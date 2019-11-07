***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.08.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2019 Yılı beklentilerimiz aşağıda yer almaktadır:Akdeniz Kompleks Rafineri Marjı2019 yılında Akdeniz Rafineri Marjı beklentisi olarak revize edilmiştir. 2.75 – 3.25 $/vTüpraş Net Rafineri MarjıTüpraş Net Rafineri Marjı beklentisi olarak revize edilmiştir. 4.0 – 4.5 $/vOperasyonel HedeflerKapasite kullanım: %95-100 Üretim: ~28 milyon ton Toplam satış: ~30 milyon ton YatırımlarRafinaj yatırımları beklentisi revize edilmiştir. 150 Milyon $'aİş bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer alamakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797321BIST