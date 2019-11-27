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***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.11.2019 18:37
GÜNCEL HABERLER



***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
LEVENT ÇAKIROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 18.03.2015 İcrada Görevli Değil Koç Holding A.Ş. CEO - Yönetim Kurulu Üyeliği Evet A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
STEFANO PAMPALONE Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 24.03.2014 İcrada Görevli Değil CNH Industrial Asya, Ortadoğu ve Afrika Bölgelerinden Sorumlu Genel Müdür Evet B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır İcra Komitesi Üyesi
İSMAİL CENK ÇİMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 22.03.2016 İcrada Görevli Değil Koç Holding A.Ş. Otomotiv Grubu Başkanı - Yönetim Kurulu Üyeliği Evet A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır İcra Komitesi Üyesi - Risk Yönetim Komitesi Üyesi
DEREK NEILSON Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.04.2018 İcrada Görevli Değil CNH Industrial Tarım Ürünleri Segmenti Başkanı Evet B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
OSMAN TURGAY DURAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 26.03.2010 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Evet A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
İBRAHİM AYKUT ÖZÜNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 12.03.2019 İcrada Görevli Genel Müdür Evet A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MARCO VOTTA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 16.05.2007 İcrada Görevli Değil Genel Müdür CNH Industrial Türkiye ve Kafkasya Bölgelerinden Sorumlu Direktör Evet B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ANDREA TRABACCHIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.11.2019 İcrada Görevli Değil CNHI International SA Asya-Orta Doğu-Afrika ve Avusturalya-Yeni Zelanda Bölgelerinden Sorumlu CFO Evet B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Risk Yönetim Komitesi Üyesi
ARİF NURİ BULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 14.03.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye http:// www.turktraktor.com.tr /yatirimci_genel.aspx? id=372 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Risk Yönetim Komitesi Üyesi
UMUT KOLCUOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 26.06.2015 İcrada Görevli Değil Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Hukuk Bürosu Yönetici Ortak Evet Bağımsız Üye http:// www.turktraktor.com.tr /yatirimci_genel.aspx? id=372 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Risk Yönetim Komitesi Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800705


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