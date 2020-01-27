***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Takvim









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaŞirketimizin 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 12.02.2020 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek2. Çeyrek3. ÇeyrekYıllık01/01/2019 31/12/2019 12/02/2020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814473BIST