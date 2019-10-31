***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat5 17.373.102 15.032.593 6.210.127 5.395.878Satışların Maliyeti-9.020.000 -8.275.432 -3.189.382 -2.983.101TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.353.102 6.757.161 3.020.745 2.412.777BRÜT KAR (ZARAR)8.353.102 6.757.161 3.020.745 2.412.777Genel Yönetim Giderleri-1.547.576 -1.277.773 -543.490 -479.027Pazarlama Giderleri-1.932.347 -1.795.157 -645.495 -571.626Araştırma ve Geliştirme Giderleri-120.817 -103.455 -39.993 -22.582Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler277.853 244.465 101.001 117.744Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-282.316 -657.056 -78.030 -385.798ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.747.899 3.168.185 1.814.738 1.071.488Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler134.040 92.827 45.209 21.946Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-1.619 -12.021 -1.015 -11.426TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-146.646 -229.716 -44.904 -64.360FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.733.674 3.019.275 1.814.028 1.017.648Finansman Gelirleri616.669 1.717.638 -37.103 1.001.793Finansman Giderleri-3.276.860 -9.415.917 -430.015 -5.791.567SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.073.483 -4.679.004 1.346.910 -3.772.126Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-211.288 1.073.096 -229.478 926.195Dönem Vergi (Gideri) Geliri-124.397 -10.817 -55.844 15.950Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-86.891 1.083.913 -173.634 910.245SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.862.195 -3.605.908 1.117.432 -2.845.931DÖNEM KARI (ZARARI)1.862.195 -3.605.908 1.117.432 -2.845.931Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.862.195 -3.605.908 1.117.432 -2.845.931Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç / (kayıp) (tam Kuruş) 4 0,53210000 -1,03030000 0,31930000 -0,81310000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklık hissedarlarına ait sulandırılmış pay başına kazanç / (kayıp) (tam Kuruş) 4 0,53210000 -1,03030000 0,31930000 -0,81310000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.164.878 5.632.743Dönem Karı (Zararı)1.862.195 -3.605.908Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.862.195 -3.605.908Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.006.387 10.734.936Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.497.952 2.744.179Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler162.762 234.530Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler199.715 325.189Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-3.503 -400Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19.619 5.211Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-53.069 -95.470Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler333.593 298.874Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler327.286 263.065Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6.204 35.677Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler103 132Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.424.189 427.926Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-303.080 -282.225Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.680.435 721.919Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri46.834 -11.768Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.116.132 8.147.310Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler416.959 15.951İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler125.769 -161.552Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler291.190 177.503Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler211.288 -1.073.096Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-83.924 -68.192Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-132.421 -80.806Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-132.421 -80.806Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler59.857 88.260İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.374.395 -791.130Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-874.910 -841.641İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3.166 -13.218İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-878.076 -828.423Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-62.782 -144.310İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-62.782 -144.310Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-10.506 -104.665Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-456.300 -228.213İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-45 -2.216İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-456.255 -225.997Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler30.103 527.699İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-177.436 374.956İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)207.539 152.743Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.494.187 6.337.898Alınan Faiz110.359 84.910Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-358.804 -309.550Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-6.724 -295.892Vergi İadeleri (Ödemeleri)-99.000 -80.846Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)24.860 -103.777YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.689.077 -2.601.520Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-205.000 -205.000İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları-2.698 -155Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri259.112 103.919Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri259.112 103.919Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.740.491 -2.500.284Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.740.491 -2.500.284FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.196.622 -1.126.895Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.058.918 673.632Kredilerden Nakit Girişleri434.936 673.632İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri2.623.982 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.733.164 -1.421.432Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.673.548 -1.421.432İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-3.059.616 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-546.872 -22Türev Araçlardan Nakit Çıkışları145.558 -2.912Ödenen Faiz-1.253.926 -485.216Alınan Faiz192.721 197.315Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-59.857 -88.260YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)279.179 1.904.328Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi18.462 78.739NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)297.641 1.983.067DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.898.092 3.688.104DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 4.195.733 5.671.171Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 4.767.317 4.494.536Ticari Alacaklar5.677.415 5.150.616İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 13.655 10.489İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 5.663.760 5.140.127Diğer Alacaklar80.582 67.434İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar80.582 67.434Türev Araçlar136.239 200.921Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar15 136.239 200.921Stoklar262.861 248.852Peşin Ödenmiş Giderler247.768 307.877İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler247.768 307.877Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar112.165 94.803Diğer Dönen Varlıklar266.821 333.813İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar266.821 333.813ARA TOPLAM11.551.168 10.898.852Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar37.361 37.361TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.588.529 10.936.213DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar14.693 11.995Diğer Finansal Yatırımlar14.693 11.995Ticari Alacaklar258.410 128.182İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 258.410 128.182Diğer Alacaklar34.392 38.480İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar34.392 38.480Türev Araçlar36.058 36.481Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar15 36.058 36.481Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15.892 20.194Maddi Duran Varlıklar14.042.094 14.254.053Arazi ve Arsalar5.428.528 5.354.613Binalar553.061 589.539Tesis, Makine ve Cihazlar7.221.601 7.700.048Taşıtlar8.734 9.727Mobilya ve Demirbaşlar120.420 129.830Yapılmakta Olan Yatırımlar684.740 439.411Diğer Maddi Duran Varlıklar25.010 30.885Kullanım Hakkı Varlıkları2 1.470.932 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.771.777 9.783.039Şerefiye44.944 44.944İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar3.690.991 3.276.138Markalar10.424 40.877Lisanslar2.781.162 3.001.078Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.244.256 3.420.002Peşin Ödenmiş Giderler18.025 71.927İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18.025 71.927Ertelenmiş Vergi Varlığı1.041.224 896.513Diğer Duran Varlıklar1.443 21.434İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar1.443 21.434TOPLAM DURAN VARLIKLAR26.704.940 25.262.298TOPLAM VARLIKLAR38.293.469 36.198.511KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar485.486 52.216İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar485.486 52.216Banka Kredileri7 451.219 52.216Kiralama İşlemlerinden Borçlar34.267 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.104.984 6.708.159İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.104.984 6.708.159Banka Kredileri7 4.720.188 4.106.293Kiralama İşlemlerinden Borçlar365.703 631İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 19.093 2.601.235Ticari Borçlar3.466.305 3.845.234İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 65 110İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 3.466.240 3.845.124Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar149.532 166.317Diğer Borçlar1.137.387 1.103.749İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 197.520 204.792İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar939.867 898.957Türev Araçlar795.510 648.934Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar15 795.510 648.934Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)460.694 453.114İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)460.694 453.114Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü49.224 6.465Kısa Vadeli Karşılıklar373.191 476.364Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 180.695 230.191Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 192.496 246.173Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29.415 35.807İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29.415 35.807ARA TOPLAM12.051.728 13.496.359TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.051.728 13.496.359UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar14.993.957 13.161.043İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar14.993.957 13.161.043Banka Kredileri7 8.643.184 10.882.470Kiralama İşlemlerinden Borçlar851.381 1.963İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 5.499.392 2.276.610Diğer Borçlar35.117 227.592İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 0 170.164İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar35.117 57.428Türev Araçlar195.634 84.004Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar15 195.634 84.004Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)694.569 655.314İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)694.569 655.314Uzun Vadeli Karşılıklar988.368 915.339Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 980.098 907.172Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar8.270 8.167Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü349.161 205.257TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.256.806 15.248.549TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER29.308.534 28.744.908ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.984.935 7.453.603Ödenmiş Sermaye3.500.000 3.500.000Sermaye Düzeltme Farkları-239.752 -239.752Pay Bazlı Ödemeler (-)9.528 9.528Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.585.078 3.720.318Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.677.031 3.655.466Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)4.351.897 4.283.816Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-674.866 -628.350Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)-91.953 64.852Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-664.873 -469.250Yabancı Para Çevrim Farkları404.705 417.238Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-849.713 -535.481Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-480.627 -185.382Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-369.086 -350.099Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler-219.865 -351.007Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.355.969 2.355.969Yasal Yedekler2.355.969 2.355.969Diğer Yedekler-1.320.942 -1.320.942Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-102.268 1.288.993Net Dönem Karı veya Zararı1.862.195 -1.391.261TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.984.935 7.453.603TOPLAM KAYNAKLAR38.293.469 36.198.511Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 -239.752 9.528 -526.583 -1.320.942 218.920 -88.367 -211.185 2.355.969 -278.033 1.135.532 4.555.087 4.555.087Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-183.107 431.494 248.387 248.387Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-183.107 431.494 248.387 248.387Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar3.500.000 -239.752 9.528 -526.583 -183.107 -1.320.942 218.920 -88.367 -211.185 2.355.969 153.461 1.135.532 4.803.474 4.803.474Transferler1.135.532 -1.135.532 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.270.856 -63.249 259.201 331.433 277.826 -229.610 -521.381 -3.605.908 719.168 719.168Dönem Karı (Zararı)-3.605.908 -3.605.908 -3.605.908Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)4.270.856 -63.249 259.201 331.433 277.826 -229.610 -521.381 4.325.076 4.325.076Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-3.605.908 -3.605.908 -3.605.908Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 -239.752 9.528 4.270.856 -589.832 76.094 -1.320.942 550.353 189.459 -440.795 -521.381 2.355.969 1.288.993 -3.605.908 5.522.642 5.522.642Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 -239.752 9.528 4.283.816 -628.350 64.852 -1.320.942 417.238 -185.382 -350.099 -351.007 2.355.969 1.288.993 -1.391.261 7.453.603 7.453.603Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-1.391.261 1.391.261 1.531.332 1.531.332Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)68.081 -46.516 -156.805 -12.533 -295.245 -18.987 131.142 1.862.195 1.862.195 1.862.195Dönem Karı (Zararı)1.862.195 -330.863 -330.863Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)68.081 -46.516 -156.805 -12.533 -295.245 -18.987 131.142 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 -239.752 9.528 4.351.897 -674.866 -91.953 -1.320.942 404.705 -480.627 -369.086 -219.865 2.355.969 -102.268 1.862.195 8.984.935 8.984.935Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.862.195 -3.605.908 1.117.432 -2.845.931DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-135.240 4.466.808 31.743 4.378.100Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)76.021 4.743.599 76.021 4.743.599Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-57.752 -78.475 -1.087 -9.418Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler-196.007 324.001 -44.335 143.474Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler42.498 -522.317 1.144 -499.555Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-7.940 -472.743 -7.940 -472.743Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi11.236 15.226 217 1.883Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi39.202 -64.800 8.867 -28.695Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-195.623 -141.732 -140.545 -243.178Yabancı Para Çevrim Farkları-12.533 331.433 -35.790 240.819Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-12.533 331.433 -35.790 240.819Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-369.056 347.282 -238.594 241.231Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)15 -369.056 347.282 -238.594 241.231Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-23.734 -287.012 34.317 -194.501Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-23.734 -287.012 34.317 -194.501Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)163.928 -651.726 73.333 -651.726Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)163.928 -651.726 73.333 -651.726Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler45.772 118.291 26.189 120.999Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi73.811 -69.456 47.719 -48.246Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi4.747 57.402 -6.863 38.900Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-32.786 130.345 -14.667 130.345DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-330.863 4.325.076 -108.802 4.134.922TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.531.332 719.168 1.008.630 1.288.991Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.531.332 719.168 1.008.630 1.288.991http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795930BIST