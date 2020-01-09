***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.06.2018 - 30.11.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 3.050 -131.519 13.144.076 46.924.504 -448.360.024 -292.463.607 -580.883.520 0 -580.883.520Transferler-292.463.607 292.463.607 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-57.668 -32.076.623 -32.076.623 0 -32.076.623Dönem Karı (Zararı)-32.076.623 -32.076.623 0 -32.076.623Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-57.668 -57.668 0 -57.668Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 3.050 -189.187 13.144.076 46.924.504 -740.823.631 -32.076.623 -613.017.811 0 -613.017.811Cari Dönem 01.06.2019 - 30.11.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler236.390.631 3.050 -372.000 -332.533 13.144.076 46.924.504 -750.061.980 -66.013.568 -520.317.820 0 -520.317.820Transferler-66.013.568 66.013.568 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-87.474 69.855.185 69.767.711 0 69.767.711Dönem Karı (Zararı)69.855.185 69.855.185 0 69.855.185Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-87.474 -87.474 0 -87.474Dönem Sonu Bakiyeler236.390.631 3.050 -372.000 -420.007 13.144.076 46.924.504 -816.075.548 69.855.185 -450.550.109 0 -450.550.109Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 30.11.2019 Önceki Dönem 01.06.2018 - 30.11.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-94.654.542 21.135.440Dönem Karı (Zararı)69.855.185 -32.076.623Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler97.133.163 55.755.345Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 29.063.457 25.493.479Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler75.678 53.166Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13,14 75.678 53.166Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-3.378.184 -36.770.743Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler71.808 -57.668Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-3.449.992 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -36.713.075Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler72.656.947 66.979.443Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-169.178 -9.292.041Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler72.751.373 77.715.993Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri14 164.273 241.539Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri13 -89.521 -1.686.048Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler793.340 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-2.078.075 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-261.642.890 -2.543.282Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-100.949.962 -54.527.860İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -27.456.886İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-100.949.962 -27.070.974Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-392.376 -11.239İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 2.238İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-392.376 -13.477Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-34.028.857 2.031.884Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-138.038.415 41.661.806İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-48.164.147 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-89.874.268 41.661.806Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-53.910.475 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.873.354 -5.004.809İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.089.510 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6.783.844 -5.004.809Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)57.552.811 13.412.499İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-748.970 -105.563Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-748.970 -4.638Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 -100.925Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-94.654.542 21.135.440YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.832.248 -32.602.432Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri30.220.830 1.119.999Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri30.220.830 1.119.999Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-33.053.078 -33.847.613Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.457.307 -572.038Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-29.595.771 -33.275.575Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 125.182FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI142.983.444 8.898.368Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri255.180.327 85.000.000Kredilerden Nakit Girişleri255.180.327 85.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-32.818.454 -44.390.755Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-32.818.454 -44.390.755Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.796.234 0Ödenen Faiz-72.751.373 -77.715.993Alınan Faiz169.178 9.292.041Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)13 0 36.713.075YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)45.496.654 -2.568.624NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)45.496.654 -2.568.624DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.252.594 6.367.290DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 50.749.248 3.798.666Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.11.2019 Önceki Dönem 31.05.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 50.749.248 5.252.594Finansal Yatırımlar4 2.354.843 2.204.707Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri4 2.354.843 2.204.707Ticari Alacaklar6 123.254.462 57.113.401İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar123.254.462 57.113.401Diğer Alacaklar402.870 10.494İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar402.870 10.494Peşin Ödenmiş Giderler8 11.222.539 10.477.216Diğer Dönen Varlıklar624.145 25.311ARA TOPLAM188.608.107 75.083.723TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR188.608.107 75.083.723DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar6 54.358.750 19.789.800İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 54.358.750 19.789.800Maddi Duran Varlıklar5.985.822 3.475.409Kullanım Hakkı Varlıkları139.327.378 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar349.791.848 372.530.576Peşin Ödenmiş Giderler8 3.289.636 109.333.480TOPLAM DURAN VARLIKLAR552.753.434 505.129.265TOPLAM VARLIKLAR741.361.541 580.212.988KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 2.615 130.525.117Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 192.269.956 153.983.045Ticari Borçlar37.693.723 137.667.671İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9 0 48.253.668İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar37.693.723 89.414.003Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar54.699.004 108.842.949Diğer Borçlar37.848.003 30.042.891İlişkili Taraflara Diğer Borçlar2.089.510 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar35.758.493 30.042.891Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)60.358.746 14.530.406Kısa Vadeli Karşılıklar3.353.380 49.382.810Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar213.475 266.773Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar3.139.905 49.116.037ARA TOPLAM386.225.427 624.974.889TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER386.225.427 624.974.889UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 742.953.378 428.355.914Ticari Borçlar9 8.997.250 4.575.000İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 8.997.250 4.575.000Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar5.438.322 5.050.829Diğer Borçlar29.707.793 30.767.724İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar29.707.793 30.767.724Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18.129.840 6.405.369Uzun Vadeli Karşılıklar459.640 401.083Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar459.640 401.083TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER805.686.223 475.555.919TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.191.911.650 1.100.530.808ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-450.550.109 -520.317.820Ödenmiş Sermaye10 236.390.631 236.390.631Sermaye Düzeltme Farkları10 3.050 3.050Geri Alınmış Paylar (-)-372.000 -372.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-420.007 -332.533Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-420.007 -332.533Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-420.007 -332.533Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 13.144.076 13.144.076Diğer Yedekler10 46.924.504 46.924.504Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 -816.075.548 -750.061.980Net Dönem Karı veya Zararı69.855.185 -66.013.568TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-450.550.109 -520.317.820TOPLAM KAYNAKLAR741.361.541 580.212.988Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 30.11.2019 Önceki Dönem 01.06.2018 - 30.11.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.09.2019 - 30.11.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.09.2018 - 30.11.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 278.945.620 187.082.189 88.017.225 86.816.412Satışların Maliyeti11 -140.474.129 -140.222.734 -75.832.852 -65.973.804TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)138.471.491 46.859.455 12.184.373 20.842.608BRÜT KAR (ZARAR)138.471.491 46.859.455 12.184.373 20.842.608Genel Yönetim Giderleri12 -8.777.723 -11.380.863 -1.832.898 -7.703.784Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 22.516.918 51.782.431 7.068.440 5.149.258Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -20.768.309 -50.942.844 -5.917.465 13.582.751ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)131.442.377 36.318.179 11.502.450 31.870.833FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)131.442.377 36.318.179 11.502.450 31.870.833Finansman Gelirleri18.130.031 9.321.191 7.076.431 -13.297.973Finansman Giderleri-79.717.223 -77.715.993 -55.613.453 141.241.718SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)69.855.185 -32.076.623 -37.034.572 159.814.578SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)69.855.185 -32.076.623 -37.034.572 159.814.578DÖNEM KARI (ZARARI)69.855.185 -32.076.623 -37.034.572 159.814.578Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları69.855.185 -32.076.623 -37.034.572 159.814.578Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 15 0,30000000 -0,32000000 -0,16000000 1,60000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-87.474 -57.668 -94.873 -57.668Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-87.474 -57.668 -94.873 -57.668Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-87.474 -57.668 -94.873 -57.668TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)69.767.711 -32.134.291 -37.129.445 159.756.910Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları69.767.711 -32.134.291 -37.129.445 159.756.910http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811393BIST