***TUKAS* *HALKB* *JANTS* *BUCIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
06.11.2019 16:37
***TUKAS******HALKB******JANTS******BUCIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler BUCIM, HALKB, JANTS, TUKAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
BUCIM 1 BURSA ÇIMENTO FABRIKASI A.S. E NECDET KÜLAHÇI 30.000,000
HALKB 2 TÜRKIYE HALK BANKASI A.S. E SONER POLAT 50.000,000
JANTS 3 JANTSA JANT SANAYI VE TICARET A.S. E DURMUS TOPRAK 167,000
TUKAS 4 TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S. E SONER POLAT 69.770,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796954
BIST
17:55101.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 639,73
|Açılış
|: 100.672
|
|Önceki Kapanış
|: 100.525
|
101.599
En Düşük
100.368
17:555,7677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0157
|Açılış
|: 5,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7711
En Düşük
5,7458
17:556,3943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0241
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3985
En Düşük
6,3667
17:55275,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,41
|Açılış
|: 275,90
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,04
En Düşük
274,28
BIST En Aktif Hisseler
|YESIL
|12,50
|17.409.465
|% 19,96
|
|TMPOL
|4,23
|13.080.394
|% 14,95
|
|DOBUR
|4,16
|32.869.545
|% 14,92
|
|NATEN
|9,63
|102.964.891
|% 13,56
|
|NUHCM
|12,05
|57.254.049
|% 12,41
|
|KSTUR
|18,90
|24.695
|% -10,00
|
|TKURU
|9,11
|63.700
|% -7,70
|
|COSMO
|1,17
|775
|% -5,65
|
|ISKUR
|159.999,90
|160.000
|% -5,33
|
|AFYON
|4,38
|21.371.220
|% -5,19
|
|THYAO
|11,94
|888.611.136
|% 0,67
|
|BJKAS
|2,16
|413.206.908
|% 0,93
|
|ASELS
|18,58
|404.152.982
|% -1,64
|
|GARAN
|9,50
|350.120.475
|% 0,42
|
|EREGL
|6,92
|241.298.662
|% 0,44
|
|BJKAS
|2,16
|413.206.908
|% 0,93
|
|GSRAY
|1,69
|238.263.430
|% -1,74
|
|YYAPI
|0,47
|40.176.935
|% 6,82
|
|YGYO
|0,48
|39.640.344
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,26
|186.114.925
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4011
|7,4382
|% 0,18
|
|Frank
|5,7862
|5,8211
|% 0,28
|
|Riyal
|1,5328
|1,5404
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.488
|1.488
|3,55
|
|Altın Gr.
|276
|276
|1,39
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|-4,00
|
|Tam
|1.819
|1.864
|-0,28
|
|Yarım
|879
|902
|-0,13
|
|Çeyrek
|441
|451
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|17,58
|17,60
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,26
|0,00
|
|B. Petrol
|62,64
|62,64
|-0,32
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 771, 65 artarak (% 0.62 ) 124, 873
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Endeks 101, 181 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 7, 020.00 milyon TL de
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Yüzde 4.64 oranında artışla 1.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 346, 782 adet işlem
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17:58DOBUR
Yüzde 14.92 oranında artışla 4.16 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 210, 067 adet işlem
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17:56KLNMA
Yüzde 5.28 oranında artışla 56.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 350, 786 adet işlem