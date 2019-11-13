***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
13.11.2019 11:06
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından Türkiye'nin ülke kredi notunun BB- olarak teyit edilmesi ve görünümün "Negatif"ten, "Durağan"a değiştirilmesi sonrası, Şirketimizin Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden ve Yerel Para Cinsinden notu BB- olarak teyit edilmiş, görünümü ise "Negatif"ten "Durağan"a değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798590
BIST
11:48104.084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 111,83
|Açılış
|: 104.050
|
|Önceki Kapanış
|: 103.972
|
104.385
En Düşük
103.682
11:485,7654
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0131
|Açılış
|: 5,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7818
En Düşük
5,7586
11:486,3497
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0148
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,3704
En Düşük
6,3426
11:48270,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,43
|Açılış
|: 270,53
|
|Önceki Kapanış
|: 270,96
|
271,63
En Düşük
270,21
BIST En Aktif Hisseler
|DERIM
|4,43
|11.708.255
|% 10,47
|
|RTALB
|1,94
|7.516.759
|% 9,60
|
|AYEN
|3,01
|46.204.393
|% 7,89
|
|SEYKM
|5,39
|75
|% 7,80
|
|METAL
|1,00
|25.935
|% 7,53
|
|KLNMA
|33,54
|1.703.966
|% -14,96
|
|RALYH
|6,36
|6.360
|% -12,28
|
|UMPAS
|0,47
|2.456
|% -9,62
|
|POLTK
|69,55
|7.253
|% -8,49
|
|ISATR
|156.500,00
|156.500
|% -6,85
|
|THYAO
|13,20
|530.899.798
|% -1,05
|
|KRDMD
|2,36
|202.469.590
|% 3,06
|
|GARAN
|9,88
|153.080.236
|% 0,61
|
|PGSUS
|71,40
|136.538.764
|% 0,42
|
|OZGYO
|1,38
|134.061.261
|% -0,72
|
|OZGYO
|1,38
|134.061.261
|% -0,72
|
|KRDMD
|2,36
|202.469.590
|% 3,06
|
|CEMAS
|1,20
|48.778.583
|% -2,44
|
|THYAO
|13,20
|530.899.798
|% -1,05
|
|ADESE
|2,10
|68.031.736
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3752
|7,4122
|% -0,39
|
|Frank
|5,7916
|5,8265
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5326
|1,5403
|% -0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.459
|1.460
|0,82
|
|Altın Gr.
|270
|271
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|1.794
|1.821
|-10,00
|
|Tam
|1.787
|1.831
|-7,84
|
|Yarım
|864
|886
|-3,79
|
|Çeyrek
|433
|443
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,89
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,00
|
|B. Petrol
|61,84
|61,84
|-0,22
|
Seans Raporu
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