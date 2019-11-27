***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizdeki Yönetim Kurulu üyeliği görevinden 27.11.2019 tarihi itibariyle ayrılan Sn. Damiano Cretarola'nın, kendisine 17.09.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile verilen Risk Yönetim Komitesi üyeliğinin 27.11.2019 tarihi itibari ile sona ererek yerine Sn. Andrea Trabacchin'in Risk Yönetim Komitesi üyeliğine atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800704BIST