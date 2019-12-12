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***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

12.12.2019 14:18
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***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.12.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
24/10/2019
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
24/10/2020
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
12/12/2019
Açıklama

Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Şirketimizin kurumsal yönetim derecelendirme raporu hazırlanmış olup Şirketimizin bu çalışma sonucunda derecelendirme notu 92,87'den 94,00'e (10 üzerinden 9,40) yükseltilmiştir. Kurumsal Yönetim notu, SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiştir. SAHA tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Raporu ekte verilmekte olup ayrıca Şirketimizin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr adresindeki Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi'nde de yer almaktadır. Kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun ana başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıda verilmektedir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
87,59 98,85 99,33 92,83 94




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803180


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Sterlin 7,5618 7,5997 % -0,98  
Frank 5,8350 5,8702 % -0,75  
Riyal 1,5337 1,5414 % -0,52  
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Altın Gr. 273 273 -2,31  
Cumhuriyet 1.817 1.845 1,00  
Tam 1.817 1.863 8,78  
Yarım 878 901 4,24  
Çeyrek 441 451 2,12  
Gümüş.Ons 16,80 16,82 -0,06  
Gümüş Gr. 3,12 3,13 -0,02  
B. Petrol 64,56 64,56 0,84  
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