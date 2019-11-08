***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız ile Fransız Kalkınma Ajansı'ndan (AFD) arasında 85.000.000.-(Seksen beş milyon) Euro tutarındaki Kredi Sözleşmesi 8 Kasım 2019 tarihinde İstanbul'da imzalamıştır. Söz konusu kredi, Türkiye'de yer alan, çalışma ortamında cinsiyet eşitliğini gözeten ve kadınların istihdama katılmasını destekleyen firmaların yapacağı yatırımları desteklemek amacıyla kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797521BIST