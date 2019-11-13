***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.07.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından Türkiye'nin ülke kredi notunun BB- olarak teyit edilmesi ve görünümün "Negatif"ten, "Durağan"a değiştirilmesi sonrası, Şirketimizin Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden ve Yerel Para Cinsinden notu BB- olarak teyit edilmiş, görünümü ise "Negatif"ten "Durağan"a değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798590BIST