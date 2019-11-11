***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı çağrısı hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.06.2018Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.05.2019Karar Tarihi 11.11.2019Genel Kurul Tarihi 10.12.2019Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.12.2019Ülke TürkiyeŞehir TRABZONİlçe ORTAHİSARAdres Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, TRABZONGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,3 - 01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,4 - 01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemine ilişkin, Bağımsız Denetim Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - 01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - 01.06.2018-31.05.2019 hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 01.06.2019-31.05.2020 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Denge Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş.(Mazars)'ın atanması ve görev süresinin görüşülerek karara bağlanması,9 - Yeni dönemde Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanıp, daha önceki genel kurul onayından geçmiş olan "Bilgilendirme Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Kar Dağıtım Politikası" ve "Bağış Politikası" koşulları değişmediğinden mevcut haliyle Genel Kurulun bilgisine sunulması,11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.06.2018-31.05.2019 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında, Genel Kurula bilgi verilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurula bilgi verilmesi,14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7 maddeleri ile Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396'nci maddeleri kapsamında gerçekleşen işlemi olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve yeni dönemde Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,15 - SPK mevzuatı çerçevesinde Şirketin 01.06.2018- 31.05.2019 hesap döneminde yapılan bağışları hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 01.06.2019-31.05.2020 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,16 - TTK 376. madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve onaylanması,17 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 10.12.2019 tarihli Olağan genel kurul bilgilendirme dokümanı 11112019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Sportif GK ilan metni 10 12 2019.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarYönetim Kurulu'nun 1111.2019 tarihli kararı ile- Şirket ortaklarının gündem maddelerini görüşmek üzere 10 Aralık 2019 tarihinde Salı günü saat 14:00'da "Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, TRABZON" adresinde 01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına çağrılmasına,- 10 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilecek 01.06.2018 – 31.05.2019 hesap yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının tarih, yer ve gündeminin Ticaret Sicil Gazetesinde ilanına,- Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunarak toplantıda Bakanlık Temsilcisi bulundurulmasının istenmesine,karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798338BIST