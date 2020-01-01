***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerİBRAHİM AYKUT ÖZÜNER Genel Müdür Üst Düzey YöneticiAHMET CANBEYLİ Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşlerNEBİ DOĞAN ÖZDÖNGÜL Genel Müdür Yardımcısı - Üretim Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı - ÜretimJIRI VELHARTICKY Genel Müdür Yardımcısı - Pazarlama Üst Düzey YöneticiJETENDER AHUJA Genel Müdür Yardımcısı - Ürün ve Ar-Ge Üst Düzey YöneticiERGUN ÖZDAMAR Genel Müdür Yardımcısı - Tedarik Zinciri Üst Düzey Yönetici Bilgi Teknolojileri MüdürüREHDA CEM AKYÜZ Genel Müdür Yardımcısı - Satış Üst Düzey Yönetici Satış Grup Müdürü (NH)ONUR VURAL Genel Müdür Yardımcısı - Satınalma Üst Düzey Yönetici Erenler Fabrikası - Fabrika Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806296BIST