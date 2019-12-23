***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2019 09:18
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz iştiraklerinden TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.'ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından "elektronik para ihracı, ödeme hesabı işletilmesine dair tüm işlemler ve para transferi işlemlerini" yapmak üzere izin verilmesine dair karar 20 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Bu faaliyet izni kapsamında TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş mevcut ödeme hizmetleri faaliyet izni ile sunduğu ürün ve faaliyetlerinin yanı sıra "elektronik para kuruluşu" olarak dijital ödeme sektöründeki pozisyonunu güçlendirip portföyündeki ürünlerin sayısını arttırmayı ve çeşitlendirmeyi hedeflemektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804707
BIST
12:33111.809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 632,73
|Açılış
|: 111.479
|
|Önceki Kapanış
|: 111.177
|
111.813
En Düşük
111.266
12:335,9357
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0046
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9400
|
5,9426
En Düşük
5,9186
12:336,5855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,5690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5760
|
6,5911
En Düşük
6,5706
12:33283,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,06
|Açılış
|: 283,30
|
|Önceki Kapanış
|: 282,24
|
283,44
En Düşük
282,11
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|14,84
|81.644.260
|% 13,98
|
|FMIZP
|43,70
|15.347.724
|% 12,05
|
|QNBFL
|82,00
|2.564.191
|% 11,72
|
|IZMDC
|6,94
|34.785.180
|% 10,86
|
|KARSN
|1,75
|231.723.095
|% 9,37
|
|UZERB
|2,72
|2.606
|% -9,93
|
|EUKYO
|1,62
|1.514.054
|% -7,95
|
|MTRYO
|6,60
|436.229
|% -5,85
|
|EGCYH
|0,18
|70.501
|% -5,26
|
|ETYAT
|1,24
|1.007.729
|% -3,88
|
|VESTL
|14,41
|258.894.678
|% 7,94
|
|IPEKE
|8,39
|254.336.118
|% 0,24
|
|KOZAA
|10,30
|242.838.655
|% 1,68
|
|KARSN
|1,75
|231.723.095
|% 9,37
|
|ALBRK
|1,44
|195.389.208
|% 6,67
|
|KARSN
|1,75
|231.723.095
|% 9,37
|
|ALBRK
|1,44
|195.389.208
|% 6,67
|
|IHLGM
|1,02
|107.622.377
|% 5,15
|
|EKGYO
|1,43
|149.259.278
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,53
|126.026.495
|% -0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7054
|7,7441
|% 0,04
|
|Frank
|6,0275
|6,0638
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5777
|1,5856
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.485
|6,88
|
|Altın Gr.
|283
|283
|1,07
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|5,00
|
|Tam
|1.868
|1.915
|5,00
|
|Yarım
|903
|926
|2,42
|
|Çeyrek
|453
|463
|1,21
|
|Gümüş.Ons
|17,36
|17,40
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,04
|
|B. Petrol
|66,14
|66,14
|0,00
|