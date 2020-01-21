***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTeknik Yönetime İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTeknik Direktörün Adı-SoyadıHÜSEYİN ÇİMŞİRSözleşme TarihiSözleşme SüresiAÇIKLAMA KISMINDA BELİRTİLMİŞTİR.AçıklamalarProfesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda, Sayın Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık anlaşma yapılmıştır.Yapılan anlaşmaya göre Teknik Direktöre2019-20 sezonu ikinci yarısı için 250.000.-TL,2020-21 sezonu için 3.500.000.-TL ödenecektir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813738BIST