***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.10.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFitch Ratings, 1 Kasım 2019 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para kredi notunu "BB-" olarak teyit ederek görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a revize etmiştir. Bunu takiben, Fitch Şirketimizin kredi notlarını teyit ederken, görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a revize etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797800BIST