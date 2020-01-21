***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması
21.01.2020 12:08
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme İmzalanması )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sözleşme İmzalanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Sözleşmesi İmzalanan Futbolcunun Ad-Soyadı
Bilal Başacıkoğlu
Sözleşme Tarihi
-
Sözleşme Süresi
AÇIKLAMA KISMINDA BELİRTİLMİŞTİR.
Açıklamalar
Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bilal Başacıkoğlu arasında, opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya
2019/20 sezonu için 162.500.-TL garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının şirketimiz tarafından kullanılması durumunda ise oyuncuya
2020/21 opsiyon sezonu için 2.750.000.-TL garanti ücret,
2021/22 opsiyon sezonu için 2.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
Transferle ilgili herhangi bir menajerlik bedeli ödenmeyecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813717
BIST
15:43123.036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 416,46
|Açılış
|: 121.887
|
|Önceki Kapanış
|: 122.620
|
123.246
En Düşük
121.504
15:435,9341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0159
|Açılış
|: 5,9310
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9350
En Düşük
5,9125
15:436,5937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0241
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5480
|
6,5937
En Düşük
6,5455
15:43297,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,70
|Açılış
|: 297,04
|
|Önceki Kapanış
|: 297,74
|
298,88
En Düşük
295,69
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|94,95
|18.707.429
|% 19,96
|
|EGSER
|4,68
|69.658.004
|% 18,48
|
|QNBFB
|89,35
|6.024.781
|% 14,99
|
|GEDIK
|10,74
|17.833.354
|% 14,99
|
|BURVA
|20,12
|253.414
|% 14,97
|
|BALAT
|2,42
|92.306
|% -9,70
|
|MEMSA
|0,39
|784.620
|% -7,14
|
|ORMA
|4,16
|278.362
|% -5,45
|
|ARTI
|0,93
|154.612
|% -5,10
|
|GLBMD
|2,06
|517.409
|% -5,07
|
|THYAO
|14,87
|1.291.263.170
|% -1,39
|
|ISFIN
|4,49
|1.013.986.141
|% 3,70
|
|PETKM
|4,13
|547.550.317
|% 0,49
|
|EKGYO
|1,73
|365.018.544
|% 2,98
|
|ALBRK
|1,77
|332.953.622
|% 1,72
|
|ISFIN
|4,49
|1.013.986.141
|% 3,70
|
|EKGYO
|1,73
|365.018.544
|% 2,98
|
|ALBRK
|1,77
|332.953.622
|% 1,72
|
|ODAS
|1,86
|252.815.856
|% 4,72
|
|PETKM
|4,13
|547.550.317
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7239
|7,7627
|% 0,62
|
|Frank
|6,1064
|6,1432
|% 0,26
|
|Riyal
|1,5767
|1,5846
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.557
|-7,69
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|1,00
|
|Tam
|1.956
|2.005
|1,05
|
|Yarım
|946
|970
|0,51
|
|Çeyrek
|474
|485
|0,26
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,01
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,16
|64,16
|-1,04
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:53XU100
Endeks 123, 053 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 35 üstünde . İşlem hacmi 8, 660.00 milyon TL de
-
15:53KFEIN
Yüzde 5.17 oranında artışla 12.61 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 632, 069 adet işlem
-
15:52BURCE
Yüzde 14.91 oranında artışla 7.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 241, 187 adet işlem
-
15:51AVGYO
Yüzde 7.41 oranında artışla 1.74 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 109, 385 adet işlem
-
15:50RODRG
Yüzde 8.02 oranında artışla 2.02 lira fiyatla işlem gören hissede 162, 282 adet işlem