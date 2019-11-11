***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -268.603 1.227.526 1.444.211 13.683.561 3.191.136 87.591.779 0 87.591.779Transferler166.955 3.024.541 -3.191.136Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)98.025 11.919.156 -6.714.301 5.302.880 0 5.302.880Dönem Sonu Bakiyeler12 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -170.578 13.146.682 1.610.806 16.708.102 -6.714.301 92.894.659 0 92.894.659Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -336.922 9.406.758 1.610.806 16.475.885 -6.340.889 89.129.586 0 89.129.586Transferler-6.340.889 6.340.889Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-51.865 2.151.407 4.880.861 6.980.403 0 6.980.403Dönem Sonu Bakiyeler12 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -388.787 11.558.165 1.610.806 10.134.996 4.880.861 96.109.989 0 96.109.989Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.267.553 -643.865Dönem Karı (Zararı)4.880.861 -6.714.301Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.880.861 -6.714.301Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.147.335 11.346.892Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler24-26 3.628.031 3.589.237Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler20 119.470 213.321Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 229.500 213.321Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerDiğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-110.030Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler11 0 2.146.708Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4.646.109Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler33 464.063 -173.629Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler925.146Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler935.771 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24-25 935.771İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.799.531 -3.052.723Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.312.316 -539.994İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -1.037.293 -7.507.310İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -4.275.023 6.967.316Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.571.844 -19.511.858İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 73.799 -11.928.783İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 1.498.045 -7.583.075Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14 -3.274.376 -1.902.383Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -9.705.069 2.049.982Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.824.223 14.964.233İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 6.066 -18.429İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 6.818.157 14.982.662Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 293.809 107.860Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.360.653 -241.810İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -11.083 151.740İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 -1.349.570 -393.550Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 3.839.079 121.848İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.323.928 1.899.399Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)19 889.699 673.808Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)19 2.434.229 1.225.591Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.228.665 1.579.868Ödenen Faiz-2.812.526Alınan Faiz588.793Vergi İadeleri (Ödemeleri)17-18 38.888YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-14.513.600 -8.368.321Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.466.523 3.263.308Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri24-25 4.466.523 3.263.308Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.980.123 -11.699.690Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları24-25 -18.901.351 -5.761.234Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-78.772 -5.938.456Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Faiz68.061FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.821.987 4.511.012Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6.821.987 22.719.816Kredilerden Nakit Girişleri9 -2.839.309 14.084.606Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri9.661.296 8.635.210Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -11.385.550Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 0 -11.385.550Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.823.254YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.424.060 -4.501.174Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi240.670 267.335NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3 -1.183.390 -4.233.839DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.150.656 6.977.730DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ967.266 2.743.891Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 967.266 2.150.656Ticari Alacaklar52.282.859 45.807.936İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 8.800.860 7.763.567İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 43.481.999 38.044.369Diğer Alacaklar21.740.077 23.311.921İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 11.698.419 11.772.218İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 10.041.658 11.539.703Stoklar7 15.710.393 12.436.017Peşin Ödenmiş Giderler16.265.637 6.301.542İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 0 995.509İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 16.265.637 5.306.033Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 792.233Diğer Dönen Varlıklar816.023 1.705.722İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar816.023 1.705.722ARA TOPLAM107.782.255 92.506.027TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR107.782.255 92.506.027DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar5 0 1.162.607İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 0 1.162.607Diğer Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 0Stoklar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Maddi Duran Varlıklar10 128.446.084 116.599.702Arazi ve Arsalar10 38.704.540 38.704.540Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri10 0 0Binalar10 13.449.085 13.695.019Tesis, Makine ve Cihazlar10 45.414.723 35.232.669Taşıtlar10 26.995.480 25.595.954Mobilya ve Demirbaşlar10 790.955 880.778Özel Maliyetler10 0 0Yapılmakta Olan Yatırımlar10 3.091.301 2.490.742Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 863.570 849.417Lisanslar11 863.570 849.417Bilgisayar Yazılımları0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler8 8.566.222 8.825.248İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 8.566.222 8.825.248Ertelenmiş Vergi Varlığı16 -424.844TOPLAM DURAN VARLIKLAR137.451.032 127.436.974TOPLAM VARLIKLAR245.233.287 219.943.001KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.872.611 4.803.774İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.872.611 4.803.774Banka Kredileri4 3.872.611 4.790.267Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 0 13.507Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları31.451.666 22.672.286İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları31.451.666 22.672.286Banka Kredileri4 24.136.912 16.825.718Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 7.314.754 5.846.568Ticari Borçlar50.482.201 52.724.917İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 51.593 45.527İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 50.430.608 52.679.390Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 937.179 643.370Diğer Borçlar1.094.057 1.974.610İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 125.000 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 969.057 1.974.610Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.285.800 446.721İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 4.285.800 446.721Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9 316.884 1.070.229Kısa Vadeli Karşılıklar488.041 578.864Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 19.207Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 468.834 578.864Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 2.434.229 0İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerİlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 2.434.229 0ARA TOPLAM95.362.668 84.914.771TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER95.362.668 84.914.771UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar40.385.000 41.411.230İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 40.385.000 41.411.230Banka Kredileri4 26.560.900 35.793.747Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 13.824.100 5.617.483Ticari Borçlar5 11.546.858 2.479.919İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11.546.858 2.479.919Diğer Borçlar164.193 644.293İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 164.193 300.276İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 0 344.017Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar1.200.516 938.358Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.200.516 938.358Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 464.063 424.844Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER53.760.630 45.898.644TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER149.123.298 130.813.415ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar96.109.989 89.129.586Ödenmiş Sermaye12 30.000.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 13.845.901 13.845.901Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi12 1.408.216 1.408.216Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)22.671.044 22.722.909Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22.671.044 22.722.909Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 23.059.831 23.059.831Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -388.787 -336.922Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12 11.558.165 9.406.758Yabancı Para Çevrim Farkları12 11.558.165 9.406.758Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 1.610.806 1.610.806Yasal Yedekler12 1.610.806 1.610.806Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler0 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 10.134.996 16.475.885Net Dönem Karı veya Zararı12 4.880.861 -6.340.889Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR96.109.989 89.129.586TOPLAM KAYNAKLAR245.233.287 219.943.001Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 129.440.492 112.727.510 43.145.468 43.467.502Satışların Maliyeti13 -109.751.803 -91.981.232 -36.594.597 -34.764.992TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19.688.689 20.746.278 6.550.871 8.702.510BRÜT KAR (ZARAR)19.688.689 20.746.278 6.550.871 8.702.510Genel Yönetim Giderleri-3.505.493 -2.749.373 -1.143.349 -636.275Pazarlama Giderleri-6.091.730 -5.669.229 -2.094.449 -1.631.786Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 10.238.257 35.956.819 2.446.572 23.687.789Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -8.315.366 -22.157.432 -4.989.601 -19.497.960ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.014.357 26.127.063 770.044 10.624.278Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.667.404 140.846 507.435 425Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-1.648.541 -1.519.377 -974.920 2.331Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.033.220 24.748.532 302.559 10.627.034Finansman Gelirleri15 4.860.589 2.024.020 3.205.763 663.505Finansman Giderleri15 -10.600.112 -32.755.499 1.379.219 -18.733.032SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.293.697 -5.982.947 4.887.541 -7.442.493Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.412.836 -731.354 -1.007.568 -193.112Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -935.807 -788.355 -317.709 2.980Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 -477.029 57.001 -689.859 -196.092SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.880.861 -6.714.301 3.879.973 -7.635.605DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)4.880.861 -6.714.301 3.879.973 -7.635.605Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.880.861 -6.714.301 3.879.973 -7.635.605Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 0,16300000 -0,02240000 0,12900000 -0,25500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-51.865 98.025 21.438 32.399Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -64.831 125.673 26.798 41.537Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler12.966 -27.648 -5.360 -9.138Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 12.966 -27.648 -5.360 -9.138Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.151.407 11.919.156 -513.829 7.680.660Yabancı Para Çevrim Farkları2.151.407 11.919.156 -513.829 7.680.660Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.099.542 12.017.181 -492.391 7.713.059TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.980.403 5.302.880 3.387.582 77.454Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.980.403 5.302.880 3.387.582 77.454http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798083BIST