***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Takvim
17.10.2019 14:46
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 2019 yılı 3.Çeyrek Finansal Sonuçları 07.11.2019 Perşembe günü KAP'ta yayınlacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
01/01/2019 30/06/2019 07/08/2019
3. Çeyrek
01/01/2019 30/09/2019 07/11/2019
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793682
BIST
16:4993.303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -834,20
|Açılış
|: 94.134
|
|Önceki Kapanış
|: 94.137
|
94.618
En Düşük
93.032
16:495,8824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0019
|Açılış
|: 5,8840
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8970
|
5,8999
En Düşük
5,8746
16:496,5560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0369
|Açılış
|: 6,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5100
|
6,5678
En Düşük
6,5147
16:49282,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,30
|Açılış
|: 282,22
|
|Önceki Kapanış
|: 281,92
|
282,99
En Düşük
280,44