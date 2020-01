***TUKAS* *HALKB* *ANSGR* *PARSN* *ISCTR* *ACSEL* *CRDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu









***TUKAS******HALKB******ANSGR******PARSN******ISCTR******ACSEL******CRDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusuİlgili Şirketler ACSEL, ANSGR, CRDFA, PARSN, TUKAS, HALKB, ISCTRSermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMAPAY SENEDI ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYI VE TICARET A.S. TREACSS00017 ACSEL E 0,943 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI ANADOLU ANONIM TÜRK SIGORTA SIRKETI TRAANSGR91O1 ANSGR E 0,335 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI CREDITWEST FAKTORING A.S. TRATPFAC91P5 CRDFA E 269.634,000 TL. Nom YASAKLANANPAY SENEDI PARSAN MAKINA PARÇALARI SAN.A.S. TRAPARSN91H6 PARSN E 14.745,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S. TRATUKAS91A3 TUKAS E 168.133,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI TÜRKIYE HALK BANKASI A.S. TRETHAL00019 HALKB E 10,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI TÜRKIYE IS BANKASI A.S. C GRUBU TRAISCTR91N2 ISCTR E 200,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811863BIST