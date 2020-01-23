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***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.01.2020 18:11
GÜNCEL HABERLER



***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurtdışı Tahvil İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 23.01.2025
Vade (Gün Sayısı) 1.827

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
İlgi: 09.01.2020 ve 15.01.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız Bankamızın 400 milyon ABD doları tutarında yurtdışı tahvil ihracı için tertip ihraç belgesinin alınması amacıyla SPK'ya yapmış olduğu başvuru sonuçlanmıştır. SPK tarafından onaylı tertip ihraç belgesi ekte sunulmuş olup ilgide kayıtlı açıklamalarımızda belirtilen tahvil ihracı 23 Ocak 2020 itibarıyla tamamlanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Tertip İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814181


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NATEN 19,53 209.397.118 % 19,96  
ULUSE 31,76 4.962.051 % 19,94  
SILVR 3,19 35.959.507 % 19,92  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7634 7,8023 % 0,13  
Frank 6,1026 6,1393 % 0,18  
Riyal 1,5792 1,5871 % 0,37  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.564 1.565 5,63  
Altın Gr. 299 299 2,09  
Cumhuriyet 1.964 1.994 1,00  
Tam 1.958 2.007 4,06  
Yarım 947 971 1,96  
Çeyrek 475 486 0,98  
Gümüş.Ons 17,79 17,83 -0,03  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,01  
B. Petrol 61,79 61,79 -1,42  
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