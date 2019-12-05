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***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.12.2019 21:19
GÜNCEL HABERLER



***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÜMÜT ÖNAL Genel Müdür CEO, Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten), Satış Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten) Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı (TTNET)
KAAN AKTAN Finans Genel Müdür Yardımcısı Ekonomist Türk Telekom Finans Projeleri Direktörü TTNET Finans Genel Müdür Yardımcısı- CEO Vekili, TTNET Bireysel Finans Genel Müdür Yardımcısı
MEHMET BEYTUR Destek Hizmetleri ve Satınalma Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mühendis İstanbul Bölge Müdürü
RAMAZAN DEMİR Dijital ve Siber Güvenlik Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı
FIRAT YAMAN ER Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici İş Planlama Genel Müdür Yardımcısı, Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı (vekaleten)
ALİ GÜRSOY Kurumsal Risk ve İş Sürekliliği Başkanı Kurumsal Risk Yönetimi Direktörü
YUSUF KIRAÇ Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Elektronik Mühendisi Türk Telekom Core & Transport Network Direktörü, Türk Telekom International Genel Müdürü Erişim Sağlayıcıları Birliği - Yönetim Kurulu Üyeliği
YAVUZ TÜRKMEN İç Denetim Başkanı Üst Düzey Yönetici Türk Telekom Finansal Kontrol Direktörü, Türk Telekom Grubu Finansal Kontrol Direktörü
MEHMET EMRE VURAL İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı
UĞUR NABİ YALÇIN Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı
YAVUZ YILDIRIM Toptan Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Toptan Satış Direktörü, Türk Telekom Toptan Müşteri İş Birimi Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802139


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
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MAALT 47,22 20.403.739 % 19,97  
SMART 11,96 117.862.226 % 19,96  
FONET 8,00 86.586.863 % 19,94  
DERAS 4,77 40.570.357 % 19,85  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5431 7,5809 % 0,40  
Frank 5,8000 5,8349 % 0,14  
Riyal 1,5289 1,5366 % 0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.476 1.476 1,20  
Altın Gr. 273 273 0,29  
Cumhuriyet 1.806 1.833 -1,00  
Tam 1.798 1.843 -3,40  
Yarım 869 891 -1,64  
Çeyrek 436 446 -0,83  
Gümüş.Ons 16,95 16,97 0,11  
Gümüş Gr. 3,13 3,14 0,02  
B. Petrol 63,45 63,45 0,45  
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