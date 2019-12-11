***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
11.12.2019 14:46
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Denge Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.(Mazars)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.06.2019-31.05.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
10.12.2019
Tescil Tarihi
11.12.2019
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
T.C. Trabzon Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 11.12.2019 tarihli 1814 sıra no'lu tescilidir.
Açıklamalar
01.06.2019 - 31.05.2020 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız denetim şirketi olarak Denge Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.(Mazars)'nin belirlenmesine ilişkin alınan Genel Kurul kararı 11.12.2019 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803020
BIST
14:45108.032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 20,74
|Açılış
|: 108.031
|
|Önceki Kapanış
|: 108.011
|
108.218
En Düşük
107.465
14:455,8092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0034
|Açılış
|: 5,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8135
En Düşük
5,7958
14:456,4392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0050
|Açılış
|: 6,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4250
|
6,4467
En Düşük
6,4280
14:45273,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,42
|Açılış
|: 273,85
|
|Önceki Kapanış
|: 273,43
|
274,19
En Düşük
272,72
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|3,78
|18.294.189
|% 20,00
|
|RYSAS
|3,62
|47.300.970
|% 13,48
|
|PSDTC
|8,25
|5.352.716
|% 11,94
|
|PSDTC
|8,25
|5.352.716
|% 11,94
|
|PSDTC
|8,25
|5.352.716
|% 11,94
|
|FORMT
|4,40
|26.497
|% -14,89
|
|SMART
|7,65
|4.467.815
|% -10,53
|
|UZERB
|2,66
|117.818
|% -9,83
|
|DIRIT
|0,94
|132.063
|% -9,62
|
|BASCM
|2,35
|14.879
|% -9,27
|
|THYAO
|13,71
|415.413.361
|% 0,00
|
|VESTL
|13,05
|337.290.246
|% 7,41
|
|PGSUS
|80,70
|217.018.176
|% 3,07
|
|PAPIL
|8,08
|202.965.671
|% 6,46
|
|ASELS
|19,23
|161.726.556
|% -0,57
|
|EKGYO
|1,49
|112.723.595
|% -1,32
|
|KARSN
|1,53
|113.822.473
|% 2,68
|
|ODAS
|2,15
|131.716.371
|% 3,86
|
|CEMAS
|1,52
|73.950.800
|% 3,40
|
|ISFIN
|3,15
|142.895.183
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6132
|7,6514
|% -0,28
|
|Frank
|5,8738
|5,9092
|% -0,03
|
|Riyal
|1,5440
|1,5517
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.467
|1.467
|2,37
|
|Altın Gr.
|274
|274
|0,45
|
|Cumhuriyet
|1.815
|1.843
|-1,00
|
|Tam
|1.807
|1.852
|-0,54
|
|Yarım
|873
|896
|-0,26
|
|Çeyrek
|438
|448
|-0,13
|
|Gümüş.Ons
|16,65
|16,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,84
|63,84
|-0,50
|