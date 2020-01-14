***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Takvim
14.01.2020 09:51
***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Takvim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Takvim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının 10 Şubat 2020 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
01/01/2019 31/12/2019 10/02/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812231
BIST
12:49120.812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 563,31
|Açılış
|: 120.393
|
|Önceki Kapanış
|: 120.249
|
120.815
En Düşük
119.575
12:495,8882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0252
|Açılış
|: 5,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8740
|
5,9014
En Düşük
5,8604
12:496,5561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0238
|Açılış
|: 6,5470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5260
|
6,5764
En Düşük
6,5283
12:49292,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,31
|Açılış
|: 292,39
|
|Önceki Kapanış
|: 292,09
|
293,16
En Düşük
289,78
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|6,76
|14.934.642
|% 19,86
|
|TKNSA
|6,19
|282.242.031
|% 15,06
|
|TLMAN
|12,64
|34.181.511
|% 14,39
|
|VAKKO
|5,50
|33.951.731
|% 14,35
|
|CRFSA
|5,98
|79.102.624
|% 12,20
|
|GLBMD
|2,22
|498.845
|% -14,94
|
|MTRYO
|5,45
|2.743
|% -9,17
|
|INFO
|5,99
|4.852
|% -7,85
|
|VKING
|3,32
|119.298
|% -5,14
|
|IHGZT
|4,80
|14.414
|% -4,00
|
|THYAO
|14,86
|1.195.916.554
|% 0,13
|
|PETKM
|4,08
|489.608.319
|% -0,24
|
|TKNSA
|6,19
|282.242.031
|% 15,06
|
|HALKB
|6,64
|239.792.299
|% 0,61
|
|EKGYO
|1,56
|229.435.152
|% -1,27
|
|EKGYO
|1,56
|229.435.152
|% -1,27
|
|ALBRK
|1,72
|114.743.753
|% 0,00
|
|TKNSA
|6,19
|282.242.031
|% 15,06
|
|HALKB
|6,64
|239.792.299
|% 0,61
|
|TSPOR
|2,57
|93.285.871
|% -1,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6132
|7,6514
|% 0,21
|
|Frank
|6,0453
|6,0817
|% 0,50
|
|Riyal
|1,5641
|1,5719
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.544
|1.544
|-4,98
|
|Altın Gr.
|292
|292
|0,16
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.961
|-5,00
|
|Tam
|1.927
|1.975
|-7,41
|
|Yarım
|931
|955
|-3,59
|
|Çeyrek
|467
|478
|-1,79
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,79
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,24
|64,24
|0,04
|