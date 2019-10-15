***TSPOR* *RTALB* *BRMEN* *SNGYO* *SANEL* *MTRYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
15.10.2019 11:32
***TSPOR******RTALB******BRMEN******SNGYO******SANEL******MTRYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [BRMEN, MTRYO, RTALB, SANEL, SNGYO, TSPOR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
BIRLIK MENSUCAT 85 16/10/2019
METRO YAT. ORT. 82 16/10/2019
RTA LABORATUVARLARI 64 16/10/2019
SANEL MUHENDISLIK 66 16/10/2019
SINPAS GMYO 24 16/10/2019
TRABZONSPOR SPORTIF 49 16/10/2019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793272
BIST
15:0495.463
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 1.481,65
|Açılış
|: 95.593
|
|Önceki Kapanış
|: 93.981
|
95.873
En Düşük
94.790
15:045,8729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0540
|Açılış
|: 5,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9342
En Düşük
5,8604
15:046,4676
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -0,0720
|Açılış
|: 6,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5400
|
6,5484
En Düşük
6,4629
15:04282,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -2,35
|Açılış
|: 282,23
|
|Önceki Kapanış
|: 284,54
|
285,04
En Düşük
280,80