8.356.003
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.333.160 1.451.646 2.784.806 2.563.980 2.704.528 5.268.508
Para Alım Opsiyonları
666.580 725.823 1.392.403 1.281.990 1.352.264 2.634.254
Para Satım Opsiyonları
666.580 725.823 1.392.403 1.281.990 1.352.264 2.634.254
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
8.107 3.438 11.545 0 13.401 13.401
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
71.432.448 406.911.263 478.343.711 70.908.800 361.697.865 432.606.665
EMANET KIYMETLER
2.036.891 593.411 2.630.302 1.476.393 268.838 1.745.231
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.947.433 593.411 2.540.844 1.425.034 268.019 1.693.053
Tahsile Alınan Çekler
248 0 248 130 0 130
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 819 819
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
89.210 0 89.210 51.229 0 51.229
REHİNLİ KIYMETLER
50.152.321 231.857.813 282.010.134 50.395.754 208.822.385 259.218.139
Menkul Kıymetler
471.248 13.417.885 13.889.133 484.248 12.637.631 13.121.879
Teminat Senetleri
74.421 3.497.554 3.571.975 72.835 3.180.176 3.253.011
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
3.524.476 59.466.606 62.991.082 3.232.731 56.825.467 60.058.198
Diğer Rehinli Kıymetler
46.082.176 155.475.768 201.557.944 46.605.940 136.179.111 182.785.051
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
19.243.236 174.460.039 193.703.275 19.036.653 152.606.642 171.643.295
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
82.880.747 466.642.412 549.523.159 81.399.717 416.744.799 498.144.516
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
518.463 1.567.392
Alınan Faizler
2.324.899 1.851.099
Ödenen Faizler
-1.090.609 -1.030.761
Alınan Temettüler
6.754 5.062
Alınan Ücret ve Komisyonlar
52.884 46.984
Elde Edilen Diğer Kazançlar
62.036 11.955
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
84.659 7.872
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-140.170 -107.814
Ödenen Vergiler
-216.740 -104.756
Diğer
-565.250 887.751
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
150.467 -2.005.317
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.848 2.199
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
1.131.672 373.842
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-189.037 -1.014.971
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-805.752 -1.104.041
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
16.432 -262.346
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
668.930 -437.925
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-138.265 -332.501
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-150 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-4.591 -1.410
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
2.309 -7
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-590.969 -620.294
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
456.424 517.430
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -227.528
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-1.288 -692
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
78.639 1.208.725
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
86.572 1.318.590
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-134 -109.865
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-7.799 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-103 132.196
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
609.201 570.495
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.385.825 504.248
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.995.026 1.074.743
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
573.094 382.892
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
144.814 -231.865
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.961 1.380
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-1.961 1.380
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
146.775 -233.245
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.434 14.188
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
171.365 -309.518
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
11.694 -6.050
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-37.718 68.135
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
717.908 151.027
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.748.116 3.332.224 8.080.340 3.595.512 3.227.870 6.823.382
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.656.020 1.217.461 2.873.481 616.183 1.507.389 2.123.572
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 13.571 864.657 878.228 6.353 736.875 743.228
Bankalar
3 6.142 353.121 359.263 36.469 770.762 807.231
Para Piyasalarından Alacaklar
1.637.197 0 1.637.197 573.613 0 573.613
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-890 -317 -1.207 -252 -248 -500
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2 8.936 247.442 256.378 9.859 290.660 300.519
Devlet Borçlanma Senetleri
8 0 8 8 0 8
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1 0 1 1 0 1
Diğer Finansal Varlıklar
8.927 247.442 256.369 9.850 290.660 300.510
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 2.443.378 1.453.575 3.896.953 2.212.256 1.207.814 3.420.070
Devlet Borçlanma Senetleri
2.249.789 1.405.474 3.655.263 2.008.419 1.165.034 3.173.453
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
56.232 46.955 103.187 52.251 41.778 94.029
Diğer Finansal Varlıklar
137.357 1.146 138.503 151.586 1.002 152.588
Türev Finansal Varlıklar
2 639.782 413.746 1.053.528 757.214 222.007 979.221
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
639.782 413.746 1.053.528 757.214 222.007 979.221
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 5.716.919 23.989.476 29.706.395
Krediler
5 4.757.534 24.709.856 29.467.390 4.083.334 23.851.985 27.935.319
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
10 0 117.138 117.138 0 133.929 133.929
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 1.813.332 455.151 2.268.483 1.735.521 419.420 2.154.941
Devlet Borçlanma Senetleri
1.813.332 455.151 2.268.483 1.735.521 419.420 2.154.941
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-216.318 -551.138 -767.456 -101.936 -415.858 -517.794
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
16 64.403 0 64.403 1 0 1
Satış Amaçlı
64.403 0 64.403 1 0 1
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
487.700 0 487.700 435.915 0 435.915
İştirakler (Net)
7 481.181 0 481.181 429.546 0 429.546
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
480.125 0 480.125 428.490 0 428.490
Konsolide Edilmeyenler
1.056 0 1.056 1.056 0 1.056
Bağlı Ortaklıklar (Net)
8 4.759 0 4.759 4.609 0 4.609
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
150 0 150 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
4.609 0 4.609 4.609 0 4.609
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
1.760 0 1.760 1.760 0 1.760
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
1.760 0 1.760 1.760 0 1.760
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12 296.671 0 296.671 292.651 0 292.651
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13 4.777 0 4.777 4.872 0 4.872
Şerefiye
1.005 0 1.005 1.005 0 1.005
Diğer
3.772 0 3.772 3.867 0 3.867
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
14 248.180 0 248.180 247.793 0 247.793
CARİ VERGİ VARLIĞI
226 0 226 3.575 0 3.575
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 25.528 0 25.528 3.844 0 3.844
DİĞER AKTİFLER (Net)
17 147.798 612.629 760.427 99.968 651.044 751.012
VARLIKLAR TOPLAMI
12.377.947 28.675.860 41.053.807 10.401.050 27.868.390 38.269.440
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
1 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
3 566.486 24.252.405 24.818.891 127.007 23.692.663 23.819.670
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
80.626 355.828 436.454 264.820 137.458 402.278
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
3 86.572 7.780.845 7.867.417 0 6.949.189 6.949.189
Bonolar
86.572 0 86.572 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 7.780.845 7.780.845 0 6.949.189 6.949.189
FONLAR
2.120 36.571 38.691 2.408 30.121 32.529
Müstakrizlerin Fonları
2.120 36.571 38.691 2.408 30.121 32.529
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2 334.192 292.268 626.460 442.290 350.050 792.340
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
334.192 292.268 626.460 442.290 350.050 792.340
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5 5.303 0 5.303 0 0 0
KARŞILIKLAR
7 259.944 12.789 272.733 250.984 10.292 261.276
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
17.106 0 17.106 15.054 0 15.054
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
242.838 12.789 255.627 235.930 10.292 246.222
CARİ VERGİ BORCU
8 83.406 0 83.406 94.104 0 94.104
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
8 54 0 54 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
10 0 1.717.171 1.717.171 0 1.549.774 1.549.774
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 1.717.171 1.717.171 0 1.549.774 1.549.774
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
141.988 148.055 290.043 137.603 46.601 184.204
ÖZKAYNAKLAR
4.938.035 -40.851 4.897.184 4.253.510 -69.434 4.184.076
Ödenmiş Sermaye
11 2.800.000 0 2.800.000 2.800.000 0 2.800.000
Sermaye Yedekleri
900 0 900 890 0 890
Hisse Senedi İhraç Primleri
526 0 526 516 0 516
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
374 0 374 374 0 374
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
282.545 -136 282.409 278.614 5.756 284.370
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
47.927 -40.715 7.212 -64.373 -75.190 -139.563
Kar Yedekleri
1.226.557 0 1.226.557 529.059 0 529.059
Yasal Yedekler
306.633 0 306.633 272.773 0 272.773
Statü Yedekleri
75.641 0 75.641 75.641 0 75.641
Olağanüstü Yedekler
841.363 0 841.363 177.725 0 177.725
Diğer Kar Yedekleri
2.920 0 2.920 2.920 0 2.920
Kar veya Zarar
546.761 0 546.761 670.698 0 670.698
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-26.915 0 -26.915 -58 0 -58
Dönem Net Kâr veya Zararı
573.676 0 573.676 670.756 0 670.756
Azınlık Payları
33.345 0 33.345 38.622 0 38.622
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
6.498.726 34.555.081 41.053.807 5.572.726 32.696.714 38.269.440
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
1 2.589.425 2.211.344 789.008 948.923
Kredilerden Alınan Faizler
1.735.174 1.632.483 527.098 704.988
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
7.129 7.045 1.772 2.659
Bankalardan Alınan Faizler
51.115 53.444 19.827 19.666
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
264.917 74.382 67.314 22.798
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
511.313 431.800 162.861 191.673
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.229 1.015 276 541
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
331.797 253.418 112.057 100.017
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
178.287 177.367 50.528 91.115
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
4.589 4.601 1.212 2.068
Diğer Faiz Gelirleri
15.188 7.589 8.924 5.071
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -1.093.141 -1.073.816 -299.433 -473.311
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-508.546 -439.004 -152.087 -197.553
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-148.544 -254.862 -7.889 -107.690
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-432.540 -378.951 -138.101 -167.548
Kiralama Faiz Giderleri
-871 0 -828 0
Diğer Faiz Giderleri
-2.640 -999 -528 -520
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.496.284 1.137.528 489.575 475.612
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
42.559 37.306 14.917 12.732
Alınan Ücret ve Komisyonlar
52.884 46.984 17.872 16.078
Gayri Nakdi Kredilerden
17.355 15.347 6.215 5.344
Diğer
35.529 31.637 11.657 10.734
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-10.325 -9.678 -2.955 -3.346
Gayri Nakdi Kredilere
-2.290 -2.127 -588 -638
Diğer
-8.035 -7.551 -2.367 -2.708
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 6.754 5.062 47 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 -372.957 -250.704 -157.326 -152.064
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
2.462 1.769 1.484 377
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-496.244 94.990 -323.919 41.832
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
120.825 -347.463 165.109 -194.273
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 35.225 159.909 3.967 2.667
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.207.865 1.089.101 351.180 338.947
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
6 -316.089 -433.830 -79.933 -190.591
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
6 -20.000 0 0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-115.964 -98.585 -37.884 -33.112
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -69.561 -51.742 -23.578 -15.349
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
686.251 504.944 209.785 99.895
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
39.946 52.286 23.941 18.750
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
726.197 557.230 233.726 118.645
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 -153.103 -174.338 -43.487 -45.087
Cari Vergi Karşılığı
-212.451 -60.109 -75.897 4.566
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-191.809 -203.093 -58.427 -112.382
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
251.157 88.864 90.837 62.729
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 573.094 382.892 190.239 73.558
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)