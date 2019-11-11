***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
11.11.2019 18:27
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -268.603 1.227.526 1.444.211 13.683.561 3.191.136 87.591.779 0 87.591.779
Transferler
166.955 3.024.541 -3.191.136
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
98.025 11.919.156 -6.714.301 5.302.880 0 5.302.880
Dönem Sonu Bakiyeler
12 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -170.578 13.146.682 1.610.806 16.708.102 -6.714.301 92.894.659 0 92.894.659
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -336.922 9.406.758 1.610.806 16.475.885 -6.340.889 89.129.586 0 89.129.586
Transferler
-6.340.889 6.340.889
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-51.865 2.151.407 4.880.861 6.980.403 0 6.980.403
Dönem Sonu Bakiyeler
12 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -388.787 11.558.165 1.610.806 10.134.996 4.880.861 96.109.989 0 96.109.989
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.267.553 -643.865
Dönem Karı (Zararı)
4.880.861 -6.714.301
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.880.861 -6.714.301
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.147.335 11.346.892
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24-26 3.628.031 3.589.237
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20 119.470 213.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 229.500 213.321
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-110.030
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11 0 2.146.708
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.646.109
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33 464.063 -173.629
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
925.146
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
935.771 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24-25 935.771
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.799.531 -3.052.723
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.312.316 -539.994
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.037.293 -7.507.310
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -4.275.023 6.967.316
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.571.844 -19.511.858
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 73.799 -11.928.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 1.498.045 -7.583.075
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -3.274.376 -1.902.383
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -9.705.069 2.049.982
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.824.223 14.964.233
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 6.066 -18.429
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 6.818.157 14.982.662
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 293.809 107.860
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.360.653 -241.810
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -11.083 151.740
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -1.349.570 -393.550
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 3.839.079 121.848
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.323.928 1.899.399
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
19 889.699 673.808
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19 2.434.229 1.225.591
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.228.665 1.579.868
Ödenen Faiz
-2.812.526
Alınan Faiz
588.793
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17-18 38.888
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.513.600 -8.368.321
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.466.523 3.263.308
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24-25 4.466.523 3.263.308
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.980.123 -11.699.690
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
24-25 -18.901.351 -5.761.234
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-78.772 -5.938.456
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
68.061
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.821.987 4.511.012
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.821.987 22.719.816
Kredilerden Nakit Girişleri
9 -2.839.309 14.084.606
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
9.661.296 8.635.210
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -11.385.550
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 -11.385.550
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.823.254
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.424.060 -4.501.174
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
240.670 267.335
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 -1.183.390 -4.233.839
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.150.656 6.977.730
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
967.266 2.743.891
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 967.266 2.150.656
Ticari Alacaklar
52.282.859 45.807.936
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 8.800.860 7.763.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 43.481.999 38.044.369
Diğer Alacaklar
21.740.077 23.311.921
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 11.698.419 11.772.218
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 10.041.658 11.539.703
Stoklar
7 15.710.393 12.436.017
Peşin Ödenmiş Giderler
16.265.637 6.301.542
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 995.509
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 16.265.637 5.306.033
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 792.233
Diğer Dönen Varlıklar
816.023 1.705.722
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
816.023 1.705.722
ARA TOPLAM
107.782.255 92.506.027
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
107.782.255 92.506.027
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
5 0 1.162.607
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 1.162.607
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Stoklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Maddi Duran Varlıklar
10 128.446.084 116.599.702
Arazi ve Arsalar
10 38.704.540 38.704.540
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10 0 0
Binalar
10 13.449.085 13.695.019
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 45.414.723 35.232.669
Taşıtlar
10 26.995.480 25.595.954
Mobilya ve Demirbaşlar
10 790.955 880.778
Özel Maliyetler
10 0 0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 3.091.301 2.490.742
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 863.570 849.417
Lisanslar
11 863.570 849.417
Bilgisayar Yazılımları
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 8.566.222 8.825.248
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 8.566.222 8.825.248
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 -424.844
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
137.451.032 127.436.974
TOPLAM VARLIKLAR
245.233.287 219.943.001
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.872.611 4.803.774
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.872.611 4.803.774
Banka Kredileri
4 3.872.611 4.790.267
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 0 13.507
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
31.451.666 22.672.286
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
31.451.666 22.672.286
Banka Kredileri
4 24.136.912 16.825.718
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 7.314.754 5.846.568
Ticari Borçlar
50.482.201 52.724.917
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 51.593 45.527
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 50.430.608 52.679.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 937.179 643.370
Diğer Borçlar
1.094.057 1.974.610
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 125.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 969.057 1.974.610
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.285.800 446.721
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 4.285.800 446.721
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 316.884 1.070.229
Kısa Vadeli Karşılıklar
488.041 578.864
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 19.207
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 468.834 578.864
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 2.434.229 0
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 2.434.229 0
ARA TOPLAM
95.362.668 84.914.771
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
95.362.668 84.914.771
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
40.385.000 41.411.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 40.385.000 41.411.230
Banka Kredileri
4 26.560.900 35.793.747
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 13.824.100 5.617.483
Ticari Borçlar
5 11.546.858 2.479.919
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11.546.858 2.479.919
Diğer Borçlar
164.193 644.293
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 164.193 300.276
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 0 344.017
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.200.516 938.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.200.516 938.358
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 464.063 424.844
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
53.760.630 45.898.644
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
149.123.298 130.813.415
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
96.109.989 89.129.586
Ödenmiş Sermaye
12 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 13.845.901 13.845.901
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
12 1.408.216 1.408.216
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.671.044 22.722.909
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.671.044 22.722.909
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 23.059.831 23.059.831
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -388.787 -336.922
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 11.558.165 9.406.758
Yabancı Para Çevrim Farkları
12 11.558.165 9.406.758
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 1.610.806 1.610.806
Yasal Yedekler
12 1.610.806 1.610.806
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 10.134.996 16.475.885
Net Dönem Karı veya Zararı
12 4.880.861 -6.340.889
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
96.109.989 89.129.586
TOPLAM KAYNAKLAR
245.233.287 219.943.001
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 129.440.492 112.727.510 43.145.468 43.467.502
Satışların Maliyeti
13 -109.751.803 -91.981.232 -36.594.597 -34.764.992
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.688.689 20.746.278 6.550.871 8.702.510
BRÜT KAR (ZARAR)
19.688.689 20.746.278 6.550.871 8.702.510
Genel Yönetim Giderleri
-3.505.493 -2.749.373 -1.143.349 -636.275
Pazarlama Giderleri
-6.091.730 -5.669.229 -2.094.449 -1.631.786
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 10.238.257 35.956.819 2.446.572 23.687.789
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -8.315.366 -22.157.432 -4.989.601 -19.497.960
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.014.357 26.127.063 770.044 10.624.278
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.667.404 140.846 507.435 425
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.648.541 -1.519.377 -974.920 2.331
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.033.220 24.748.532 302.559 10.627.034
Finansman Gelirleri
15 4.860.589 2.024.020 3.205.763 663.505
Finansman Giderleri
15 -10.600.112 -32.755.499 1.379.219 -18.733.032
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.293.697 -5.982.947 4.887.541 -7.442.493
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.412.836 -731.354 -1.007.568 -193.112
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -935.807 -788.355 -317.709 2.980
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -477.029 57.001 -689.859 -196.092
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.880.861 -6.714.301 3.879.973 -7.635.605
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.880.861 -6.714.301 3.879.973 -7.635.605
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.880.861 -6.714.301 3.879.973 -7.635.605
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 0,16300000 -0,02240000 0,12900000 -0,25500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-51.865 98.025 21.438 32.399
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -64.831 125.673 26.798 41.537
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.966 -27.648 -5.360 -9.138
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 12.966 -27.648 -5.360 -9.138
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.151.407 11.919.156 -513.829 7.680.660
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.151.407 11.919.156 -513.829 7.680.660
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.099.542 12.017.181 -492.391 7.713.059
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.980.403 5.302.880 3.387.582 77.454
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.980.403 5.302.880 3.387.582 77.454
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798083
BIST