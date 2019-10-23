***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.10.2019 10:06
***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TUCLK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794322
BIST
10:5798.766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 879,62
|Açılış
|: 98.799
|
|Önceki Kapanış
|: 97.886
|
99.289
En Düşük
98.637
10:575,7878
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0206
|Açılış
|: 5,8320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8270
|
5,8119
En Düşük
5,7751
10:576,4421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0216
|Açılış
|: 6,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4950
|
6,4689
En Düşük
6,4282
10:57277,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,02
|Açılış
|: 277,91
|
|Önceki Kapanış
|: 277,89
|
278,31
En Düşük
277,00
BIST En Aktif Hisseler
|MARKA
|0,80
|3.849.017
|% 11,11
|
|FRIGO
|9,98
|59.531
|% 10,77
|
|EGCYH
|0,11
|1.983
|% 10,00
|
|TKURU
|12,79
|1.128.573
|% 9,97
|
|EGCYO
|0,14
|23
|% 7,69
|
|PRZMA
|3,85
|54.226
|% -8,11
|
|YAPRK
|3,80
|1.292
|% -6,86
|
|QNBFL
|23,42
|4.590
|% -6,32
|
|ATSYH
|0,56
|930
|% -5,08
|
|GLBMD
|0,97
|24.935
|% -3,00
|
|THYAO
|11,67
|284.732.546
|% 0,86
|
|GARAN
|9,55
|152.168.231
|% 2,47
|
|AKBNK
|7,11
|135.143.011
|% 0,71
|
|DOAS
|8,98
|131.940.312
|% 5,03
|
|ISFIN
|2,32
|95.946.132
|% 2,65
|
|ISFIN
|2,32
|95.946.132
|% 2,65
|
|EKGYO
|1,23
|43.233.388
|% 1,65
|
|KRDMD
|2,19
|65.099.174
|% 1,86
|
|THYAO
|11,67
|284.732.546
|% 0,86
|
|AKBNK
|7,11
|135.143.011
|% 0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4253
|7,4625
|% -0,42
|
|Frank
|5,8256
|5,8607
|% -0,37
|
|Riyal
|1,5389
|1,5466
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.492
|1.493
|4,72
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,02
|
|Cumhuriyet
|1.848
|1.876
|-4,00
|
|Tam
|1.840
|1.886
|-5,90
|
|Yarım
|889
|912
|-2,86
|
|Çeyrek
|446
|456
|-1,43
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,58
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,27
|-0,00
|
|B. Petrol
|59,47
|59,47
|-0,23
|