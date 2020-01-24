***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.01.2020 18:55
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSTPRS12115 ISIN KODLU 250 MİLYON TL TAHVİL 4. KUPON ÖDEMESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.12.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 22.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSTPRS12115
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 23.01.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.01.2019
Vade Başlangıç Tarihi 25.01.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 26.04.2019 25.04.2019 26.04.2019 6,3221 25,358 27,8755 15.805.249,97 Evet
2 26.07.2019 25.07.2019 26.07.2019 6,7315 27 29,8618 16.828.749,97 Evet
3 25.10.2019 24.10.2019 25.10.2019 5,4225 21,7496 23,5906 13.556.249,98 Evet
4 24.01.2020 23.01.2020 24.01.2020 3,9556 15,8657 16,8358 9.888.999,97 Evet
5 24.04.2020 22.04.2020 24.04.2020 2,7378
6 24.07.2020 23.07.2020 24.07.2020
7 23.10.2020 22.10.2020 23.10.2020
8 22.01.2021 21.01.2021 22.01.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 23.01.2019 tarihinde satışı tamamlanan 250.000.000 TL nominal değerli, 24 ay vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli ve vade sonunda anapara ödemeli (ISIN Kodu: TRSTPRS12115) tahvil için 4. Kupon ödemesi bugün yapılmıştır. Söz konusu tahvillere ilişkin 4. kupon ödemesine ilişkin faiz % 3,9556 olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814426
BIST