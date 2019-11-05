***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
05.11.2019 18:12
***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.400.000 0 0 374 32.571 173 104.961 0 7.847 -39.405 0 0 432.528 595.668 0 3.534.717 0 3.534.717
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.659 0 35.659 0 35.659
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.659 0 35.659 0 35.659
Yeni Bakiye
2.400.000 0 0 374 32.571 173 104.961 0 7.847 -39.405 0 0 432.528 631.327 0 3.570.376 0 3.570.376
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 180.023 0 14.188 -241.383 0 0 0 0 491.026 443.854 0 443.854
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.163 -195.668 0 -109.505 0 -109.505
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -109.865 0 -109.865 0 -109.865
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.163 -85.803 0 360 0 360
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.800.000 0 0 374 32.571 173 284.984 0 22.035 -280.788 0 0 518.691 35.659 491.026 3.904.725 0 3.904.725
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.800.000 0 0 374 40.908 -349 809.151 0 15.704 -162.060 0 0 518.691 696.585 0 4.719.004 0 4.719.004
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.800.000 0 0 374 40.908 -349 809.151 0 15.704 -162.060 0 0 518.691 696.585 0 4.719.004 0 4.719.004
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -465.619 0 1.434 133.647 0 0 0 0 530.328 199.790 0 199.790
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696.585 -696.585 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696.585 -696.585 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.800.000 0 0 374 40.908 -349 343.532 0 17.138 -28.413 0 0 1.215.276 0 530.328 4.918.794 0 4.918.794
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
9.751.936 59.465.254 69.217.190 9.601.673 54.896.234 64.497.907
GARANTİ VE KEFALETLER
1 435.665 3.242.127 3.677.792 487.947 2.685.862 3.173.809
Teminat Mektupları
435.665 1.075.989 1.511.654 487.947 1.095.048 1.582.995
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
435.665 1.075.989 1.511.654 487.947 1.095.048 1.582. 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1 654.161 3.188.753 3.842.914 469.766 2.621.343 3.091.109
Cayılamaz Taahhütler
340.883 666.780 1.007.663 232.991 358.418 591.409
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
248.356 361.786 610.142 29.356 67.684 97.040
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
400 93.086 93.486 400 97.405 97.805
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
92.127 211.908 304.035 203.235 193.329 396.564
Cayılabilir Taahhütler
313.278 2.521.973 2.835.251 236.775 2.262.925 2.499.700
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
313.278 2.521.973 2.835.251 236.775 2.262.925 2.499.700
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2 8.662.110 53.034.374 61.696.484 8.643.960 49.589.029 58.232.989
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 19.685.476 19.685.476 0 18.028.129 18.028.129
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 19.685.476 19.685.476 0 18.028.129 18.028.129
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
8.662.110 33.348.898 42.011.008 8.643.960 31.560.900 40.204.860
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.235.748 2.030.212 4.265.960 1.819.934 1.981.015 3.800.949
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.183.302 965.247 2.148.549 974.149 964.311 1.938.460
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.052.446 1.064.965 2.117.411 845.785 1.016.704 1.862.489
Para ve Faiz Swap İşlemleri
5.093.202 29.863.602 34.956.804 4.260.046 26.861.956 31.122.002
Swap Para Alım İşlemleri
522.602 7.803.058 8.325.660 827.263 6.479.239 7.306.502
Swap Para Satım İşlemleri
4.570.600 3.451.688 8.022.288 3.432.783 3.670.711 7.103.494
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 9.304.428 9.304.428 0 8.356.003 8.356.003
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 9.304.428 9.304.428 0 8.356.003 8.356.003
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.333.160 1.451.646 2.784.806 2.563.980 2.704.528 5.268.508
Para Alım Opsiyonları
666.580 725.823 1.392.403 1.281.990 1.352.264 2.634.254
Para Satım Opsiyonları
666.580 725.823 1.392.403 1.281.990 1.352.264 2.634.254
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 3.438 3.438 0 13.401 13.401
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
69.533.899 406.858.905 476.392.804 69.544.760 361.651.050 431.195.810
EMANET KIYMETLER
142.143 541.333 683.476 114.936 222.460 337.396
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
52.685 541.333 594.018 63.577 221.641 285.218
Tahsile Alınan Çekler
248 0 248 130 0 130
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 819 819
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
89.210 0 89.210 51.229 0 51.229
REHİNLİ KIYMETLER
50.148.520 231.857.533 282.006.053 50.393.171 208.821.948 259.215.119
Menkul Kıymetler
471.248 13.417.885 13.889.133 484.248 12.637.631 13.121.879
Teminat Senetleri
74.057 3.497.274 3.571.331 72.616 3.179.739 3.252.355
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
3.524.231 59.466.606 62.990.837 3.232.486 56.825.467 60.057.953
Diğer Rehinli Kıymetler
46.078.984 155.475.768 201.554.752 46.603.821 136.179.111 182.782.932
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
19.243.236 174.460.039 193.703.275 19.036.653 152.606.642 171.643.295
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
79.285.835 466.324.159 545.609.994 79.146.433 416.547.284 495.693.717
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
505.533 1.703.926
Alınan Faizler
2.282.011 1.805.137
Ödenen Faizler
-1.024.601 -965.013
Alınan Temettüler
7.123 3.699
Alınan Ücret ve Komisyonlar
24.966 18.653
Elde Edilen Diğer Kazançlar
3.721 -44.209
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
84.289 7.800
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-98.837 -73.957
Ödenen Vergiler
-219.627 -107.872
Diğer
-553.512 1.059.688
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-24.554 -2.149.530
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
1.158.570 390.904
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-155.360 -1.013.417
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.239.664 -1.211.342
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
211.900 -315.675
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
480.979 -445.604
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-139.212 -332.305
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-3.592 -827
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
2.309 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-593.446 -620.294
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
456.424 516.958
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -227.528
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-907 -614
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-11.962 1.208.725
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 1.318.590
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 -109.865
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-11.962 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-1.054 131.315
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
328.751 562.131
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.202.110 20.176
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.530.861 582.307
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
530.328 491.026
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-330.538 -47.172
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-465.619 180.023
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-465.619 180.023
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
135.081 -227.195
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.434 14.188
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
171.365 -309.518
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-37.718 68.135
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
199.790 443.854
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.545.788 3.033.636 7.579.424 3.537.343 3.060.212 6.597.555
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.491.149 918.873 2.410.022 600.231 1.339.731 1.939.962
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 13.569 864.657 878.226 6.349 736.875 743.224
Bankalar
3 332 54.533 54.865 20.650 603.104 623.754
Para Piyasalarından Alacaklar
1.477.299 0 1.477.299 573.252 0 573.252
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-51 -317 -368 -20 -248 -268
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2 0 247.442 247.442 0 290.660 290.660
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 247.442 247.442 0 290.660 290.660
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 2.419.475 1.453.575 3.873.050 2.180.963 1.207.814 3.388.777
Devlet Borçlanma Senetleri
2.249.789 1.405.474 3.655.263 2.008.419 1.165.034 3.173.453
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
29.852 46.955 76.807 20.958 41.778 62.736
Diğer Finansal Varlıklar
139.834 1.146 140.980 151.586 1.002 152.588
Türev Finansal Varlıklar
2 635.164 413.746 1.048.910 756.149 222.007 978.156
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
635.164 413.746 1.048.910 756.149 222.007 978.156
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6.201.645 24.731.007 30.932.652 5.589.482 23.989.476 29.578.958
Krediler
5 4.598.143 24.709.856 29.307.999 3.949.733 23.851.985 27.801.718
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
10 0 117.138 117.138 0 133.929 133.929
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 1.813.332 455.151 2.268.483 1.735.521 419.420 2.154.941
Devlet Borçlanma Senetleri
1.813.332 455.151 2.268.483 1.735.521 419.420 2.154.941
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-209.830 -551.138 -760.968 -95.772 -415.858 -511.630
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
16 64.403 0 64.403 1 0 1
Satış Amaçlı
64.403 0 64.403 1 0 1
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
858.554 0 858.554 1.322.466 0 1.322.466
İştirakler (Net)
7 533.353 0 533.353 1.017.509 0 1.017.509
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
533.353 0 533.353 1.017.509 0 1.017.509
Bağlı Ortaklıklar (Net)
8 325.201 0 325.201 304.957 0 304.957
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
321.422 0 321.422 301.178 0 301.178
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
3.779 0 3.779 3.779 0 3.779
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12 92.218 0 92.218 60.646 0 60.646
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13 2.825 0 2.825 3.125 0 3.125
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
2.825 0 2.825 3.125 0 3.125
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
14 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 25.530 0 25.530 3.535 0 3.535
DİĞER AKTİFLER (Net)
17 105.051 612.630 717.681 80.779 651.046 731.825
VARLIKLAR TOPLAMI
11.896.014 28.377.273 40.273.287 10.597.377 27.700.734 38.298.111
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
1 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
3 126.305 24.011.970 24.138.275 127.007 23.449.011 23.576.018
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
72.494 355.828 428.322 41.543 137.458 179.001
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
3 0 7.780.845 7.780.845 0 6.949.189 6.949.189
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 7.780.845 7.780.845 0 6.949.189 6.949.189
FONLAR
2.120 36.571 38.691 2.408 30.121 32.529
Müstakrizlerin Fonları
2.120 36.571 38.691 2.408 30.121 32.529
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2 334.140 292.268 626.408 442.269 350.050 792.319
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
334.140 292.268 626.408 442.269 350.050 792.319
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5 36.054 0 36.054 0 0 0
KARŞILIKLAR
7 256.361 12.789 269.150 247.284 10.292 257.576
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
13.910 0 13.910 12.089 0 12.089
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
242.451 12.789 255.240 235.195 10.292 245.487
CARİ VERGİ BORCU
8 80.108 0 80.108 91.846 0 91.846
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
8 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
10 0 1.717.171 1.717.171 0 1.549.774 1.549.774
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 1.717.171 1.717.171 0 1.549.774 1.549.774
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
123.696 115.773 239.469 121.059 29.796 150.855
ÖZKAYNAKLAR
4.959.645 -40.851 4.918.794 4.788.438 -69.434 4.719.004
Ödenmiş Sermaye
11 2.800.000 0 2.800.000 2.800.000 0 2.800.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
374 0 374 374 0 374
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
384.227 -136 384.091 843.954 5.756 849.710
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
29.440 -40.715 -11.275 -71.166 -75.190 -146.356
Kar Yedekleri
1.215.276 0 1.215.276 518.691 0 518.691
Yasal Yedekler
303.070 0 303.070 270.024 0 270.024
Statü Yedekleri
75.641 0 75.641 75.641 0 75.641
Olağanüstü Yedekler
833.645 0 833.645 170.106 0 170.106
Diğer Kar Yedekleri
2.920 0 2.920 2.920 0 2.920
Kar veya Zarar
530.328 0 530.328 696.585 0 696.585
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 35.659 0 35.659
Dönem Net Kâr veya Zararı
530.328 0 530.328 660.926 0 660.926
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
5.990.923 34.282.364 40.273.287 5.861.854 32.436.257 38.298.111
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
1 2.543.205 2.165.413 774.488 930.480
Kredilerden Alınan Faizler
1.698.079 1.614.428 515.024 698.033
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
7.129 7.045 1.772 2.659
Bankalardan Alınan Faizler
46.083 27.771 18.537 9.540
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
264.909 74.403 67.314 22.802
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
510.087 430.805 162.585 191.132
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
3 20 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
331.797 253.418 112.057 100.017
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
178.287 177.367 50.528 91.115
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
4.589 4.601 1.212 2.068
Diğer Faiz Gelirleri
12.329 6.360 8.044 4.246
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -1.031.655 -1.003.827 -286.816 -444.574
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-488.579 -423.617 -146.030 -191.173
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-107.255 -200.260 -4.024 -85.333
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-425.990 -378.951 -133.912 -167.548
Kiralama Faiz Giderleri
-7.191 0 -2.322 0
Diğer Faiz Giderleri
-2.640 -999 -528 -520
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.511.550 1.161.586 487.672 485.906
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
19.785 13.217 6.796 4.698
Alınan Ücret ve Komisyonlar
24.966 18.653 8.342 6.639
Gayri Nakdi Kredilerden
17.970 15.997 6.356 5.689
Diğer
6.996 2.656 1.986 950
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-5.181 -5.436 -1.546 -1.941
Gayri Nakdi Kredilere
-737 -715 -187 -239
Diğer
-4.444 -4.721 -1.359 -1.702
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 7.123 16.957 47 13.258
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 -404.606 -129.010 -175.498 -62.661
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.108 1.659 657 326
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-558.739 243.853 -334.667 156.815
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
153.025 -374.522 158.512 -219.802
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 29.726 152.196 2.836 -1.685
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.163.578 1.214.946 321.853 439.516
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
6 -314.470 -432.449 -79.639 -190.213
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
6 -20.000 0 0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-94.322 -79.926 -30.870 -26.853
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -54.499 -40.201 -18.659 -12.067
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
680.287 662.370 192.685 210.383
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
680.287 662.370 192.685 210.383
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 -149.959 -171.344 -42.412 -43.875
Cari Vergi Karşılığı
-209.672 -56.993 -75.131 6.518
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-191.444 -203.215 -58.118 -113.116
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
251.157 88.864 90.837 62.723
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
9 530.328 491.026 150.273 166.508
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
10 530.328 491.026 150.273 166.508
Grubun Karı (Zararı)
530.328 491.026 150.273 166.508
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,18900000 0,17500000 0,05400000 0,05900000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796695
BIST