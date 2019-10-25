***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -21.574.275 -22.663.938 155.839.108 238.597.910 320.756.330 757.769.491 757.769.491Transferler25.192.081 295.564.249 -320.756.330 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.340.528 -48.246.258 165.930.032 110.343.246 110.343.246Dönem Karı (Zararı)165.930.032 165.930.032 165.930.032Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.340.528 -48.246.258 -55.586.786 -55.586.786Kar Payları-45.410.739 -254.589.261 0 -300.000.000 -300.000.000Dönem Sonu Bakiyeler53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -28.914.803 -70.910.196 135.620.450 279.572.898 165.930.032 568.112.737 568.112.737Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -36.677.082 -53.579.549 135.620.450 279.572.898 240.106.649 651.857.722 651.857.722Transferler240.106.649 -240.106.649 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.338.494 7.913.690 43.604.161 47.179.357 47.179.357Dönem Karı (Zararı)43.604.161 43.604.161 43.604.161Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-34.868.888 271.312.291Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.795 -423Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler410.606.137 -555.300.960Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-5.012.017 -21.548.648Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.590.434 -193.930.437İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-7.384.908 -25.460.173İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8.975.342 -168.470.264Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-418.477 -802.925Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.851.921 -10.120.123Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-18.061.011 6.335.199İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler111.372.657 -44.992.191Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)111.372.657 -44.992.191Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları733.154.321 -159.108.832Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -9.602.720 -10.381.579Vergi İadeleri (Ödemeleri)-5.709.658 513.597YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-87.372.096 -113.006.558Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.010.651 3.716.364Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7,9 -95.956.880 -117.727.101Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri10 574.133 1.004.179FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-433.913.917 171.515.721Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.146.304.200 1.366.293.000Kredilerden Nakit Girişleri1.146.304.200 1.366.293.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.440.711.943 -807.221.708Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.440.711.943 -807.221.708Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.673.228 0Ödenen Temettüler14 0 -300.000.000Ödenen Faiz-209.147.747 -115.962.385Alınan Faiz79.314.801 28.406.814YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)196.555.930 -110.467.651Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-856.912 -4.805.467NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)195.699.018 -115.273.118DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 408.307.825 441.212.656DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 604.006.843 325.939.538Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 616.754.895 412.668.530Ticari Alacaklar486.511.749 448.664.439İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,21 153.428.246 150.186.703İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 333.083.503 298.477.736Stoklar6 672.388.868 1.084.438.951Peşin Ödenmiş Giderler11 3.417.638 1.083.524Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 5.709.658 14.440.995Diğer Dönen Varlıklar10 104.291.551 201.223.213ARA TOPLAM1.889.074.359 2.162.519.652TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.889.074.359 2.162.519.652DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar908.760 59.597İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 908.760 59.597Diğer Alacaklar390.367 382.572İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar390.367 382.572Maddi Duran Varlıklar7 575.289.679 590.236.861Kullanım Hakkı Varlıkları8 29.142.210 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 290.860.937 268.746.661Peşin Ödenmiş Giderler11 5.223.097 2.545.194Ertelenmiş Vergi Varlığı19 68.158.942 68.763.051TOPLAM DURAN VARLIKLAR969.973.992 930.733.936TOPLAM VARLIKLAR2.859.048.351 3.093.253.588KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar302.590 85.033.786İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar302.590 85.033.786Banka Kredileri4 302.590 85.033.786Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları744.094.578 384.502.921İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.610.196 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 2.610.196 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları741.484.382 384.502.921Banka Kredileri4 740.138.132 384.502.921Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 1.346.250 0Ticari Borçlar514.171.160 512.580.726İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,21 30.993.110 38.378.018İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 483.178.050 474.202.708Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 20.831.214 21.249.691Diğer Borçlar17.917.172 13.065.251İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar17.917.172 13.065.251Devlet Teşvik ve Yardımları10 4.657.351 4.083.218Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 6.895.087 24.956.098Kısa Vadeli Karşılıklar26.304.590 36.823.169Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 2.424.998 1.807.491Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 23.879.592 35.015.678ARA TOPLAM1.335.173.742 1.082.294.860TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.335.173.742 1.082.294.860UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar771.168.106 1.303.202.597İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar17.582.777 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 17.582.777 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar753.585.329 1.303.202.597Banka Kredileri4 744.516.733 1.303.202.597Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 9.068.596 0Uzun Vadeli Karşılıklar53.669.424 55.898.409Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 36.925.264 34.199.225Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar12 16.744.160 21.699.184TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER824.837.530 1.359.101.006TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.160.011.272 2.441.395.866ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar699.037.079 651.857.722Ödenmiş Sermaye14 53.369.000 53.369.000Sermaye Düzeltme Farkları14 39.014.356 39.014.356Birleşme Denkleştirme Hesabı-5.569.000 -5.569.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-41.015.576 -36.677.082Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-41.015.576 -36.677.082Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-41.015.576 -36.677.082Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-45.665.859 -53.579.549Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-45.665.859 -53.579.549Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-45.665.859 -53.579.549Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler135.620.450 135.620.450Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları519.679.547 279.572.898Net Dönem Karı veya Zararı43.604.161 240.106.649TOPLAM ÖZKAYNAKLAR699.037.079 651.857.722TOPLAM KAYNAKLAR2.859.048.351 3.093.253.588Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 2.722.983.090 3.000.998.985 983.171.552 876.152.295Satışların Maliyeti15 -2.360.403.893 -2.441.509.745 -843.731.476 -690.922.684TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)362.579.197 559.489.240 139.440.076 185.229.611BRÜT KAR (ZARAR)362.579.197 559.489.240 139.440.076 185.229.611Genel Yönetim Giderleri-72.707.578 -72.212.187 -23.770.949 -23.575.369Pazarlama Giderleri-117.348.222 -143.165.658 -37.249.271 -35.930.883Araştırma ve Geliştirme Giderleri-22.798.473 -17.664.392 -7.996.036 -5.541.851Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 232.639.554 435.677.850 36.209.307 272.339.272Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -202.368.800 -415.911.374 -46.582.822 -266.627.493ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)179.995.678 346.213.479 60.050.305 125.893.287Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.438.189 2.165.479 92.085 1.651.435Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 0 12.636FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)184.433.867 348.378.958 60.142.390 127.557.358Finansman Gelirleri17 152.510.174 74.698.111 77.076.253 44.301.222Finansman Giderleri18 -293.744.161 -250.214.197 -112.954.875 -139.565.393SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)43.199.880 172.862.872 24.263.768 32.293.187Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri404.281 -6.932.840 -2.018.604 -3.117.162Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 0 -1.796.112 0 11.828.203Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 404.281 -5.136.728 -2.018.604 -14.945.365SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)43.604.161 165.930.032 22.245.164 29.176.025DÖNEM KARI (ZARARI)43.604.161 165.930.032 22.245.164 29.176.025Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları43.604.161 165.930.032 22.245.164 29.176.025Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 20 0,00820000 0,03110000 0,00420000 0,00550000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.338.494 -7.340.528 -76.806 -2.375.944Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -5.562.172 -9.410.933 -98.470 -3.046.082Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.223.678 2.070.405 21.664 670.138Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi19 1.223.678 2.070.405 21.664 670.138Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar7.913.690 -48.246.258 9.128.337 -31.958.128Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10.145.757 -61.854.178 11.702.997 -40.971.960Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.232.067 13.607.920 -2.574.660 9.013.832Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi19 -2.232.067 13.607.920 -2.574.660 9.013.832DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.575.196 -55.586.786 9.051.531 -34.334.072TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)47.179.357 110.343.246 31.296.695 -5.158.047Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları47.179.357 110.343.246 31.296.695 -5.158.047http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794956BIST