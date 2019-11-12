***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.11.2019 12:10
***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURGG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798440
BIST
16:26104.008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 889,65
|Açılış
|: 103.452
|
|Önceki Kapanış
|: 103.118
|
104.428
En Düşük
103.452
16:265,7734
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 5,7740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7827
En Düşük
5,7613
16:266,3614
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0098
|Açılış
|: 6,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3818
En Düşük
6,3511
16:26269,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,59
|Açılış
|: 269,57
|
|Önceki Kapanış
|: 270,18
|
270,70
En Düşük
268,78
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|2,88
|10.450.209
|% 20,00
|
|OZGYO
|1,39
|225.451.004
|% 19,83
|
|DGGYO
|3,43
|32.920.162
|% 15,88
|
|ISBTR
|25.656,50
|436.161
|% 15,00
|
|AKENR
|0,76
|51.605.349
|% 13,43
|
|KLNMA
|39,44
|2.274.820
|% -14,96
|
|IEYHO
|0,40
|78.216.372
|% -13,04
|
|MRGYO
|0,87
|26.086.780
|% -6,45
|
|SELEC
|5,52
|14.504.101
|% -6,44
|
|YATAS
|5,94
|34.706.831
|% -5,86
|
|THYAO
|13,34
|1.954.932.528
|% 2,69
|
|PGSUS
|71,25
|648.281.228
|% 7,79
|
|ASELS
|19,07
|390.074.626
|% 1,54
|
|GARAN
|9,86
|313.566.589
|% 0,92
|
|PETKM
|3,69
|283.607.039
|% 0,54
|
|IEYHO
|0,40
|78.216.372
|% -13,04
|
|OZGYO
|1,39
|225.451.004
|% 19,83
|
|THYAO
|13,34
|1.954.932.528
|% 2,69
|
|CEMAS
|1,23
|121.096.721
|% 11,82
|
|PETKM
|3,69
|283.607.039
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3872
|7,4242
|% -0,15
|
|Frank
|5,7757
|5,8105
|% -0,23
|
|Riyal
|1,5345
|1,5422
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.453
|1.453
|-1,98
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|-11,00
|
|Tam
|1.785
|1.830
|-9,41
|
|Yarım
|863
|885
|-4,55
|
|Çeyrek
|433
|443
|-2,28
|
|Gümüş.Ons
|16,81
|16,84
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,43
|62,43
|0,25
|