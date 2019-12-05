***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerÜMÜT ÖNAL Genel Müdür CEO, Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten), Satış Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten) Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı (TTNET)KAAN AKTAN Finans Genel Müdür Yardımcısı Ekonomist Türk Telekom Finans Projeleri Direktörü TTNET Finans Genel Müdür Yardımcısı- CEO Vekili, TTNET Bireysel Finans Genel Müdür YardımcısıMEHMET BEYTUR Destek Hizmetleri ve Satınalma Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mühendis İstanbul Bölge MüdürüRAMAZAN DEMİR Dijital ve Siber Güvenlik Ürün Geliştirme Genel Müdür YardımcısıFIRAT YAMAN ER Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici İş Planlama Genel Müdür Yardımcısı, Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı (vekaleten)ALİ GÜRSOY Kurumsal Risk ve İş Sürekliliği Başkanı Kurumsal Risk Yönetimi DirektörüYUSUF KIRAÇ Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Elektronik Mühendisi Türk Telekom Core & Transport Network Direktörü, Türk Telekom International Genel Müdürü Erişim Sağlayıcıları Birliği - Yönetim Kurulu ÜyeliğiYAVUZ TÜRKMEN İç Denetim Başkanı Üst Düzey Yönetici Türk Telekom Finansal Kontrol Direktörü, Türk Telekom Grubu Finansal Kontrol DirektörüMEHMET EMRE VURAL İnsan Kaynakları Genel Müdür YardımcısıUĞUR NABİ YALÇIN Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür YardımcısıYAVUZ YILDIRIM Toptan Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Toptan Satış Direktörü, Türk Telekom Toptan Müşteri İş Birimi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802139BIST