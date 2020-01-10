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***TUKAS* *HALKB* *ANSGR* *PARSN* *ISCTR* *ACSEL* *CRDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu

10.01.2020 16:48
GÜNCEL HABERLER



***TUKAS******HALKB******ANSGR******PARSN******ISCTR******ACSEL******CRDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )

Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
İlgili Şirketler ACSEL, ANSGR, CRDFA, PARSN, TUKAS, HALKB, ISCTR

Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDI ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYI VE TICARET A.S. TREACSS00017 ACSEL E 0,943 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI ANADOLU ANONIM TÜRK SIGORTA SIRKETI TRAANSGR91O1 ANSGR E 0,335 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI CREDITWEST FAKTORING A.S. TRATPFAC91P5 CRDFA E 269.634,000 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDI PARSAN MAKINA PARÇALARI SAN.A.S. TRAPARSN91H6 PARSN E 14.745,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S. TRATUKAS91A3 TUKAS E 168.133,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI TÜRKIYE HALK BANKASI A.S. TRETHAL00019 HALKB E 10,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI TÜRKIYE IS BANKASI A.S. C GRUBU TRAISCTR91N2 ISCTR E 200,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN

(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811863


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GYHOL 9,93 5.600.172 % 14,93  
MRGYO 1,31 108.880.740 % 14,91  
GLBMD 2,27 23.959.292 % 14,65  
VKING 3,68 3.307.576 % 14,29  
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Frank 6,0009 6,0371 % -0,09  
Riyal 1,5584 1,5662 % -0,10  
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Tam 1.936 1.984 -2,31  
Yarım 936 960 -1,12  
Çeyrek 469 480 -0,56  
Gümüş.Ons 18,08 18,13 0,20  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,03  
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