***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 67.970.220 63.749.246 23.309.381 30.247.066Satışların Maliyeti21 -64.150.485 -56.549.450 -22.152.015 -26.337.227TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.819.735 7.199.796 1.157.366 3.909.839BRÜT KAR (ZARAR)3.819.735 7.199.796 1.157.366 3.909.839Genel Yönetim Giderleri22 -892.254 -648.235 -321.984 -237.352Pazarlama Giderleri22 -332.771 -205.683 -123.264 -80.913Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -18.754 -15.663 -5.465 -6.077Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 601.840 508.152 195.115 238.190Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -1.008.882 -4.279.650 -293.487 -3.021.448ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.168.914 2.558.717 608.281 802.239Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 385 0 266 112Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 0 -6.598 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9 172.084 191.202 62.336 46.545FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.341.383 2.743.321 670.883 848.896Finansman Gelirleri25 963.760 5.162.486 -63.197 3.060.460Finansman Giderleri25 -3.177.916 -5.830.612 -754.089 -3.231.178SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)127.227 2.075.195 -146.403 678.178Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri256.210 -102.431 6.231 -127.491Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -6.392 -174.730 -4 -136.270Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 262.602 72.299 6.235 8.779SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)383.437 1.972.764 -140.172 550.687DÖNEM KARI (ZARARI)383.437 1.972.764 -140.172 550.687Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar43.655 26.034 15.326 9.085Ana Ortaklık Payları339.782 1.946.730 -155.498 541.602Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Nominal değeri 1 kr. olan pay başına kazanç (zarar) (kr.) 27 1,36000000 7,77000000 -0,62000000 2,16000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.846.733 2.854.585Dönem Karı (Zararı)383.437 1.972.764Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.146.018 1.136.031Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11, 12 522.790 466.184Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-87.855 1.708Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -87.855 1.708Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15 127.509 113.040Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25 1.207.948 573.958Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-549.113 -4.766.116Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler239.835 -131.742Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler9 -172.084 -191.202Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 -256.210 102.431Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler24 -385 6.598Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler25 1.141.543 4.971.880Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-27.960 -10.708İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler7.476.015 -167.733Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-626.039 -4.402.088Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-527.138 -1.237.992Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)-127.916 -288.577Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.636.110 -3.205.933Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.360.445 8.491.217Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler976.419 -296.578Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)56.354 772.218Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.005.470 2.941.062Vergi İadeleri (Ödemeleri)-104.918 -25.183Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-53.819 -61.294YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-909.665 -535.140Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.695 970Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.007.360 -656.110Alınan Temettüler9 96.000 120.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.742.921 -6.126.036Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 39.137.343 29.690.145Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -39.655.310 -32.194.993Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -24.191 0Türev Araçlardan Nakit Girişleri68.357 547.234Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-376.228 -345.057Ödenen Temettüler20 -3.793.851 -3.406.452Ödenen Faiz-1.478.721 -685.768Alınan Faiz379.680 268.855YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.194.147 -3.806.591Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi25 548.364 4.766.116NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.742.511 959.525DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.553.080 7.592.735DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.295.591 8.552.260Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 10.106.005 5.982.828Ticari Alacaklar6 6.063.377 5.428.738İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6, 28 1.164.442 1.132.117İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.898.935 4.296.621Diğer Alacaklar7 64.775 29.048İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar64.775 29.048Türev Araçlar18 349.777 175.532Stoklar8 9.488.710 6.764.745Peşin Ödenmiş Giderler13 231.036 108.689Diğer Dönen Varlıklar14 2.641.738 2.472.625ARA TOPLAM28.945.418 20.962.205TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR28.945.418 20.962.205DURAN VARLIKLARTürev Araçlar18 121.937 168.266Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9 1.368.310 1.266.334Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 0 4.621Maddi Duran Varlıklar11 20.033.798 12.339.167Kullanım Hakkı Varlıkları210.639 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 45.742 58.185Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar45.742 58.185Peşin Ödenmiş Giderler13 349.124 378.000Ertelenmiş Vergi Varlığı26 3.113.651 3.566.132Diğer Duran Varlıklar14 1.492.102 1.292.817TOPLAM DURAN VARLIKLAR26.735.303 19.073.522TOPLAM VARLIKLAR55.680.721 40.035.727KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 344.411 1.141.869Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 3.515.714 2.971.529Ticari Borçlar6 17.833.590 7.496.141İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6, 28 172.497 77.096İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar17.661.093 7.419.045Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 79.053 127.500Diğer Borçlar17 33.867 39.300İlişkili Taraflara Diğer Borçlar17, 28 3.960 24.279İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar29.907 15.021Türev Araçlar18 288.176 236.050Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.043 4.878Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 223 98.749Kısa Vadeli Karşılıklar15 200.568 80.345Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar78.192 8.863Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar122.376 71.482Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 5.052.085 3.753.177ARA TOPLAM27.357.730 15.949.538TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.357.730 15.949.538UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 14.990.058 13.836.142Türev Araçlar18 46.465 42.237Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.593 3.638Uzun Vadeli Karşılıklar15 278.165 257.392Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar278.165 257.392Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler866 951TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.323.147 14.140.360TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER42.680.877 30.089.898ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar12.838.850 9.824.629Ödenmiş Sermaye20 250.419 250.419Sermaye Düzeltme Farkları20 1.344.243 1.344.243Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.450.097 3.478Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.430.809 5.021Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)6.425.788 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.021 5.021Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar19.288 -1.543Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.801.196 -1.822.867Yabancı Para Çevrim Farkları-3.904 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.073.710 -2.094.224Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.073.710 -2.094.224Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar276.418 271.357Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 503.343 597.086Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları5.752.162 5.739.481Net Dönem Karı veya Zararı339.782 3.712.789Kontrol Gücü Olmayan Paylar160.994 121.200TOPLAM ÖZKAYNAKLAR12.999.844 9.945.829TOPLAM KAYNAKLAR55.680.721 40.035.727Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler250.419 1.344.243 -2.211 -2.211 -1.150 -3.361 -1.141.847 -1.141.847 180.874 -960.973 279.668 5.651.805 3.811.546 9.463.351 10.373.347 104.314 10.477.661Transferler339.393 3.472.153 -3.811.546 -339.393 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.506.208 -1.506.208 29.092 -1.477.116 1.946.730 1.946.730 469.614 -23.205 446.409Dönem Karı (Zararı)1.946.730 1.946.730 1.946.730 26.034 1.972.764Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.506.208 -1.506.208 29.092 -1.477.116 -1.477.116 -49.239 -1.526.355Kar Payları-21.975 -3.384.477 -3.384.477 -3.406.452 -3.406.452Dönem Sonu Bakiyeler250.419 1.344.243 -2.211 -2.211 -1.150 -3.361 -2.648.055 -2.648.055 209.966 -2.438.089 597.086 5.739.481 1.946.730 7.686.211 7.436.509 81.109 7.517.618Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler250.419 1.344.243 5.021 5.021 -1.543 3.478 -2.094.224 -2.094.224 271.357 -1.822.867 597.086 5.739.481 3.712.789 9.452.270 9.824.629 121.200 9.945.829Transferler3.712.789 -3.712.789 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.425.788 6.425.788 20.831 6.446.619 -3.904 20.514 20.514 5.061 21.671 339.782 339.782 6.808.072 39.794 6.847.866Dönem Karı (Zararı)339.782 339.782 339.782 43.655 383.437Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)6.425.788 6.425.788 20.831 6.446.619 -3.904 20.514 20.514 5.061 21.671 6.468.290 -3.861 6.464.429Kar Payları-93.743 -3.700.108 -3.700.108 -3.793.851 -3.793.851Dönem Sonu Bakiyeler250.419 1.344.243 6.425.788 5.021 6.430.809 19.288 6.450.097 -3.904 -2.073.710 -2.073.710 276.418 -1.801.196 503.343 5.752.162 339.782 6.091.944 12.838.850 160.994 12.999.844Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)383.437 1.972.764 -140.172 550.687DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar6.446.619 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7.139.764 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar20.831 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)20.831 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-713.976 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-713.976 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar17.810 -1.526.355 114.458 -1.085.895Yabancı Para Çevrim Farkları-3.904 0 -2.826 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17.760 -1.933.822 142.446 -1.375.546Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)17.760 -1.933.822 142.446 -1.375.546Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar5.061 29.092 -1.889 19.144Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)5.061 29.092 -1.889 19.144Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.107 378.375 -23.273 270.507Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.107 378.375 -23.273 270.507DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.464.429 -1.526.355 114.458 -1.085.895TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.847.866 446.409 -25.714 -535.208Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar39.794 -23.205 20.529 -22.275Ana Ortaklık Payları6.808.072 469.614 -46.243 -512.933http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797305BIST