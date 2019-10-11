***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.10.2019 18:14
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürü – CEO'su olarak vekaleten görev yapan Ümit Önal, Şirketimiz Genel Müdürü – CEO'su olarak asaleten atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792761
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