***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
16.12.2019 18:12
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.1. maddesi kapsamında kurulmuş ve Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren "Aday Gösterme ve Ücret Komitesi"nin mevcut görevlerini yerine getirmek üzere Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet gösterecek "Aday Gösterme" ve "Ücret " Komiteleri kurulmuştur. Aday Gösterme Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır: Dr. Nureddin Nebati – Komite Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan – Komite Üyesi Aclan Acar – Komite Üyesi Ücret Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır: Yiğit Bulut – Komite Başkanı Eyüp Engin – Komite Üyesi Dr. Muammer Cüneyt Sezgin – Komite Üyesi Ayrı "Aday Gösterme" ve "Ücret" Komiteleri kurulması ve çalışma esaslarının oluşturulması üzerine mevcut "Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Çalışma Esasları" yürürlükten kaldırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803744
BIST
18:05111.126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 648,92
|Açılış
|: 110.674
|
|Önceki Kapanış
|: 110.477
|
111.443
En Düşük
110.234
18:055,8540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0412
|Açılış
|: 5,8480
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8090
|
5,8594
En Düşük
5,8018
18:056,5237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0600
|Açılış
|: 6,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4550
|
6,5311
En Düşük
6,4603
18:05277,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 1,62
|Açılış
|: 277,60
|
|Önceki Kapanış
|: 275,98
|
278,53
En Düşük
275,22
BIST En Aktif Hisseler
|UNYEC
|4,86
|18.462.330
|% 20,00
|
|DERAS
|4,24
|9.280.922
|% 19,77
|
|GUSGR
|2,43
|300.382.302
|% 19,70
|
|BOLUC
|4,57
|64.156.931
|% 15,99
|
|ATAGY
|5,30
|14.410.145
|% 14,97
|
|KERVN
|0,55
|888.238
|% -9,84
|
|QNBFB
|24,96
|4.993.093
|% -8,64
|
|COSMO
|2,22
|79.811
|% -7,50
|
|FRIGO
|12,05
|572.854
|% -6,52
|
|BALAT
|0,55
|101.277
|% -5,17
|
|THYAO
|14,01
|1.351.150.191
|% 1,37
|
|KRDMD
|2,53
|562.865.692
|% 1,61
|
|ASELS
|19,53
|477.953.944
|% -0,10
|
|GARAN
|10,92
|374.196.735
|% -0,55
|
|GSRAY
|2,45
|324.452.319
|% 2,51
|
|KRDMD
|2,53
|562.865.692
|% 1,61
|
|ALBRK
|1,35
|214.158.154
|% 5,47
|
|GSRAY
|2,45
|324.452.319
|% 2,51
|
|GUSGR
|2,43
|300.382.302
|% 19,70
|
|TSPOR
|2,77
|314.581.856
|% 7,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7821
|7,8211
|% 0,63
|
|Frank
|5,9275
|5,9632
|% 0,75
|
|Riyal
|1,5567
|1,5645
|% 0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.475
|-2,21
|
|Altın Gr.
|278
|278
|1,75
|
|Cumhuriyet
|1.840
|1.868
|21,00
|
|Tam
|1.833
|1.878
|16,87
|
|Yarım
|886
|909
|8,16
|
|Çeyrek
|444
|454
|4,08
|
|Gümüş.Ons
|16,96
|17,00
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,20
|0,03
|
|B. Petrol
|65,56
|65,56
|0,34
|