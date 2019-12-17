***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sürdürülebilir büyüme stratejine daha etkin hizmet etmek amacıyla üst yönetim yapımızda 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Şirketimizde sinerjilerin arttırılması, portföyümüzün stratejik ürün ve platformlarla genişletilmesi bu sayede Türk Telekom değer zincirinin zenginleştirilmesi amacıyla, "Dijital ve Siber Güvenlik Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcılığı" ile "Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcılığı" birimleri konsolide edilerek, "Strateji Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcılığı" pozisyonu oluşturulmuştur. Şirketimiz "Strateji Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcılığı" pozisyonuna, 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla görevinden ayrılacak olan Fırat Yaman Er'in yerine aynı tarih itibarıyla Barış Karakullukçu atanmıştır. Şirketimiz "Dijital ve Siber Güvenlik Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı" Ramazan Demir şirketimizden ayrılma kararı almıştır. Türk Telekom olarak müşterilerimize sağladığımız değeri arttırmak amacıyla Şirketimiz "Satış Genel Müdür Yardımcılığı" pozisyonu "Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcılığı" ve "Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcılığı" olarak yapılandırılmıştır. "Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı" pozisyonuna 1 Ocak 2020 itibarıyla Burak Ersoy atanmıştır. BARIŞ KARAKULLUKÇU Barış Karakullukçu, lise eğitimini İzmir Fen Lisesinde tamamladıktan sonra, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Sertifika Programını ve Koç Üniversitesi Executive MBA programını tamamlamıştır. Kariyerine, 1996 yılında I-Bimsa firmasında Danışman olarak başlayan Karakullukçu daha sonra 1997 yılında Price Waterhouse Coopers firmasına yönetim danışmanı olarak geçmiştir. 2001-2005 yılları arasında Accenture Danışmanlık firmasında global iş çözümlerinden sorumlu olarak 25'den fazla ülkede hizmet vermiş olan Karakullukçu, kariyerine 2005 senesinde Accenture Türkiye ofisinde Partner olarak devam etmiştir. 2012-2016 yılları arasında Mudo'nun Yürütme Kurulu Başkanlığı ve CEO'luğu görevini üstlenmiş ve Mudo'nun dönüşüm yolculuğunu yönetmiştir. Bu dönüşüm, Harvard Business School'da bir akademik çalışmaya konu olmuştur. 2017-2018 yılları arasında Turkcell'in Veri ve Analitik iş birimini yöneten Karakullukçu, 2018 yılında Invent Analytics'in Strateji Direktörü ve CEO Danışmanı pozisyonuna gelmiştir. Son olarak IBM'in Global Business Services Ülke Müdürü pozisyonunda bulunmuştur. Boğaziçi ve Özyeğin Üniversitelerinde MBA programlarında ders veren ve Yabancı Sermaye Derneği Teknoloji ve İnovasyon Çalışma Grubu Başkanlığını yürüten Barış Karakullukçu, Fortune Türkiye tarafından, 2012, 2014 ve 2016 yıllarında Türkiye'nin en güçlü 50 iş kadını listesine girmiştir. Karakullukçu evli ve 2 çocuk annesidir. BURAK ERSOY Burak Ersoy, 1988 yılında TED Ankara Kolejini bitirmesinin ardından, 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünden mezun olmuş ve 1998 yılında Gazi Üniversitesinde MBA yapmıştır. Ayrıca 2015 yılında University of Chicago Booth School of Business'da Yönetici Geliştirme Programını tamamlamıştır. Kariyer yolculuğuna 1994 yılında Marsh & Mclennan şirketinde Bölge Müdürü olarak başlamıştır. 1999-2006 yılları arasında Kraft Food (şimdiki adıyla Mondelez International) şirketinde Ticari Planlama ve Satış Geliştirme Müdürü ve son olarak Ülke Satış Müdürü olarak çalışmıştır. 2006-2015 yılları arasında Turkcell'de Perakende Satış Müdürü, Kurumsal Kanal Direktörü ve son olarak da Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2015-2017 yılları arasında Ukrayna'da Lifecell CEO'luğu görevini üstlenmiştir. 2018 yılından bu yana SocialPeople ve BroFin şirketlerinin eş kurucusu pozisyonundadır. Burak Ersoy, iyi derecede İngilizce ve orta derecede Rusça bilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804030BIST