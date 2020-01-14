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***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Takvim

14.01.2020 09:51
GÜNCEL HABERLER



***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Takvim )

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Finansal Takvim

Bildirim İçeriği

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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Açıklama

Şirketimizin 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının 10 Şubat 2020 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.  İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
01/01/2019 31/12/2019 10/02/2020



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812231


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKA 6,76 14.934.642 % 19,86  
TKNSA 6,19 282.242.031 % 15,06  
TLMAN 12,64 34.181.511 % 14,39  
VAKKO 5,50 33.951.731 % 14,35  
CRFSA 5,98 79.102.624 % 12,20  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6132 7,6514 % 0,21  
Frank 6,0453 6,0817 % 0,50  
Riyal 1,5641 1,5719 % 0,37  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.544 1.544 -4,98  
Altın Gr. 292 292 0,16  
Cumhuriyet 1.947 1.961 -5,00  
Tam 1.927 1.975 -7,41  
Yarım 931 955 -3,59  
Çeyrek 467 478 -1,79  
Gümüş.Ons 17,74 17,79 -0,22  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 -0,03  
B. Petrol 64,24 64,24 0,04  
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