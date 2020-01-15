***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi
15.01.2020 12:57
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi )
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Türkçe
Sözleşme Feshi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Sözleşmesi Feshedilen Futbolcunun Ad-Soyadı
Ogenyi Eddy Onazi
Fesih Eden Taraf
Karşılıklı fesih
Fesih Tarihi
15.01.2020
Fesih Sebebi
Karşılıklı fesih
Fesih Halinde Tazminat Tutarı
-
Açıklamalar
Şirketimiz ile Ogenyi Eddy Onazi arasındaki, 04.08.2016 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812736
BIST
16:23121.367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -56,22
|Açılış
|: 121.233
|
|Önceki Kapanış
|: 121.423
|
121.804
En Düşük
120.442
16:235,8864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0053
|Açılış
|: 5,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8850
|
5,9002
En Düşük
5,8763
16:236,5625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0167
|Açılış
|: 6,5540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5330
|
6,5659
En Düşük
6,5414
16:23292,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,40
|Açılış
|: 292,96
|
|Önceki Kapanış
|: 292,56
|
294,74
En Düşük
292,28
BIST En Aktif Hisseler
|MARTI
|1,19
|104.960.486
|% 17,82
|
|DAGHL
|4,16
|10.622.404
|% 14,92
|
|BURVA
|17,25
|1.049.692
|% 11,29
|
|MRGYO
|1,37
|42.785.800
|% 10,48
|
|QNBFB
|49,08
|49.048.550
|% 10,29
|
|SNGYO
|1,28
|3.353.344
|% -13,51
|
|NIBAS
|4,05
|221.445
|% -10,00
|
|MZHLD
|17,55
|252.535
|% -10,00
|
|EPLAS
|18,98
|206.919
|% -9,96
|
|SALIX
|8,00
|18.308
|% -7,51
|
|THYAO
|14,86
|1.568.388.301
|% 0,41
|
|GUSGR
|2,35
|844.961.893
|% 6,33
|
|KRDMD
|3,10
|743.522.741
|% -0,32
|
|EKGYO
|1,64
|609.134.910
|% 4,46
|
|PETKM
|4,09
|597.429.278
|% -0,97
|
|EKGYO
|1,64
|609.134.910
|% 4,46
|
|GUSGR
|2,35
|844.961.893
|% 6,33
|
|KRDMD
|3,10
|743.522.741
|% -0,32
|
|ALBRK
|1,74
|256.394.760
|% 1,75
|
|PETKM
|4,09
|597.429.278
|% -0,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6325
|7,6708
|% -0,03
|
|Frank
|6,0739
|6,1105
|% 0,30
|
|Riyal
|1,5643
|1,5721
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.550
|1.550
|3,10
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,49
|
|Cumhuriyet
|1.938
|1.952
|-9,00
|
|Tam
|1.932
|1.981
|7,68
|
|Yarım
|934
|958
|3,72
|
|Çeyrek
|468
|479
|1,86
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,84
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,39
|64,39
|-0,10
|
Seans Raporu
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16:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -209, 12 kaybederek (% -0.14 ) 147, 235
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16:39XU100
Endeks 121, 389 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 03 altında . İşlem hacmi 10, 537.00 milyon TL de
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16:36GLBMD
Yüzde -5.41 oranında düşüşle 2.10 lira fiyatla işlem gören hissede 702, 306 adet işlem
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16:34XU100
Endeks 121, 410 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 01 altında . İşlem hacmi 10, 453.00 milyon TL de
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16:32KRTEK
Yüzde -3.06 oranında düşüşle 3.17 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 624, 782 adet işlem