***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Takvim
20.01.2020 16:29
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Takvim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 12 Şubat 2020 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
İşbu açıklamamızın ingilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
01/01/2019 31/12/2019 12/02/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813558
BIST
17:29122.596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 1.121,62
|Açılış
|: 121.879
|
|Önceki Kapanış
|: 121.475
|
122.926
En Düşük
121.879
17:295,9193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0311
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8880
|
5,9194
En Düşük
5,8870
17:296,5628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0312
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5240
|
6,5639
En Düşük
6,5259
17:29296,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,11
|Açılış
|: 296,96
|
|Önceki Kapanış
|: 294,86
|
297,11
En Düşük
294,80
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,88
|57.359.186
|% 20,00
|
|ISGSY
|4,87
|229.984.258
|% 19,95
|
|RYSAS
|8,84
|40.494.868
|% 19,78
|
|RYGYO
|7,54
|27.939.358
|% 19,49
|
|HUBVC
|29,66
|31.769.262
|% 16,86
|
|DAGHL
|4,67
|24.700.502
|% -14,94
|
|BURVA
|16,00
|436.507
|% -10,11
|
|ALYAG
|0,55
|777.867
|% -9,84
|
|BALAT
|2,68
|189.974
|% -9,76
|
|BMELK
|1,56
|483.489
|% -8,77
|
|THYAO
|15,08
|1.300.097.631
|% 0,33
|
|ISFIN
|4,21
|988.006.426
|% 7,12
|
|PETKM
|4,09
|900.713.807
|% 2,25
|
|KRDMD
|3,03
|476.208.795
|% 1,34
|
|AVOD
|2,41
|459.005.061
|% 14,22
|
|ISFIN
|4,21
|988.138.473
|% 7,12
|
|PETKM
|4,09
|901.195.555
|% 2,25
|
|AVOD
|2,41
|462.260.004
|% 14,22
|
|MNDRS
|1,39
|277.678.185
|% -6,71
|
|ISGYO
|1,89
|311.532.298
|% 1,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6695
|7,7080
|% 0,37
|
|Frank
|6,0834
|6,1200
|% 0,38
|
|Riyal
|1,5729
|1,5808
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.560
|1.561
|3,34
|
|Altın Gr.
|297
|297
|2,03
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.993
|20,00
|
|Tam
|1.955
|2.004
|13,62
|
|Yarım
|945
|969
|6,59
|
|Çeyrek
|474
|485
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,08
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|65,45
|65,45
|0,60
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1331, 49 artarak (% 0.90 ) 148, 560
-
17:42XU100
Endeks 122, 607 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 9, 859.00 milyon TL de
-
17:40KERVT
Yüzde 4.31 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 930, 938 adet işlem
-
17:38ACSEL
Yüzde 7.36 oranında artışla 7.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 044, 588 adet işlem
-
17:37XU100
Endeks 122, 574 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 9 üstünde . İşlem hacmi 9, 769.00 milyon TL de