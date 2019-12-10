***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.12.2019 12:24
***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802785
BIST
14:48107.928
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -858,56
|Açılış
|: 108.912
|
|Önceki Kapanış
|: 108.786
|
109.378
En Düşük
107.832
14:485,7961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0133
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8190
En Düşük
5,7927
14:486,4266
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0034
|Açılış
|: 6,4220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4220
|
6,4418
En Düşük
6,4234
14:48273,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,65
|Açılış
|: 273,53
|
|Önceki Kapanış
|: 272,88
|
273,87
En Düşük
272,75
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|7,59
|125.588.616
|% 19,91
|
|DENCM
|8,62
|19.749.025
|% 14,93
|
|RYGYO
|4,00
|18.929.996
|% 14,29
|
|ARMDA
|14,56
|3.783.888
|% 13,04
|
|RYSAS
|2,99
|23.199.905
|% 12,41
|
|HURGZ
|1,28
|910.870
|% -19,50
|
|FORMT
|5,17
|11.638
|% -14,97
|
|DIRIT
|1,04
|63.992
|% -9,57
|
|EGCEY
|0,33
|101.195
|% -8,33
|
|CEMAS
|1,49
|91.519.252
|% -6,88
|
|THYAO
|13,69
|829.191.997
|% -0,80
|
|AFYON
|6,99
|313.846.294
|% 1,30
|
|ASELS
|19,38
|267.900.302
|% -0,87
|
|TTKOM
|7,15
|238.064.599
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,50
|212.131.886
|% -0,66
|
|EKGYO
|1,50
|212.131.886
|% -0,66
|
|CEMAS
|1,49
|91.519.252
|% -6,88
|
|THYAO
|13,69
|829.191.997
|% -0,80
|
|KARSN
|1,50
|80.039.579
|% 1,35
|
|METRO
|1,31
|69.808.882
|% -6,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6193
|7,6575
|% 0,05
|
|Frank
|5,8620
|5,8973
|% 0,08
|
|Riyal
|1,5422
|1,5499
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.467
|5,72
|
|Altın Gr.
|274
|274
|0,78
|
|Cumhuriyet
|1.814
|1.841
|2,00
|
|Tam
|1.805
|1.850
|2,52
|
|Yarım
|872
|895
|1,22
|
|Çeyrek
|438
|447
|0,61
|
|Gümüş.Ons
|16,66
|16,69
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|0,01
|
|B. Petrol
|63,94
|63,94
|-0,31
|