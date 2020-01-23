***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Yurtdışı Tahvil İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 23.01.2025Vade (Gün Sayısı) 1.827İhraca İlişkin Diğer Gelişmelerİlgi: 09.01.2020 ve 15.01.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız Bankamızın 400 milyon ABD doları tutarında yurtdışı tahvil ihracı için tertip ihraç belgesinin alınması amacıyla SPK'ya yapmış olduğu başvuru sonuçlanmıştır. SPK tarafından onaylı tertip ihraç belgesi ekte sunulmuş olup ilgide kayıtlı açıklamalarımızda belirtilen tahvil ihracı 23 Ocak 2020 itibarıyla tamamlanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Tertip İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814181BIST