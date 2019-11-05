***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.400.000 0 0 374 32.571 173 104.961 0 7.847 -39.405 0 0 432.528 595.668 0 3.534.717 0 3.534.717TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.659 0 35.659 0 35.659Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.659 0 35.659 0 35.659Yeni Bakiye2.400.000 0 0 374 32.571 173 104.961 0 7.847 -39.405 0 0 432.528 631.327 0 3.570.376 0 3.570.376Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 180.023 0 14.188 -241.383 0 0 0 0 491.026 443.854 0 443.854Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.163 -195.668 0 -109.505 0 -109.505Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -109.865 0 -109.865 0 -109.865Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.163 -85.803 0 360 0 360Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.800.000 0 0 374 32.571 173 284.984 0 22.035 -280.788 0 0 518.691 35.659 491.026 3.904.725 0 3.904.725Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.800.000 0 0 374 40.908 -349 809.151 0 15.704 -162.060 0 0 518.691 696.585 0 4.719.004 0 4.719.004TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.800.000 0 0 374 40.908 -349 809.151 0 15.704 -162.060 0 0 518.691 696.585 0 4.719.004 0 4.719.004Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 -465.619 0 1.434 133.647 0 0 0 0 530.328 199.790 0 199.790Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696.585 -696.585 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696.585 -696.585 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.800.000 0 0 374 40.908 -349 343.532 0 17.138 -28.413 0 0 1.215.276 0 530.328 4.918.794 0 4.918.794Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER9.751.936 59.465.254 69.217.190 9.601.673 54.896.234 64.497.907GARANTİ VE KEFALETLER1 435.665 3.242.127 3.677.792 487.947 2.685.862 3.173.809Teminat Mektupları435.665 1.075.989 1.511.654 487.947 1.095.048 1.582.995Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları435.665 1.075.989 1.511.654 487.947 1.095.048 1.582. 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER1 654.161 3.188.753 3.842.914 469.766 2.621.343 3.091.109Cayılamaz Taahhütler340.883 666.780 1.007.663 232.991 358.418 591.409Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri248.356 361.786 610.142 29.356 67.684 97.040Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri400 93.086 93.486 400 97.405 97.805Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler92.127 211.908 304.035 203.235 193.329 396.564Cayılabilir Taahhütler313.278 2.521.973 2.835.251 236.775 2.262.925 2.499.700Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri313.278 2.521.973 2.835.251 236.775 2.262.925 2.499.700Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR2 8.662.110 53.034.374 61.696.484 8.643.960 49.589.029 58.232.989Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 19.685.476 19.685.476 0 18.028.129 18.028.129Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 19.685.476 19.685.476 0 18.028.129 18.028.129Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler8.662.110 33.348.898 42.011.008 8.643.960 31.560.900 40.204.860Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri2.235.748 2.030.212 4.265.960 1.819.934 1.981.015 3.800.949Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.183.302 965.247 2.148.549 974.149 964.311 1.938.460Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.052.446 1.064.965 2.117.411 845.785 1.016.704 1.862.489Para ve Faiz Swap İşlemleri5.093.202 29.863.602 34.956.804 4.260.046 26.861.956 31.122.002Swap Para Alım İşlemleri522.602 7.803.058 8.325.660 827.263 6.479.239 7.306.502Swap Para Satım İşlemleri4.570.600 3.451.688 8.022.288 3.432.783 3.670.711 7.103.494Swap Faiz Alım İşlemleri0 9.304.428 9.304.428 0 8.356.003 8.356.003Swap Faiz Satım İşlemleri0 9.304.428 9.304.428 0 8.356.003 8.356.003Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.333.160 1.451.646 2.784.806 2.563.980 2.704.528 5.268.508Para Alım Opsiyonları666.580 725.823 1.392.403 1.281.990 1.352.264 2.634.254Para Satım Opsiyonları666.580 725.823 1.392.403 1.281.990 1.352.264 2.634.254Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 3.438 3.438 0 13.401 13.401EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER69.533.899 406.858.905 476.392.804 69.544.760 361.651.050 431.195.810EMANET KIYMETLER142.143 541.333 683.476 114.936 222.460 337.396Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler52.685 541.333 594.018 63.577 221.641 285.218Tahsile Alınan Çekler248 0 248 130 0 130Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0 0 0 819 819Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar89.210 0 89.210 51.229 0 51.229REHİNLİ KIYMETLER50.148.520 231.857.533 282.006.053 50.393.171 208.821.948 259.215.119Menkul Kıymetler471.248 13.417.885 13.889.133 484.248 12.637.631 13.121.879Teminat Senetleri74.057 3.497.274 3.571.331 72.616 3.179.739 3.252.355Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul3.524.231 59.466.606 62.990.837 3.232.486 56.825.467 60.057.953Diğer Rehinli Kıymetler46.078.984 155.475.768 201.554.752 46.603.821 136.179.111 182.782.932Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER19.243.236 174.460.039 193.703.275 19.036.653 152.606.642 171.643.295BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI79.285.835 466.324.159 545.609.994 79.146.433 416.547.284 495.693.717Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı505.533 1.703.926Alınan Faizler2.282.011 1.805.137Ödenen Faizler-1.024.601 -965.013Alınan Temettüler7.123 3.699Alınan Ücret ve Komisyonlar24.966 18.653Elde Edilen Diğer Kazançlar3.721 -44.209Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar84.289 7.800Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-98.837 -73.957Ödenen Vergiler-219.627 -107.872Diğer-553.512 1.059.688Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-24.554 -2.149.530Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış0 0Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış1.158.570 390.904Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-155.360 -1.013.417Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.239.664 -1.211.342Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)211.900 -315.675Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı480.979 -445.604YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-139.212 -332.305İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-3.592 -827Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller2.309 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-593.446 -620.294Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar456.424 516.958Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 -227.528Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-907 -614FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-11.962 1.208.725Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 1.318.590Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 -109.865Kiralamaya İlişkin Ödemeler-11.962 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-1.054 131.315Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)328.751 562.131Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.202.110 20.176Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.530.861 582.307Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)530.328 491.026DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-330.538 -47.172Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-465.619 180.023Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-465.619 180.023Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar135.081 -227.195Yabancı Para Çevrim Farkları1.434 14.188Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri171.365 -309.518Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-37.718 68.135TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)199.790 443.854Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.545.788 3.033.636 7.579.424 3.537.343 3.060.212 6.597.555Nakit ve Nakit Benzerleri1.491.149 918.873 2.410.022 600.231 1.339.731 1.939.962Nakit Değerler ve Merkez Bankası1 13.569 864.657 878.226 6.349 736.875 743.224Bankalar3 332 54.533 54.865 20.650 603.104 623.754Para Piyasalarından Alacaklar1.477.299 0 1.477.299 573.252 0 573.252Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-51 -317 -368 -20 -248 -268Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar2 0 247.442 247.442 0 290.660 290.660Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 247.442 247.442 0 290.660 290.660Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4 2.419.475 1.453.575 3.873.050 2.180.963 1.207.814 3.388.777Devlet Borçlanma Senetleri2.249.789 1.405.474 3.655.263 2.008.419 1.165.034 3.173.453Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler29.852 46.955 76.807 20.958 41.778 62.736Diğer Finansal Varlıklar139.834 1.146 140.980 151.586 1.002 152.588Türev Finansal Varlıklar2 635.164 413.746 1.048.910 756.149 222.007 978.156Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı635.164 413.746 1.048.910 756.149 222.007 978.156Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6.201.645 24.731.007 30.932.652 5.589.482 23.989.476 29.578.958Krediler5 4.598.143 24.709.856 29.307.999 3.949.733 23.851.985 27.801.718Kiralama İşlemlerinden Alacaklar10 0 117.138 117.138 0 133.929 133.929Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar6 1.813.332 455.151 2.268.483 1.735.521 419.420 2.154.941Devlet Borçlanma Senetleri1.813.332 455.151 2.268.483 1.735.521 419.420 2.154.941Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-209.830 -551.138 -760.968 -95.772 -415.858 -511.630SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)16 64.403 0 64.403 1 0 1Satış Amaçlı64.403 0 64.403 1 0 1Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI858.554 0 858.554 1.322.466 0 1.322.466İştirakler (Net)7 533.353 0 533.353 1.017.509 0 1.017.509Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler533.353 0 533.353 1.017.509 0 1.017.509Bağlı Ortaklıklar (Net)8 325.201 0 325.201 304.957 0 304.957Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar321.422 0 321.422 301.178 0 301.178Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar3.779 0 3.779 3.779 0 3.779Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)12 92.218 0 92.218 60.646 0 60.646MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)13 2.825 0 2.825 3.125 0 3.125Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer2.825 0 2.825 3.125 0 3.125YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)14 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI15 25.530 0 25.530 3.535 0 3.535DİĞER AKTİFLER (Net)17 105.051 612.630 717.681 80.779 651.046 731.825VARLIKLAR TOPLAMI11.896.014 28.377.273 40.273.287 10.597.377 27.700.734 38.298.111YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT1 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER3 126.305 24.011.970 24.138.275 127.007 23.449.011 23.576.018PARA PİYASALARINA BORÇLAR72.494 355.828 428.322 41.543 137.458 179.001İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)3 0 7.780.845 7.780.845 0 6.949.189 6.949.189Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 7.780.845 7.780.845 0 6.949.189 6.949.189FONLAR2.120 36.571 38.691 2.408 30.121 32.529Müstakrizlerin Fonları2.120 36.571 38.691 2.408 30.121 32.529Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2 334.140 292.268 626.408 442.269 350.050 792.319Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı334.140 292.268 626.408 442.269 350.050 792.319Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)5 36.054 0 36.054 0 0 0KARŞILIKLAR7 256.361 12.789 269.150 247.284 10.292 257.576Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı13.910 0 13.910 12.089 0 12.089Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar242.451 12.789 255.240 235.195 10.292 245.487CARİ VERGİ BORCU8 80.108 0 80.108 91.846 0 91.846ERTELENMİŞ VERGİ BORCU8 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI10 0 1.717.171 1.717.171 0 1.549.774 1.549.774Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 1.717.171 1.717.171 0 1.549.774 1.549.774DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER123.696 115.773 239.469 121.059 29.796 150.855ÖZKAYNAKLAR4.959.645 -40.851 4.918.794 4.788.438 -69.434 4.719.004Ödenmiş Sermaye11 2.800.000 0 2.800.000 2.800.000 0 2.800.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri374 0 374 374 0 374Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler384.227 -136 384.091 843.954 5.756 849.710Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler29.440 -40.715 -11.275 -71.166 -75.190 -146.356Kar Yedekleri1.215.276 0 1.215.276 518.691 0 518.691Yasal Yedekler303.070 0 303.070 270.024 0 270.024Statü Yedekleri75.641 0 75.641 75.641 0 75.641Olağanüstü Yedekler833.645 0 833.645 170.106 0 170.106Diğer Kar Yedekleri2.920 0 2.920 2.920 0 2.920Kar veya Zarar530.328 0 530.328 696.585 0 696.585Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 35.659 0 35.659Dönem Net Kâr veya Zararı530.328 0 530.328 660.926 0 660.926Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI5.990.923 34.282.364 40.273.287 5.861.854 32.436.257 38.298.111Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ1 2.543.205 2.165.413 774.488 930.480Kredilerden Alınan Faizler1.698.079 1.614.428 515.024 698.033Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler7.129 7.045 1.772 2.659Bankalardan Alınan Faizler46.083 27.771 18.537 9.540Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler264.909 74.403 67.314 22.802Menkul Değerlerden Alınan Faizler510.087 430.805 162.585 191.132Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar3 20 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar331.797 253.418 112.057 100.017İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler178.287 177.367 50.528 91.115Finansal Kiralama Faiz Gelirleri4.589 4.601 1.212 2.068Diğer Faiz Gelirleri12.329 6.360 8.044 4.246FAİZ GİDERLERİ (-)2 -1.031.655 -1.003.827 -286.816 -444.574Mevduata Verilen Faizler0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-488.579 -423.617 -146.030 -191.173Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-107.255 -200.260 -4.024 -85.333İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-425.990 -378.951 -133.912 -167.548Kiralama Faiz Giderleri-7.191 0 -2.322 0Diğer Faiz Giderleri-2.640 -999 -528 -520NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ1.511.550 1.161.586 487.672 485.906NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ19.785 13.217 6.796 4.698Alınan Ücret ve Komisyonlar24.966 18.653 8.342 6.639Gayri Nakdi Kredilerden17.970 15.997 6.356 5.689Diğer6.996 2.656 1.986 950Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-5.181 -5.436 -1.546 -1.941Gayri Nakdi Kredilere-737 -715 -187 -239Diğer-4.444 -4.721 -1.359 -1.702TEMETTÜ GELİRLERİ3 7.123 16.957 47 13.258TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)4 -404.606 -129.010 -175.498 -62.661Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)1.108 1.659 657 326Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-558.739 243.853 -334.667 156.815Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)153.025 -374.522 158.512 -219.802DİĞER FAALİYET GELİRLERİ5 29.726 152.196 2.836 -1.685FAALİYET BRÜT KÂRI1.163.578 1.214.946 321.853 439.516BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )6 -314.470 -432.449 -79.639 -190.213DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )6 -20.000 0 0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-94.322 -79.926 -30.870 -26.853DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)7 -54.499 -40.201 -18.659 -12.067NET FAALİYET KARI (ZARARI)680.287 662.370 192.685 210.383BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)680.287 662.370 192.685 210.383SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)8 -149.959 -171.344 -42.412 -43.875Cari Vergi Karşılığı-209.672 -56.993 -75.131 6.518Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-191.444 -203.215 -58.118 -113.116Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi251.157 88.864 90.837 62.723SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)9 530.328 491.026 150.273 166.508DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI10 530.328 491.026 150.273 166.508Grubun Karı (Zararı)530.328 491.026 150.273 166.508Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,18900000 0,17500000 0,05400000 0,05900000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796695BIST