***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar12.03.2019 tarihli Genel Kurul Toplantısında B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sn. Damiano Cretarola CNH Industrial Grubunda başka bir göreve atanması nedeniyle, şirketimizdeki mevcut yönetim kurulu üyeliği görevinden 27.11.2019 tarihi itibari ile ayrılmıştır.Boşalan yönetim kurulu üyeliğine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun 363'üncü maddesine göre, toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına tabi olmak ve ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak ve Genel Kurul'un onaylaması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere B grubu pay sahiplerinin gösterdiği aday olan Sn. AndreaTrabacchin'in 27.11.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.Ek olarak, 17.09.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Risk Yönetim Komitesi Üyesi olarak seçilen Sn. Damiano Cretarola'nın komite üyeliğinin tarihi itibari ile sona 27.11.2019ererek yerine Sn. Andrea Trabacchin'in Risk Yönetim Komitesi üyeliğine atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800703BIST