***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSözleşme İmzalanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSözleşmesi İmzalanan Futbolcunun Ad-SoyadıBilal BaşacıkoğluSözleşme TarihiSözleşme SüresiAÇIKLAMA KISMINDA BELİRTİLMİŞTİR.AçıklamalarŞirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bilal Başacıkoğlu arasında, opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.Anlaşmaya göre oyuncuya2019/20 sezonu için 162.500.-TL garanti ücret ödenecektir.Opsiyon hakkının şirketimiz tarafından kullanılması durumunda ise oyuncuya2020/21 opsiyon sezonu için 2.750.000.-TL garanti ücret,2021/22 opsiyon sezonu için 2.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir.Transferle ilgili herhangi bir menajerlik bedeli ödenmeyecektir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813717BIST