***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.1. maddesi kapsamında kurulmuş ve Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren "Aday Gösterme ve Ücret Komitesi"nin mevcut görevlerini yerine getirmek üzere Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet gösterecek "Aday Gösterme" ve "Ücret " Komiteleri kurulmuştur. Aday Gösterme Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır: Dr. Nureddin Nebati – Komite Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan – Komite Üyesi Aclan Acar – Komite Üyesi Ücret Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır: Yiğit Bulut – Komite Başkanı Eyüp Engin – Komite Üyesi Dr. Muammer Cüneyt Sezgin – Komite Üyesi Ayrı "Aday Gösterme" ve "Ücret" Komiteleri kurulması ve çalışma esaslarının oluşturulması üzerine mevcut "Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Çalışma Esasları" yürürlükten kaldırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803744BIST