***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.01.2020 19:50
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2018 - 30.11.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 3.050 -131.519 13.144.076 46.924.504 -448.360.024 -292.463.607 -580.883.520 0 -580.883.520
Transferler
-292.463.607 292.463.607 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-57.668 -32.076.623 -32.076.623 0 -32.076.623
Dönem Karı (Zararı)
-32.076.623 -32.076.623 0 -32.076.623
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-57.668 -57.668 0 -57.668
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 3.050 -189.187 13.144.076 46.924.504 -740.823.631 -32.076.623 -613.017.811 0 -613.017.811
Cari Dönem 01.06.2019 - 30.11.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
236.390.631 3.050 -372.000 -332.533 13.144.076 46.924.504 -750.061.980 -66.013.568 -520.317.820 0 -520.317.820
Transferler
-66.013.568 66.013.568 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-87.474 69.855.185 69.767.711 0 69.767.711
Dönem Karı (Zararı)
69.855.185 69.855.185 0 69.855.185
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-87.474 -87.474 0 -87.474
Dönem Sonu Bakiyeler
236.390.631 3.050 -372.000 -420.007 13.144.076 46.924.504 -816.075.548 69.855.185 -450.550.109 0 -450.550.109
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 30.11.2019 Önceki Dönem 01.06.2018 - 30.11.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-94.654.542 21.135.440
Dönem Karı (Zararı)
69.855.185 -32.076.623
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
97.133.163 55.755.345
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 29.063.457 25.493.479
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
75.678 53.166
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13,14 75.678 53.166
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.378.184 -36.770.743
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
71.808 -57.668
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-3.449.992 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -36.713.075
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
72.656.947 66.979.443
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-169.178 -9.292.041
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
72.751.373 77.715.993
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
14 164.273 241.539
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
13 -89.521 -1.686.048
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
793.340 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-2.078.075 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-261.642.890 -2.543.282
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-100.949.962 -54.527.860
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -27.456.886
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-100.949.962 -27.070.974
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-392.376 -11.239
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 2.238
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-392.376 -13.477
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-34.028.857 2.031.884
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-138.038.415 41.661.806
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-48.164.147 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-89.874.268 41.661.806
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-53.910.475 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.873.354 -5.004.809
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.089.510 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.783.844 -5.004.809
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
57.552.811 13.412.499
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-748.970 -105.563
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-748.970 -4.638
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -100.925
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-94.654.542 21.135.440
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.832.248 -32.602.432
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.220.830 1.119.999
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.220.830 1.119.999
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.053.078 -33.847.613
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.457.307 -572.038
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-29.595.771 -33.275.575
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 125.182
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
142.983.444 8.898.368
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
255.180.327 85.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
255.180.327 85.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-32.818.454 -44.390.755
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-32.818.454 -44.390.755
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.796.234 0
Ödenen Faiz
-72.751.373 -77.715.993
Alınan Faiz
169.178 9.292.041
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13 0 36.713.075
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.496.654 -2.568.624
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.496.654 -2.568.624
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.252.594 6.367.290
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 50.749.248 3.798.666
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.11.2019 Önceki Dönem 31.05.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 50.749.248 5.252.594
Finansal Yatırımlar
4 2.354.843 2.204.707
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
4 2.354.843 2.204.707
Ticari Alacaklar
6 123.254.462 57.113.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
123.254.462 57.113.401
Diğer Alacaklar
402.870 10.494
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
402.870 10.494
Peşin Ödenmiş Giderler
8 11.222.539 10.477.216
Diğer Dönen Varlıklar
624.145 25.311
ARA TOPLAM
188.608.107 75.083.723
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
188.608.107 75.083.723
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
6 54.358.750 19.789.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 54.358.750 19.789.800
Maddi Duran Varlıklar
5.985.822 3.475.409
Kullanım Hakkı Varlıkları
139.327.378 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
349.791.848 372.530.576
Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.289.636 109.333.480
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
552.753.434 505.129.265
TOPLAM VARLIKLAR
741.361.541 580.212.988
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.615 130.525.117
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 192.269.956 153.983.045
Ticari Borçlar
37.693.723 137.667.671
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 0 48.253.668
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
37.693.723 89.414.003
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
54.699.004 108.842.949
Diğer Borçlar
37.848.003 30.042.891
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
2.089.510 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
35.758.493 30.042.891
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
60.358.746 14.530.406
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.353.380 49.382.810
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
213.475 266.773
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
3.139.905 49.116.037
ARA TOPLAM
386.225.427 624.974.889
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
386.225.427 624.974.889
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 742.953.378 428.355.914
Ticari Borçlar
9 8.997.250 4.575.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 8.997.250 4.575.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.438.322 5.050.829
Diğer Borçlar
29.707.793 30.767.724
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
29.707.793 30.767.724
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.129.840 6.405.369
Uzun Vadeli Karşılıklar
459.640 401.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
459.640 401.083
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
805.686.223 475.555.919
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.191.911.650 1.100.530.808
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-450.550.109 -520.317.820
Ödenmiş Sermaye
10 236.390.631 236.390.631
Sermaye Düzeltme Farkları
10 3.050 3.050
Geri Alınmış Paylar (-)
-372.000 -372.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-420.007 -332.533
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-420.007 -332.533
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-420.007 -332.533
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 13.144.076 13.144.076
Diğer Yedekler
10 46.924.504 46.924.504
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 -816.075.548 -750.061.980
Net Dönem Karı veya Zararı
69.855.185 -66.013.568
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-450.550.109 -520.317.820
TOPLAM KAYNAKLAR
741.361.541 580.212.988
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 30.11.2019 Önceki Dönem 01.06.2018 - 30.11.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.09.2019 - 30.11.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.09.2018 - 30.11.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 278.945.620 187.082.189 88.017.225 86.816.412
Satışların Maliyeti
11 -140.474.129 -140.222.734 -75.832.852 -65.973.804
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
138.471.491 46.859.455 12.184.373 20.842.608
BRÜT KAR (ZARAR)
138.471.491 46.859.455 12.184.373 20.842.608
Genel Yönetim Giderleri
12 -8.777.723 -11.380.863 -1.832.898 -7.703.784
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 22.516.918 51.782.431 7.068.440 5.149.258
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -20.768.309 -50.942.844 -5.917.465 13.582.751
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
131.442.377 36.318.179 11.502.450 31.870.833
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
131.442.377 36.318.179 11.502.450 31.870.833
Finansman Gelirleri
18.130.031 9.321.191 7.076.431 -13.297.973
Finansman Giderleri
-79.717.223 -77.715.993 -55.613.453 141.241.718
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
69.855.185 -32.076.623 -37.034.572 159.814.578
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
69.855.185 -32.076.623 -37.034.572 159.814.578
DÖNEM KARI (ZARARI)
69.855.185 -32.076.623 -37.034.572 159.814.578
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
69.855.185 -32.076.623 -37.034.572 159.814.578
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 15 0,30000000 -0,32000000 -0,16000000 1,60000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-87.474 -57.668 -94.873 -57.668
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-87.474 -57.668 -94.873 -57.668
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-87.474 -57.668 -94.873 -57.668
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
69.767.711 -32.134.291 -37.129.445 159.756.910
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
69.767.711 -32.134.291 -37.129.445 159.756.910
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811393
BIST