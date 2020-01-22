***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.01.2020 08:36
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813858
BIST
10:06124.311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 755,12
|Açılış
|: 124.216
|
|Önceki Kapanış
|: 123.556
|
124.468
En Düşük
124.216
10:065,9355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0009
|Açılış
|: 5,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9445
En Düşük
5,9273
10:066,5769
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0045
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5480
|
6,5906
En Düşük
6,5707
10:06296,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,00
|Açılış
|: 296,29
|
|Önceki Kapanış
|: 297,47
|
297,69
En Düşük
295,91
BIST En Aktif Hisseler
|GEDIK
|12,35
|2.777.660
|% 14,99
|
|QNBFB
|102,70
|4.854.218
|% 14,94
|
|BURVA
|23,10
|84.454
|% 14,81
|
|BURCE
|8,02
|1.207.896
|% 13,12
|
|ANELE
|3,76
|10.283.958
|% 11,24
|
|MZHLD
|15,48
|81.642
|% -10,00
|
|EPLAS
|16,75
|55.744
|% -9,99
|
|BALAT
|2,18
|87.453
|% -9,92
|
|DAGHL
|4,35
|74.198
|% -8,81
|
|RYGYO
|7,95
|837.564
|% -5,81
|
|HALKB
|7,09
|169.388.913
|% 2,31
|
|KRDMD
|3,17
|88.659.474
|% 1,28
|
|THYAO
|14,94
|79.530.458
|% 0,40
|
|ISFIN
|4,57
|55.557.282
|% 2,01
|
|PETKM
|4,13
|27.742.869
|% 0,98
|
|KRDMD
|3,17
|88.659.474
|% 1,28
|
|HALKB
|7,09
|169.388.913
|% 2,31
|
|EKGYO
|1,74
|22.707.280
|% 1,16
|
|ISFIN
|4,57
|55.557.282
|% 2,01
|
|ODAS
|1,92
|22.422.705
|% -1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7305
|7,7693
|% 0,17
|
|Frank
|6,0957
|6,1324
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5782
|1,5861
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.552
|1.552
|-6,52
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|1.957
|1.987
|-6,00
|
|Tam
|1.947
|1.996
|-8,22
|
|Yarım
|941
|965
|-3,98
|
|Çeyrek
|472
|483
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,78
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,33
|64,33
|-0,26
|