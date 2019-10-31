***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.07.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, 2019 yılının ilk dokuz aylık sonuçları ve güçlü operasyonel karlılığın ardından 2019 yılı öngörülerini revize etmeye karar vermiştir. Bunun sonucunda mevcut koşullarda 2019 yılında - Konsolide gelirlerimizin (UFRYK 12 hariç) 2018 yılına göre yaklaşık %15 seviyesinde artmasını, - Konsolide FAVÖK tutarımızın yaklaşık 11,0 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini, - Konsolide yatırım harcamalarımızın ise yaklaşık 4,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini, öngörmekteyiz. Önceki Beklenti Revize BeklentiKonsolide Gelir Büyümesi (UFRYK 12 hariç) Yaklaşık %15 - %16 Yaklaşık %15Konsolide FAVÖK 10,3 milyar TL – 10,5 milyar TL Yaklaşık 11,0 milyar TLKonsolide Yatırım Harcamaları Yaklaşık 4,6 milyar TL – 4,8 milyar TL Yaklaşık 4,8 milyar TLhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795933BIST