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***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

11.12.2019 14:46
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***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Denge Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.(Mazars)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.06.2019-31.05.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
10.12.2019
Tescil Tarihi
11.12.2019
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
T.C. Trabzon Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 11.12.2019 tarihli 1814 sıra no'lu tescilidir.
Açıklamalar

01.06.2019 - 31.05.2020 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız denetim şirketi olarak Denge Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.(Mazars)'nin  belirlenmesine ilişkin alınan Genel Kurul kararı 11.12.2019 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuyuna duyurulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803020


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