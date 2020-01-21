***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile TAB Gıda A.Ş. arasında 5 (Beş) yıllık bir reklam anlaşması yapılmıştır.Anlaşmaya göreTAB Gıdanın yetkili olduğu markalarda (Burger King, Popeyes, Arbys, Sbarro, Usta Dönerci ve Usta Pideci) kullanılacak Trabzonspor markalı menü satışları üzerinden şirketimize %7 oranında isim hakkı payı ödenecektir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813810BIST