***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSözleşme FeshiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSözleşmesi Feshedilen Futbolcunun Ad-SoyadıIvanildo Jorge Mendes FernandesFesih Eden TarafKarşılıklı fesihFesih Tarihi17.01.2020Fesih SebebiKarşılıklı fesihFesih Halinde Tazminat TutarıAçıklamalarŞirketimiz ile Ivanildo Jorge Mendes Fernandes arasındaki, 02.08.2019 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813467BIST