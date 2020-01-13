***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( İhraç Belgesi
13.01.2020 09:21
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.01.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
02.10.2019 tarihli açıklamamıza konu olan vadesi en fazla 5 (beş) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 1.000.000.000 TL (Bir milyar Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde tahvil ve/veya finansman bonosu yapısında borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.01.2020 tarih ve 4/55 sayılı kararı ile onaylanmıştır. İhraca ilişkin İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811983
BIST
13:56120.398
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 1.734,39
|Açılış
|: 119.595
|
|Önceki Kapanış
|: 118.664
|
120.900
En Düşük
119.595
13:565,8596
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0173
|Açılış
|: 5,8610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,8797
En Düşük
5,8517
13:566,5178
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0197
|Açılış
|: 6,5090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5432
En Düşük
6,5076
13:56292,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -2,61
|Açılış
|: 292,22
|
|Önceki Kapanış
|: 294,87
|
295,32
En Düşük
291,38
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,49
|67.753.626
|% 19,20
|
|AYEN
|4,27
|85.728.600
|% 17,31
|
|RYSAS
|6,72
|95.412.156
|% 17,07
|
|RYGYO
|6,07
|71.182.596
|% 15,40
|
|GLBMD
|2,61
|1.097.487
|% 14,98
|
|NIBAS
|5,00
|4.573
|% -5,12
|
|KERVN
|0,53
|373.504
|% -3,64
|
|UZERB
|2,17
|8.051
|% -2,69
|
|ALCAR
|70,15
|10.268.939
|% -2,30
|
|FMIZP
|60,60
|4.902.520
|% -2,26
|
|THYAO
|14,67
|1.236.468.618
|% 1,87
|
|PETKM
|4,01
|745.918.995
|% 2,56
|
|HALKB
|6,67
|457.190.711
|% 3,09
|
|KRDMD
|2,94
|367.410.288
|% 3,52
|
|EKGYO
|1,57
|313.136.795
|% 3,29
|
|EKGYO
|1,57
|313.136.795
|% 3,29
|
|PETKM
|4,01
|745.918.995
|% 2,56
|
|KRDMD
|2,94
|367.410.288
|% 3,52
|
|ALBRK
|1,74
|196.432.112
|% 2,35
|
|IEYHO
|0,72
|61.713.411
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5865
|7,6246
|% -0,83
|
|Frank
|5,9978
|6,0339
|% -0,32
|
|Riyal
|1,5570
|1,5648
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.551
|-8,99
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-2,69
|
|Cumhuriyet
|1.956
|1.986
|0,00
|
|Tam
|1.927
|1.975
|-19,59
|
|Yarım
|931
|955
|-9,48
|
|Çeyrek
|467
|478
|-4,73
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,98
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,03
|65,03
|0,05
|