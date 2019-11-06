***TUKAS* *HALKB* *HDFGS* *DMSAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
06.11.2019 15:49
***TUKAS******HALKB******HDFGS******DMSAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )
Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
İlgili Şirketler DMSAS, TUKAS, HDFGS, HALKB
Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDI DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. TRADMSAS91E9 DMSAS E 917.157,000 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDI TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRATUKAS91A3 TUKAS E 323.596,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREHEDF00017 HDFGS E 25.681,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TRETHAL00019 HALKB E 50.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796944
BIST
17:55101.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 639,73
|Açılış
|: 100.672
|
|Önceki Kapanış
|: 100.525
|
101.599
En Düşük
100.368
17:555,7677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0157
|Açılış
|: 5,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7711
En Düşük
5,7458
17:556,3943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0241
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3985
En Düşük
6,3667
17:55275,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,41
|Açılış
|: 275,90
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,04
En Düşük
274,28
BIST En Aktif Hisseler
|AVGYO
|1,25
|64.690.864
|% 6,84
|
|ATSYH
|0,88
|26.145
|% 3,53
|
|ALARK
|4,75
|136.935.782
|% 3,49
|
|AKSA
|10,89
|10.917.745
|% 3,03
|
|ATLAS
|1,04
|8.674.272
|% 2,97
|
|COSMO
|1,17
|775
|% -5,65
|
|AFYON
|4,37
|21.601.660
|% -5,41
|
|ATAGY
|4,07
|1.105.177
|% -5,35
|
|ATEKS
|10,58
|1.471.078
|% -3,73
|
|ASUZU
|9,13
|13.817.102
|% -2,98
|
|BJKAS
|2,17
|413.542.198
|% 1,40
|
|ASELS
|18,59
|405.756.086
|% -1,59
|
|AKBNK
|7,15
|215.228.482
|% 1,42
|
|ALARK
|4,75
|136.935.782
|% 3,49
|
|AVGYO
|1,25
|64.690.864
|% 6,84
|
|BJKAS
|2,17
|413.542.198
|% 1,40
|
|GSRAY
|1,69
|238.447.646
|% -1,74
|
|YYAPI
|0,47
|40.239.220
|% 6,82
|
|YGYO
|0,48
|39.756.594
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,26
|186.434.051
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4011
|7,4382
|% 0,18
|
|Frank
|5,7862
|5,8211
|% 0,28
|
|Riyal
|1,5328
|1,5404
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|276
|276
|1,24
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|-4,00
|
|Tam
|1.819
|1.864
|-0,28
|
|Yarım
|879
|902
|-0,13
|
|Çeyrek
|441
|451
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,55
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,26
|-0,00
|
Seans Raporu
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 771, 65 artarak (% 0.62 ) 124, 873
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17:59XU100
Endeks 101, 181 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 7, 020.00 milyon TL de
-
17:59RTALB
Yüzde 4.64 oranında artışla 1.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 346, 782 adet işlem
-
17:58DOBUR
Yüzde 14.92 oranında artışla 4.16 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 210, 067 adet işlem
-
17:56KLNMA
Yüzde 5.28 oranında artışla 56.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 350, 786 adet işlem