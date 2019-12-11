***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDenge Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.(Mazars)Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.06.2019-31.05.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi10.12.2019Tescil Tarihi11.12.2019Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suT.C. Trabzon Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 11.12.2019 tarihli 1814 sıra no'lu tescilidir.Açıklamalar01.06.2019 - 31.05.2020 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız denetim şirketi olarak Denge Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.(Mazars)'nin belirlenmesine ilişkin alınan Genel Kurul kararı 11.12.2019 tarihinde tescil edilmiştir.Kamuyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803020BIST