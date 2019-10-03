***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSTTRK42012 ISIN kodlu Tahvilin 11. Kupon Faiz Oranı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.04.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 75.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 03.04.2020Vade (Gün Sayısı) 1.092Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 3,17%Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSTTRK42012Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 19.12.2016Vade Başlangıç Tarihi 07.04.2017Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000Kupon Sayısı 12Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 07.07.2017 06.07.2017 07.07.2017 3,17 12,71 13,34 2.377.500 Evet2 06.10.2017 05.10.2017 06.10.2017 3,13 12,55 13,16 2.347.500 Evet3 05.01.2018 04.01.2018 05.01.2018 3,28 13,16 13,8 2.460.000 Evet4 06.04.2018 05.04.2018 06.04.2018 3,59 14,4 15,2 2.692.500 Evet5 06.07.2018 05.07.2018 06.07.2018 3,79 15,2 16,09 2.842.500 Evet6 05.10.2018 04.10.2018 05.10.2018 5,01 20,1 21,68 3.757.500 Evet7 04.01.2019 03.01.2019 04.01.2019 6,4 25,67 28,23 4.800.000 Evet8 05.04.2019 04.04.2019 05.04.2019 5,02 20,14 21,69 3.765.000 Evet9 05.07.2019 04.07.2019 05.07.2019 5,5 22,06 23,95 4.125.000 Evet10 04.10.2019 03.10.2019 04.10.2019 4,88 19,57 21,0711 03.01.2020 02.01.2020 03.01.2020 3,74 15 15,8812 03.04.2020 02.04.2020 03.04.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.04.2020 02.04.2020 03.04.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 75.000.000 TL nominal değerli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, 1092 gün vadeli, TRSTTRK42012 ISIN kodlu tahvilin 11. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,74 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789967BIST