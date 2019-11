***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 1 Kasım 2019 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli not görünümlerini "Negatif"ten "Durağan"a revize etmesinin ardından, 12 Kasım 2019 tarihinde Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin not görünümlerini de "Negatiften durağana revize etmiş ve notlarını teyit etmiştir.Güncellemenin ardından Bankamız not görünümleri aşağıdaki gibidir:Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: 'B+' Görünüm DurağanUzun Vadeli Yerli Para Kredi Notu: 'BB-' Görünüm DurağanKısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: 'B'Kısa Vadeli Yerli Para Kredi Notu: 'B'Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu: 'AA(tur)' Görünüm DurağanFinansal Kapasite Notu: 'b+'Destek Notu: '4'Destek Derecelendirme Tabanı: 'B+'Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç Notu: 'B+'Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç Notu: 'B'Sermaye Benzeri Borç Notu: 'B'