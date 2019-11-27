***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
27.11.2019 18:36
***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizdeki Yönetim Kurulu üyeliği görevinden 27.11.2019 tarihi itibariyle ayrılan Sn. Damiano Cretarola'nın, kendisine 17.09.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile verilen Risk Yönetim Komitesi üyeliğinin 27.11.2019 tarihi itibari ile sona ererek yerine Sn. Andrea Trabacchin'in Risk Yönetim Komitesi üyeliğine atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800704
BIST
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BIST En Aktif Hisseler
|AKCNS
|8,60
|23.405.475
|% 19,94
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|HUBVC
|13,61
|62.536.095
|% 14,85
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|SANFM
|2,74
|8.674.728
|% 14,64
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|ASUZU
|12,24
|167.460.107
|% 13,44
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|AFYON
|5,31
|306.541.889
|% 11,32
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|UZERB
|1,61
|13.375
|% -8,00
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|VAKFN
|2,54
|28.983.856
|% -6,27
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|BERA
|3,51
|14.265.196
|% -6,15
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|YUNSA
|7,36
|52.074.660
|% -6,12
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|INTEM
|8,32
|24.778.884
|% -5,99
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|THYAO
|13,57
|1.672.316.125
|% -1,24
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|SISE
|4,87
|345.238.922
|% 0,41
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|GARAN
|10,03
|344.371.767
|% 0,20
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|AFYON
|5,31
|306.541.889
|% 11,32
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|PETKM
|3,60
|293.320.421
|% -1,64
|
|THYAO
|13,57
|1.672.316.125
|% -1,24
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|EKGYO
|1,47
|179.982.064
|% -0,68
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|KRDMD
|2,33
|251.228.833
|% 0,07
|
|PETKM
|3,60
|293.320.421
|% -1,64
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|KARSN
|1,40
|102.876.305
|% 1,45
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4216
|7,4588
|% 0,44
|
|Frank
|5,7578
|5,7925
|% 0,05
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|Riyal
|1,5362
|1,5439
|% 0,29
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.456
|1.456
|-6,49
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|1.792
|1.819
|6,00
|
|Tam
|1.784
|1.829
|5,78
|
|Yarım
|862
|885
|2,80
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|16,97
|17,02
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,01
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|B. Petrol
|62,67
|62,67
|-0,54
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