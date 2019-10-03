***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.10.2019 16:24
***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSTTRK42012 ISIN kodlu Tahvilin 11. Kupon Faiz Oranı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.04.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 75.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 03.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 1.092
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3,17%
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSTTRK42012
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 19.12.2016
Vade Başlangıç Tarihi 07.04.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 07.07.2017 06.07.2017 07.07.2017 3,17 12,71 13,34 2.377.500 Evet
2 06.10.2017 05.10.2017 06.10.2017 3,13 12,55 13,16 2.347.500 Evet
3 05.01.2018 04.01.2018 05.01.2018 3,28 13,16 13,8 2.460.000 Evet
4 06.04.2018 05.04.2018 06.04.2018 3,59 14,4 15,2 2.692.500 Evet
5 06.07.2018 05.07.2018 06.07.2018 3,79 15,2 16,09 2.842.500 Evet
6 05.10.2018 04.10.2018 05.10.2018 5,01 20,1 21,68 3.757.500 Evet
7 04.01.2019 03.01.2019 04.01.2019 6,4 25,67 28,23 4.800.000 Evet
8 05.04.2019 04.04.2019 05.04.2019 5,02 20,14 21,69 3.765.000 Evet
9 05.07.2019 04.07.2019 05.07.2019 5,5 22,06 23,95 4.125.000 Evet
10 04.10.2019 03.10.2019 04.10.2019 4,88 19,57 21,07
11 03.01.2020 02.01.2020 03.01.2020 3,74 15 15,88
12 03.04.2020 02.04.2020 03.04.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.04.2020 02.04.2020 03.04.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 75.000.000 TL nominal değerli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, 1092 gün vadeli, TRSTTRK42012 ISIN kodlu tahvilin 11. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,74 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789967
BIST