***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
09.01.2020 19:59
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )
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TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
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Açıklamalar
30.11.2019 Tarihli TTK 376. Maddesi Kapsamındaki Bilanço ve Dipnotlar ekte yer almaktadır. 30.11.2019 Tarihli TTK 376. Madde kapsamında oluşan Şirket'in Özkaynağı, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
30.11.2019 tarihi itibarıyla Rayiç Değerlere göre oluşan fon Pozitif 1.085.960.360
30.11.2019 tarihi itibarıyla Yasal özkaynaklar Negatif -450.550.109
30.11..2019 tarihi itibarıyla özkaynaklar Pozitif 635.410.251
TTK 376. madde kapsamında hazırlanan bilançonun Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği hükümlerinden tümüyle bağımsız olduğu ve II-14.1 saylı Tebliğ kapsamında yayınlanan bilançonun yerine geçemeyeceği ve özel durumların açıklanması düzenlemeleri kapsamında kamuya duyurulması hususu, Şirket Yönetim Kurulu'nun 09.01.2020 tarihli kararı ile onaylanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811402
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|% 19,91
|
|RYGYO
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|% 19,90
|
|KARTN
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|69.780.154
|% 16,99
|
|CELHA
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|% 15,46
|
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|
|DAGHL
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|% -5,14
|
|MTRYO
|5,70
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|14,25
|2.537.765.127
|% 5,56
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|% 5,68
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|ODAS
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|
|KRDMD
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|676.315.373
|% 5,34
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|GARAN
|11,92
|643.725.722
|% 7,39
|
|EKGYO
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|% 5,76
|
|ODAS
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|
|ISGYO
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|% 6,86
|
|KRDMD
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|% 5,34
|
|PETKM
|3,91
|939.923.637
|% 5,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
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|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,6491
|7,6874
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|
|Frank
|6,0163
|6,0525
|% -0,66
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|Riyal
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.553
|1.554
|-6,59
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-3,69
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.976
|-55,00
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|1.987
|-57,77
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|Yarım
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|470
|480
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|Gümüş.Ons
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