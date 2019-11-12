***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
12.11.2019 18:23
***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 1 Kasım 2019 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli not görünümlerini "Negatif"ten "Durağan"a revize etmesinin ardından, 12 Kasım 2019 tarihinde Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin not görünümlerini de "Negatiften durağana revize etmiş ve notlarını teyit etmiştir.
Güncellemenin ardından Bankamız not görünümleri aşağıdaki gibidir:
Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: ‘B+‘ Görünüm Durağan
Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notu: 'BB-' Görünüm Durağan
Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: 'B'
Kısa Vadeli Yerli Para Kredi Notu: 'B'
Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu: ‘AA(tur)' Görünüm Durağan
Finansal Kapasite Notu: ‘b+'
Destek Notu: ‘4'
Destek Derecelendirme Tabanı: 'B+'
Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç Notu: 'B+'
Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç Notu: ‘B'
Sermaye Benzeri Borç Notu: ‘B'
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798525
BIST
18:05103.972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 853,88
|Açılış
|: 103.452
|
|Önceki Kapanış
|: 103.118
|
104.428
En Düşük
103.452
18:055,7743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 5,7720
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7827
En Düşük
5,7613
18:056,3630
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0082
|Açılış
|: 6,3600
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|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3818
En Düşük
6,3511
18:05269,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,38
|Açılış
|: 269,87
|
|Önceki Kapanış
|: 270,18
|
270,70
En Düşük
268,56
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|2,88
|10.899.227
|% 20,00
|
|OZGYO
|1,39
|228.751.997
|% 19,83
|
|ISBTR
|25.656,50
|538.787
|% 15,00
|
|AKENR
|0,77
|64.345.452
|% 14,93
|
|DGGYO
|3,39
|45.279.146
|% 14,53
|
|KLNMA
|39,44
|2.466.854
|% -14,96
|
|IEYHO
|0,40
|105.568.280
|% -13,04
|
|ORMA
|2,67
|17.107
|% -9,18
|
|MRGYO
|0,85
|33.451.339
|% -8,60
|
|UZERB
|1,18
|3.701
|% -6,35
|
|THYAO
|13,34
|2.246.882.039
|% 2,69
|
|PGSUS
|71,10
|774.009.030
|% 7,56
|
|ASELS
|19,06
|465.071.087
|% 1,49
|
|GARAN
|9,82
|364.151.858
|% 0,51
|
|PETKM
|3,70
|325.502.936
|% 0,82
|
|IEYHO
|0,40
|105.568.280
|% -13,04
|
|CEMAS
|1,23
|230.861.336
|% 11,82
|
|OZGYO
|1,39
|228.751.997
|% 19,83
|
|THYAO
|13,34
|2.246.882.039
|% 2,69
|
|PETKM
|3,70
|325.502.936
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4072
|7,4443
|% 0,12
|
|Frank
|5,7903
|5,8252
|% 0,02
|
|Riyal
|1,5348
|1,5425
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.453
|1.453
|-1,89
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|1.794
|1.821
|-10,00
|
|Tam
|1.787
|1.831
|-7,84
|
|Yarım
|864
|886
|-3,79
|
|Çeyrek
|433
|443
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|16,72
|16,74
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,05
|62,05
|-0,13
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