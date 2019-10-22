***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.10.2019 10:42
***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TURGG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURGG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794191
BIST
13:29100.965
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 1.179,67
|Açılış
|: 100.447
|
|Önceki Kapanış
|: 99.785
|
101.097
En Düşük
100.384
13:295,7481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0139
|Açılış
|: 5,7490
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,7628
En Düşük
5,7300
13:296,4016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0180
|Açılış
|: 6,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4244
En Düşük
6,3791
13:29275,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,22
|Açılış
|: 275,31
|
|Önceki Kapanış
|: 275,09
|
276,54
En Düşük
274,63
BIST En Aktif Hisseler
|BOYP
|12,36
|116.785
|% 20,00
|
|IHEVA
|1,99
|27.291.926
|% 19,88
|
|GYHOL
|5,49
|5.712.364
|% 16,56
|
|GEDIK
|4,96
|5.075.219
|% 14,81
|
|RALYH
|6,80
|15.542
|% 12,03
|
|EGCYO
|0,13
|2.404
|% -7,14
|
|MMCAS
|0,90
|2.724
|% -4,26
|
|ALBRK
|1,26
|36.372.028
|% -3,82
|
|INFO
|5,30
|1.855
|% -3,64
|
|ADNAC
|1,92
|4.122.712
|% -3,52
|
|THYAO
|12,03
|509.208.458
|% 1,09
|
|GARAN
|9,85
|299.283.546
|% 2,60
|
|AKBNK
|7,30
|271.532.070
|% 1,39
|
|ASELS
|18,42
|195.165.998
|% 1,43
|
|PETKM
|3,61
|136.821.373
|% 0,56
|
|CEMAS
|1,21
|91.753.513
|% 9,01
|
|IHYAY
|0,92
|61.886.009
|% 6,98
|
|IHLGM
|0,88
|48.876.554
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,26
|123.416.325
|% 0,44
|
|ISFIN
|2,39
|123.349.882
|% 2,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3841
|7,4212
|% 0,00
|
|Frank
|5,7801
|5,8149
|% 0,28
|
|Riyal
|1,5280
|1,5357
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.489
|1.489
|-3,02
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,12
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|-9,00
|
|Tam
|1.816
|1.862
|-12,30
|
|Yarım
|878
|901
|-5,95
|
|Çeyrek
|440
|450
|-2,98
|
|Gümüş.Ons
|17,50
|17,53
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|-0,00
|
|B. Petrol
|60,88
|60,88
|-0,29
|