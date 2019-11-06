***TUKAS* *HALKB* *HDFGS* *DMSAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu









***TUKAS******HALKB******HDFGS******DMSAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusuİlgili Şirketler DMSAS, TUKAS, HDFGS, HALKBSermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMAPAY SENEDI DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. TRADMSAS91E9 DMSAS E 917.157,000 TL. Nom YASAKLANANPAY SENEDI TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRATUKAS91A3 TUKAS E 323.596,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREHEDF00017 HDFGS E 25.681,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TRETHAL00019 HALKB E 50.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796944BIST