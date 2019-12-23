***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz iştiraklerinden TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.'ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından "elektronik para ihracı, ödeme hesabı işletilmesine dair tüm işlemler ve para transferi işlemlerini" yapmak üzere izin verilmesine dair karar 20 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Bu faaliyet izni kapsamında TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş mevcut ödeme hizmetleri faaliyet izni ile sunduğu ürün ve faaliyetlerinin yanı sıra "elektronik para kuruluşu" olarak dijital ödeme sektöründeki pozisyonunu güçlendirip portföyündeki ürünlerin sayısını arttırmayı ve çeşitlendirmeyi hedeflemektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804707BIST